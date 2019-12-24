«Мне очень приятно здесь работать». Игнашевич продлил контракт с «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич продлил соглашение с клубом до июня 2023 года.

«Мне очень приятно работать здесь. Я чувствую поддержку руководства в лице основного акционера Романа Авдеева и президента Елены Еленцевой. У нас хорошая команда, в клубе собран профессиональный коллектив, я с удовольствием подписал контракт», – приводит слова Игнашевича пресс-служба клуба.