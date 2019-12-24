«Мне очень приятно здесь работать». Игнашевич продлил контракт с «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич продлил соглашение с клубом до июня 2023 года.
«Мне очень приятно работать здесь. Я чувствую поддержку руководства в лице основного акционера Романа Авдеева и президента Елены Еленцевой. У нас хорошая команда, в клубе собран профессиональный коллектив, я с удовольствием подписал контракт», – приводит слова Игнашевича пресс-служба клуба.
- Игнашевич возглавил «Торпедо» в июне.
- После 25 туров команда идет на втором месте в ФНЛ, отставая от лидера на 1 очко.
Источник: Официальный сайт «Торпедо»