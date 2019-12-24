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  • Короткин: «Тедеско пришел в ужас, когда узнал об участии «Спартака» в турнире в США»

Короткин: «Тедеско пришел в ужас, когда узнал об участии «Спартака» в турнире в США»

24 декабря 2019, 23:24
10

«Спартак» должен был участвовать в товарищеском турнире Florida Cup в январе, но поездку россиян отменили в связи с проблемами с визами. О реакции главного тренера Доменико Тедеско на мероприятие в США рассказал обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

«Насколько я знаю, Тедеско пришел в ужас, когда узнал, что «Спартаку» нужно участвовать в турнире в США. Он человек клубный, корпоративный. Он был готов ехать, раз это выгодно клубу, но внутренне тренер был, мягко говоря, не в восторге. Трансатлантический перелет, акклиматизация, игры, обратный перелет, реакклиматизация. Из-за этого период подготовки просто выпадал. Это смущало Тедеско», – поделился журналист.

  • В январе «Спартак» сыграет на Кубке «Матч Премьер» в Катаре.
  • В РПЛ команда идет десятой.
  • В феврале в первом туре чемпионата России после паузы «Спартак» встретится с «Динамо».

Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (10)
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бурминка
1577219470
Хорошо хоть кто то думает в нашем клубе. Тот же Измайлов начхал бы на всех лишь бы бабок нагреть на данном мероприятии.
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vka1970
1577219827
Мне это напоминает анекдот: - Кто ещё не трахал невесту? - Я. - А ты кто ? - Жених. - Подожди, ещё успеешь. Вот так и Тедеско.Команду готовить ему, а подготовительные турниры к чемпионату делают другие.
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paracetamol
1577225400
Я тоже испугался.
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Dellleone
1577226111
Как всегда наши ноют... а клубы топ лиг без проблем летают по всему миру и потом выносят всех....
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Armani nn
1577232655
Типа в Катар слетать это- никакой акклиматизации и реакклиматизации нибудет?Это так так.Ка на курорт отдохнуть слетать?Ну браво,браво!!!
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