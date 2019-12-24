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  • «А ну-ка, давай-ка, играть выходи». Гогуа и Лукас Сантос сыграли Снегурочку и Деда Мороза в новогоднем видео ЦСКА

«А ну-ка, давай-ка, играть выходи». Гогуа и Лукас Сантос сыграли Снегурочку и Деда Мороза в новогоднем видео ЦСКА

24 декабря 2019, 14:33
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ЦСКА в своем ютуб-канале опубликовал видео под названием «2020: В новом году играть будут все».

Главные роли в ролике исполнили защитник Седрик Гогуа и форвард Лукас Сантос.

«Провела на лавке я целый год, пролила немало я горьких слез», – спел Гогуа, одетый в костюм Снегурочки.

«А ну-ка, давай-ка, играть выходи», – ответил ему Сантос в образе Деда Мороза.

  • Гогуа сыграл в этом сезоне РПЛ за ЦСКА четыре матча, забил один гол.
  • Лукас Сантос провел в чемпионате два матча. Агент игрока заявил, что армейцы не стали выкупать его контракт у «Васко да Гамы».

Источник: Ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гогуа Седрик Сантос Лукас
Комментарии (2)
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bset
1577189914
А шутку про трансферы можно из прошлого года просто скопировать. С прошлого года ничего не поменялось)
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Kulimen
1577210856
Мне как болеле армейцев жаль, что Сантоса не взяли. Надеюсь,что хоть до лета его подержат и дадут ему себя проявить.
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