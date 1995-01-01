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    Дзюба, Кокорин и Мамаев – самые популярные спортсмены 2019 года

    Компания по мониторингу и анализу СМИ «Медиалогия» составила список самых популярных спортсменов России 2019 года.

    Среди лидеров оказались три футболиста. На первом месте форвард «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба.

    Его одноклубник Александр Кокорин ближайший преследователь по цитируемости в медиа.

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев закрыл тройку лидеров.

    Самые популярные российские спортсмены в 2019 году:

    1. Артем Дзюба – 102234 сообщений за 2019 год;

    2. Александр Кокорин – 95307;

    3. Павел Мамаев – 90356;

    4. Хабиб Нурмагомедов (смешанные единоборства) – 86273;

    5. Александр Овечкин (хоккей) – 65031.

    Источник: Медиалогия

    Разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального времени.

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +548

      Spartak Piter 55 минут назад

      Вангую, что половина сообщений это ДЗБ ПНХ)))))))))

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    • ...
      Рейтинг: +6434

      FanatSerj 1 час назад

      Красавцы, всё таки ход со стулом был очень продуманным пиаром )))
      Если бы не эти сранные хейтеры Дзюбы, которые его раскрутили и пропиарили в конце года, были бы на первом и втором. ))

      А если без шуток, так как это рейтинг по цитируемости спортсменов в СМИ, это больше характеризует уровень нынешних СМИ, чем этих спортсменов.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +936

      serhio80 1 час назад

      Простите, а кто из первой тройки спортсмен?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15221

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      В больных мозгах. Или при полном их отсутствии.

      0
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