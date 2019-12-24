Мариу: «Роналду может переехать в Россию, если здесь будет команда с целью выиграть Лигу чемпионов. Все возможно»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал, при каком условии в Россию может переехать футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду. Игроки вместе выступают за сборную Португалии.

– Криштиану 35 лет. Как думаете: он может однажды оказаться в России?

– Почему нет? Если посмотрите на его карьеру, то он всегда искал вызов. С «Манчестер Юнайтед» Криштиану выиграл все, но захотел сделать то же самое с «Реалом». И добился своего. Теперь «Ювентус». Кто знает, что будет в будущем.

Если в России будет команда, которая будет ставить перед собой цель выиграть Лигу чемпионов, то Роналду может и переехать сюда. Все возможно.