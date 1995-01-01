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    Короткин: «Тедеско пришел в ужас, когда узнал об участии «Спартака» в турнире в США»

    «Спартак» должен был участвовать в товарищеском турнире Florida Cup в январе, но поездку россиян отменили в связи с проблемами с визами. О реакции главного тренера Доменико Тедеско на мероприятие в США рассказал обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    «Насколько я знаю, Тедеско пришел в ужас, когда узнал, что «Спартаку» нужно участвовать в турнире в США. Он человек клубный, корпоративный. Он был готов ехать, раз это выгодно клубу, но внутренне тренер был, мягко говоря, не в восторге. Трансатлантический перелет, акклиматизация, игры, обратный перелет, реакклиматизация. Из-за этого период подготовки просто выпадал. Это смущало Тедеско», – поделился журналист.

    • В январе «Спартак» сыграет на Кубке «Матч Премьер» в Катаре.
    • В РПЛ команда идет десятой.
    • В феврале в первом туре чемпионата России после паузы «Спартак» встретится с «Динамо».

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

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    Сегодня, 23:24
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10967

      vka1970 11 минут назад

      Мне это напоминает анекдот:
      - Кто ещё не трахал невесту?
      - Я.
      - А ты кто ?
      - Жених.
      - Подожди, ещё успеешь.
      Вот так и Тедеско.Команду готовить ему, а подготовительные турниры к чемпионату делают другие.

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      Рейтинг: +885

      22 raza chemp > vka1970 6 минут назад

      В который раз убеждаюсь какой ты тупой и не информированный, тедеско ещё даже в клубе не было когда определились с турниром в США, а когда он пришел и офигел, от этого турнира отказались , под предлогом проблем с физами

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      Рейтинг: +87

      бурминка 17 минут назад

      Хорошо хоть кто то думает в нашем клубе.
      Тот же Измайлов начхал бы на всех лишь бы бабок нагреть на данном мероприятии.

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