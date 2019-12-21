«Черышев – топ. Ждем такие же голы на Евро-2020». Сборная России выложила видео с тренировки «Валенсии»

Сборная России в твиттере опубликовала гол хавбека Дениса Черышева на тренировке «Валенсии».
«Черышев – топ. И это он только набирает форму. Ждем такие же голы на Евро-2020», – говорится в подписи к видео.
- Черышев не играет с 5 ноября из-за мышечного повреждения передней поверхности бедра.
- 3 декабря он вернулся к тренировкам в общей группе.
- Матч «Вальядолид» – «Валенсия» состоится сегодня, 21 декабря, в 23:00 по московскому времени.
Черышев включен в заявку «Валенсии» впервые за полтора месяца
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер сборной России