Дзюба, Кокорин и Мамаев – самые популярные спортсмены 2019 года

Компания по мониторингу и анализу СМИ «Медиалогия» составила список самых популярных спортсменов России 2019 года.

Среди лидеров оказались три футболиста. На первом месте форвард «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба.

Его одноклубник Александр Кокорин – ближайший преследователь по цитируемости в медиа.

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев закрыл тройку лидеров.

Самые популярные российские спортсмены в 2019 году:

1. Артем Дзюба – 102234 сообщений за 2019 год;

2. Александр Кокорин – 95307;

3. Павел Мамаев – 90356;

4. Хабиб Нурмагомедов (смешанные единоборства) – 86273;

5. Александр Овечкин (хоккей) – 65031.