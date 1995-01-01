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    Леонид Федун: «Не расстраивает, что «Спартак» не пускают в США»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал отказ от участия команды в турнире Florida Cup.

    – Леонид Арнольдович, то, что «Спартак» не пускают в Штаты, это «Спартак» сильно расстраивает? Или Бог с ними?

    – Совсем не расстраивает.

    – А почему они вдруг так решили?

    – Это никак не связано со «Спартаком», это связано с системой российско-американских отношений. К сожалению, мы являемся их заложниками.

    • Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» планирует отказаться от участия в предсезонном турнире из-за проблемы с визами.
    • Florida Cup состоится в США с 15 по 18 января.

    Источник: «КП-Казань»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19020

      VVM1964 1 час назад

      Да и хрен с ними - " на них свет клином не сошелся " .

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