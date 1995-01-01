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    Медведев – о слухах про интерес «Зенита» к Черышеву: «Очередная агентская туфта»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на заявление агента Алексея Сафонова о заинтересованности петербургского клуба в вингере «Валенсии» Денисе Черышеве.

    – Эта информация не соответствует действительности. Очередная агентская туфта. Можно и так сказать...

    – То есть «Зенит» не интересуется Черышевым?

    – Черышев – игрок «Валенсии». У нас нет в планах приобретать его в зимнее трансферное окно.

    – А в летнее?

    – А до лета еще дожить надо.

    • Черышев никогда не играл в России, проведя всю свою карьеру в Испании.
    • Денис выступал за «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».
    • В этом сезоне он провел 13 матчей на клубном уровне, забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:31
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4622

      paracetamol 1 час назад

      Все правильно сказал. У Зени на этой позиции перебор.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +203

      Semenycch 1 час назад

      Русский язык богат. А тут Генеральный директор «Зенита» не стал особенно слова подбирать и правильно сделал.

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