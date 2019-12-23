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  • Медведев – о слухах про интерес «Зенита» к Черышеву: «Очередная агентская туфта»

Медведев – о слухах про интерес «Зенита» к Черышеву: «Очередная агентская туфта»

23 декабря 2019, 20:31
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на заявление агента Алексея Сафонова о заинтересованности петербургского клуба в вингере «Валенсии» Денисе Черышеве.

– Эта информация не соответствует действительности. Очередная агентская туфта. Можно и так сказать...

– То есть «Зенит» не интересуется Черышевым?

– Черышев – игрок «Валенсии». У нас нет в планах приобретать его в зимнее трансферное окно.

– А в летнее?

– А до лета еще дожить надо.

  • Черышев никогда не играл в России, проведя всю свою карьеру в Испании.
  • Денис выступал за «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».
  • В этом сезоне он провел 13 матчей на клубном уровне, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Валенсия Черышев Денис Медведев Александр
Комментарии (2)
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paracetamol
1577123396
Все правильно сказал. У Зени на этой позиции перебор.
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valkam72
1577149055
Культурная столица, культурные люди ...
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