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  • Яшин, Мальдини, Зидан и Месси – в сборной лучших игроков в истории футбола по версии AS

Яшин, Мальдини, Зидан и Месси – в сборной лучших игроков в истории футбола по версии AS

24 декабря 2019, 18:52
25

Испанское издание AS назвало символическую сборную лучших игроков в истории футбола.

Голкипером команды выбрали бывшего вратаря сборной СССР и «Динамо» Льва Яшина. В команде есть только один действующий игрок – форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Сборная лучших игроков AS:

Вратарь: Лев Яшин (СССР);

Защитники: Кафу (Бразилия), Бобби Мур (Англия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Паоло Мальдини (Италия);

Полузащитники: Йохан Кройф (Голландия), Зинедин Зидан (Франция), Диего Марадона (Аргентина), Альфредо ди Стефано (Аргентина/Колумбия/Испания);

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Пеле (Бразилия).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер AS
Весь мир СССР Динамо Барселона Месси Лионель Мальдини Паоло Яшин Лев Зидан Зинедин
Комментарии (25)
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panmon
1577202895
2 Роналдо еще добавить. Например вместо Кафу и Кройфа...
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серега кашин
1577204498
а где криш и бразилец роналдо
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giluxa1963
1577204507
ну Месси тут явно лишний
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Play
1577204522
Без Дзюбы? Да вы издеваетесь
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Ауторитетный экспэрт мамо
1577207370
....да балиииин!!!!! опять федю смолова забыли включить!!!!
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Ауторитетный экспэрт мамо
1577207706
.....я иху душу матал, есь!!!!!!!....эта сборная сегодня бы проиграла даже алкашам из ФК Сочи.....карен оганесян, давид кипиани, андрей якубик жи есть, и конечно же великий и ужастный волера карпин тама должны быть, есь))))))))
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паха1991
1577208382
эм...ту не хватает Роналдо и Роналду!
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Кузьмич на трибуне
1577209560
Великих футболистов с мировым именем было много. Нельзя не вспомнить Платини, Эйсэбио, Ван Бастена, Ф.Барези, Х.Шумахер, Р.Гулит, Гаринча, Ф.Пушкаш. Можно ещё насобирать с десяток. Но самые великие -это Пеле, Яшин, Ф.Беккенбауэр и Кройф.
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ivanthebest
1577212094
Застал игру Кафу, он не был каким-то сверхтопом, запомнился больше из-за футбольного долголетия. Вот и всё. Ничего особенного. Таких крайков было много в футболе. Тот же Йерро был на порядок круче. Если брать всю карьеру, то тот же Дани Алвес в разы более крутой игрок, чем Кафу, при всём к нему уважении.
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CF4
1577217296
Пфф. Месси в 90-е был бы просто хорошим футболистом. Не более.
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