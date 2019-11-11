Леонид Федун: «Не расстраивает, что «Спартак» не пускают в США»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал отказ от участия команды в турнире Florida Cup.
– Леонид Арнольдович, то, что «Спартак» не пускают в Штаты, это «Спартак» сильно расстраивает? Или Бог с ними?
– Совсем не расстраивает.
– А почему они вдруг так решили?
– Это никак не связано со «Спартаком», это связано с системой российско-американских отношений. К сожалению, мы являемся их заложниками.
- Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» планирует отказаться от участия в предсезонном турнире из-за проблемы с визами.
- Florida Cup состоится в США с 15 по 18 января.
Источник: «КП-Казань»