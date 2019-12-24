Короткин: «Тедеско пришел в ужас, когда узнал об участии «Спартака» в турнире в США»

«Спартак» должен был участвовать в товарищеском турнире Florida Cup в январе, но поездку россиян отменили в связи с проблемами с визами. О реакции главного тренера Доменико Тедеско на мероприятие в США рассказал обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
«Насколько я знаю, Тедеско пришел в ужас, когда узнал, что «Спартаку» нужно участвовать в турнире в США. Он человек клубный, корпоративный. Он был готов ехать, раз это выгодно клубу, но внутренне тренер был, мягко говоря, не в восторге. Трансатлантический перелет, акклиматизация, игры, обратный перелет, реакклиматизация. Из-за этого период подготовки просто выпадал. Это смущало Тедеско», – поделился журналист.
- В январе «Спартак» сыграет на Кубке «Матч Премьер» в Катаре.
- В РПЛ команда идет десятой.
- В феврале в первом туре чемпионата России после паузы «Спартак» встретится с «Динамо».
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.