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  • «Мне очень приятно здесь работать». Игнашевич продлил контракт с «Торпедо»

«Мне очень приятно здесь работать». Игнашевич продлил контракт с «Торпедо»

24 декабря 2019, 13:58
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Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич продлил соглашение с клубом до июня 2023 года.

«Мне очень приятно работать здесь. Я чувствую поддержку руководства в лице основного акционера Романа Авдеева и президента Елены Еленцевой. У нас хорошая команда, в клубе собран профессиональный коллектив, я с удовольствием подписал контракт», – приводит слова Игнашевича пресс-служба клуба.

  • Игнашевич возглавил «Торпедо» в июне.
  • После 25 туров команда идет на втором месте в ФНЛ, отставая от лидера на 1 очко.

Источник: Официальный сайт «Торпедо»
Россия. ФНЛ Торпедо Игнашевич Сергей
Комментарии (1)
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Plyash
1577185494
Серёжа,ты отличный спортсмен и хороший человек.Удачи тебе на тренерском поприще,у тебя всё получится.
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