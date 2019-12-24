Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Мариу: «Роналду может переехать в Россию, если здесь будет команда с целью выиграть Лигу чемпионов. Все возможно»

    Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал, при каком условии в Россию может переехать футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду. Игроки вместе выступают за сборную Португалии.

    – Криштиану 35 лет. Как думаете: он может однажды оказаться в России?

    – Почему нет? Если посмотрите на его карьеру, то он всегда искал вызов. С «Манчестер Юнайтед» Криштиану выиграл все, но захотел сделать то же самое с «Реалом». И добился своего. Теперь «Ювентус». Кто знает, что будет в будущем.

    Если в России будет команда, которая будет ставить перед собой цель выиграть Лигу чемпионов, то Роналду может и переехать сюда. Все возможно.

    • «Ювентус» купил Роналду в прошлом году за более чем 100 миллионов евро.
    • Роналду пять раз получал «Золотой мяч».
    • Португальцы – действующие чемпионы Европы.

    Источник: «Российская газета»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.12.2019 23:55
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4647

      paracetamol 10 минут назад

      На спартак намекает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8962

      KLIM777 46 минут назад

      ахахахаххах только не показывайте Роналду сколько клубов продолжает борьбу в Лиге Чемпионов от России и вообще в еврокубках

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1614

      koli4ka 1 час назад

      сначала поперхнулся,вкурил коксу...и полегчало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3524

      Yurok161 1 час назад

      В России только один клуб может вывалить за него кучу бабла,да и тот может на год пролететь мимо ЕК из-за ФП

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79376
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74887
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru