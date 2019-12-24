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  • Дзюба, Кокорин и Мамаев – самые популярные спортсмены 2019 года

Дзюба, Кокорин и Мамаев – самые популярные спортсмены 2019 года

24 декабря 2019, 09:45
12

Компания по мониторингу и анализу СМИ «Медиалогия» составила список самых популярных спортсменов России 2019 года.

Среди лидеров оказались три футболиста. На первом месте форвард «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба.

Его одноклубник Александр Кокорин – ближайший преследователь по цитируемости в медиа.

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев закрыл тройку лидеров.

Самые популярные российские спортсмены в 2019 году:

1. Артем Дзюба – 102234 сообщений за 2019 год;

2. Александр Кокорин – 95307;

3. Павел Мамаев – 90356;

4. Хабиб Нурмагомедов (смешанные единоборства) – 86273;

5. Александр Овечкин (хоккей) – 65031.

Источник: Медиалогия

Разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального времени.

Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Дзюба Артем Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1577170190
В больных мозгах. Или при полном их отсутствии.
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serhio80
1577170885
Простите, а кто из первой тройки спортсмен?
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FanatSerj
1577171926
Красавцы, всё таки ход со стулом был очень продуманным пиаром ))) Если бы не эти сранные хейтеры Дзюбы, которые его раскрутили и пропиарили в конце года, были бы на первом и втором. )) А если без шуток, так как это рейтинг по цитируемости спортсменов в СМИ, это больше характеризует уровень нынешних СМИ, чем этих спортсменов.
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Spartak Piter
1577173335
Вангую, что половина сообщений это ДЗБ ПНХ)))))))))
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Иван Петров 1986
1577176901
Для популярности нужно быть клоуном или в тюрьме посидеть. Иначе никак.
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Plyash
1577177331
Совершенно обалделые СМИ афишируют себе же подобных уродов. За Державу обидно, честное слово.
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Mazai-NN
1577183949
Дзюба не в тему. А Кокорин с Мамаевым идеальный пример общения народа с чиновниками. Я бы им двоим первое место отдал. Хабиб и овечкин второе и третье.
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BlackMurder
1577197394
Кокорин и Мамаев это изза того что их пропердолили а тюрьме они заняли 2-3 место? А почему кокоше 2? Его сильнее в очело долбили
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nik55
1577203245
БЗДЮБА----мыльный пузырь
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