Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мариу: «Роналду может переехать в Россию, если здесь будет команда с целью выиграть Лигу чемпионов. Все возможно»

Мариу: «Роналду может переехать в Россию, если здесь будет команда с целью выиграть Лигу чемпионов. Все возможно»

24 декабря 2019, 23:55
5

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал, при каком условии в Россию может переехать футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду. Игроки вместе выступают за сборную Португалии.

– Криштиану 35 лет. Как думаете: он может однажды оказаться в России?

– Почему нет? Если посмотрите на его карьеру, то он всегда искал вызов. С «Манчестер Юнайтед» Криштиану выиграл все, но захотел сделать то же самое с «Реалом». И добился своего. Теперь «Ювентус». Кто знает, что будет в будущем.

Если в России будет команда, которая будет ставить перед собой цель выиграть Лигу чемпионов, то Роналду может и переехать сюда. Все возможно.

  • «Ювентус» купил Роналду в прошлом году за более чем 100 миллионов евро.
  • Роналду пять раз получал «Золотой мяч».
  • Португальцы – действующие чемпионы Европы.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Локомотив Роналду Криштиану Мариу Жоау
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
koli4ka
1577222163
сначала поперхнулся,вкурил коксу...и полегчало.
Ответить
paracetamol
1577225548
На спартак намекает.
Ответить
Axe111
1577228654
Выиграть лигу чемпионов! РОССИЙСКИЙ КЛУБ!!???! ЦЕЛЬ!?!?!?!?!? поржал
Ответить
Hektor 84
1577258170
Странные у него вызовы с переходами в супер клубы. Перешел бы в Лацио или Валенсию. Вот это вызов был бы.
Ответить
Давид59
1577301175
Мне это напомнило: Вопрос - Когда Россия выиграет ЧМ по футболу? Ответ - когда Бразилия выиграет ЧМ по хоккею
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+