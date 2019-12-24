«А ну-ка, давай-ка, играть выходи». Гогуа и Лукас Сантос сыграли Снегурочку и Деда Мороза в новогоднем видео ЦСКА

ЦСКА в своем ютуб-канале опубликовал видео под названием «2020: В новом году играть будут все».

Главные роли в ролике исполнили защитник Седрик Гогуа и форвард Лукас Сантос.

«Провела на лавке я целый год, пролила немало я горьких слез», – спел Гогуа, одетый в костюм Снегурочки.

«А ну-ка, давай-ка, играть выходи», – ответил ему Сантос в образе Деда Мороза.