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    «Черышев – топ. Ждем такие же голы на Евро-2020». Сборная России выложила видео с тренировки «Валенсии»

    Сборная России в твиттере опубликовала гол хавбека Дениса Черышева на тренировке «Валенсии».

    «Черышев – топ. И это он только набирает форму. Ждем такие же голы на Евро-2020», – говорится в подписи к видео.

    • Черышев не играет с 5 ноября из-за мышечного повреждения передней поверхности бедра.
    • 3 декабря он вернулся к тренировкам в общей группе.
    • Матч «Вальядолид» – «Валенсия» состоится сегодня, 21 декабря, в 23:00 по московскому времени.

    Черышев включен в заявку «Валенсии» впервые за полтора месяца

    Источник: твиттер сборной России

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