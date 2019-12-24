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    Яшин, Мальдини, Зидан и Месси – в сборной лучших игроков в истории футбола по версии AS

    Испанское издание AS назвало символическую сборную лучших игроков в истории футбола.

    Голкипером команды выбрали бывшего вратаря сборной СССР и «Динамо» Льва Яшина. В команде есть только один действующий игрок – форвард «Барселоны» Лионель Месси.

    Сборная лучших игроков AS:

    Вратарь: Лев Яшин (СССР);

    Защитники: Кафу (Бразилия), Бобби Мур (Англия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Паоло Мальдини (Италия);

    Полузащитники: Йохан Кройф (Голландия), Зинедин Зидан (Франция), Диего Марадона (Аргентина), Альфредо ди Стефано (Аргентина/Колумбия/Испания);

    Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Пеле (Бразилия).

    Источник: твиттер AS

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    Сегодня, 18:52
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