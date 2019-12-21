Артета – в социальной сети: «Давайте приступим к работе»

Новый главный тренер «Арсенала» Микель Артета поблагодарил за поздравления с назначением. Ранее испанец работал в штабе Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
«Спасибо за теплый прием, я горд и счастлив, что вернулся в «Арсенал». Теперь давайте приступим к работе», – написал Артета в социальной сети.
- Сегодня, 21 декабря, «Арсенал» сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0).
- Испанский специалист заключил с «Арсеналом» контракт до лета 2023 года.
- Будучи игроком, Артета выступал за лондонский клуб с 2011 по 2016 год.
Источник: твиттер Микеля Артеты