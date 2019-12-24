Дзюба, Кокорин и Мамаев – самые популярные спортсмены 2019 года

Компания по мониторингу и анализу СМИ «Медиалогия» составила список самых популярных спортсменов России 2019 года.
Среди лидеров оказались три футболиста. На первом месте форвард «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба.
Его одноклубник Александр Кокорин – ближайший преследователь по цитируемости в медиа.
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев закрыл тройку лидеров.
Самые популярные российские спортсмены в 2019 году:
1. Артем Дзюба – 102234 сообщений за 2019 год;
2. Александр Кокорин – 95307;
3. Павел Мамаев – 90356;
4. Хабиб Нурмагомедов (смешанные единоборства) – 86273;
5. Александр Овечкин (хоккей) – 65031.
Источник: Медиалогия
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