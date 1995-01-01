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    «Мне очень приятно здесь работать». Игнашевич продлил контракт с «Торпедо»

    Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич продлил соглашение с клубом до июня 2023 года.

    «Мне очень приятно работать здесь. Я чувствую поддержку руководства в лице основного акционера Романа Авдеева и президента Елены Еленцевой. У нас хорошая команда, в клубе собран профессиональный коллектив, я с удовольствием подписал контракт», – приводит слова Игнашевича пресс-служба клуба.

    • Игнашевич возглавил «Торпедо» в июне.
    • После 25 туров команда идет на втором месте в ФНЛ, отставая от лидера на 1 очко.

    Источник: Официальный сайт «Торпедо»

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1516

      playsh 1 час назад

      Серёжа,ты отличный спортсмен и хороший человек.Удачи тебе на тренерском поприще,у тебя всё получится.

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