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    «А ну-ка, давай-ка, играть выходи». Гогуа и Лукас Сантос сыграли Снегурочку и Деда Мороза в новогоднем видео ЦСКА

    ЦСКА в своем ютуб-канале опубликовал видео под названием «2020: В новом году играть будут все».

    Главные роли в ролике исполнили защитник Седрик Гогуа и форвард Лукас Сантос.

    «Провела на лавке я целый год, пролила немало я горьких слез», – спел Гогуа, одетый в костюм Снегурочки.

    «А ну-ка, давай-ка, играть выходи», – ответил ему Сантос в образе Деда Мороза.

    • Гогуа сыграл в этом сезоне РПЛ за ЦСКА четыре матча, забил один гол.
    • Лукас Сантос провел в чемпионате два матча. Агент игрока заявил, что армейцы не стали выкупать его контракт у «Васко да Гамы».

    Источник: Ютуб-канал ЦСКА

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    Сегодня, 14:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13244

      bset 10 минут назад

      А шутку про трансферы можно из прошлого года просто скопировать. С прошлого года ничего не поменялось)

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