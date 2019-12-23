Медведев – о слухах про интерес «Зенита» к Черышеву: «Очередная агентская туфта»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на заявление агента Алексея Сафонова о заинтересованности петербургского клуба в вингере «Валенсии» Денисе Черышеве.
– Эта информация не соответствует действительности. Очередная агентская туфта. Можно и так сказать...
– То есть «Зенит» не интересуется Черышевым?
– Черышев – игрок «Валенсии». У нас нет в планах приобретать его в зимнее трансферное окно.
– А в летнее?
– А до лета еще дожить надо.
- Черышев никогда не играл в России, проведя всю свою карьеру в Испании.
- Денис выступал за «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».
- В этом сезоне он провел 13 матчей на клубном уровне, забил два гола и сделал две результативные передачи.
Источник: «Спорт-Экспресс»