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  • Леонид Федун: «Не расстраивает, что «Спартак» не пускают в США»

Леонид Федун: «Не расстраивает, что «Спартак» не пускают в США»

11 ноября 2019, 20:40
7

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал отказ от участия команды в турнире Florida Cup.

– Леонид Арнольдович, то, что «Спартак» не пускают в Штаты, это «Спартак» сильно расстраивает? Или Бог с ними?

– Совсем не расстраивает.

– А почему они вдруг так решили?

– Это никак не связано со «Спартаком», это связано с системой российско-американских отношений. К сожалению, мы являемся их заложниками.

  • Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» планирует отказаться от участия в предсезонном турнире из-за проблемы с визами.
  • Florida Cup состоится в США с 15 по 18 января.

Источник: «КП-Казань»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (7)
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VVM1964
1573496545
Да и хрен с ними - " на них свет клином не сошелся " .
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vka1970
1573503698
Да и кер с ними. В Европе и Азии достаточно полей и разных команд. Беднее не станем.
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Plyash
1573507023
Насрать ,растереть и забыть.Они же тупые,эти Америкосы.
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амани
1573508433
а Федун лукавит, ой как ему хочется туда......нас со всеми поссорил не америкосы, а наши жадные чинуши!
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Axe111
1573508976
А нах вы там кому нужны лол
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Диктор
1573527299
А за что переживать то? Нет ну ладно.
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vladimir-7
1573542142
Американцы свои санкции против России и на футбол распространяют, вот придурки. Ну и ХРЕН с ними.
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