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  • «Черышев – топ. Ждем такие же голы на Евро-2020». Сборная России выложила видео с тренировки «Валенсии»

«Черышев – топ. Ждем такие же голы на Евро-2020». Сборная России выложила видео с тренировки «Валенсии»

21 декабря 2019, 13:32
2

Сборная России в твиттере опубликовала гол хавбека Дениса Черышева на тренировке «Валенсии».

«Черышев – топ. И это он только набирает форму. Ждем такие же голы на Евро-2020», – говорится в подписи к видео.

  • Черышев не играет с 5 ноября из-за мышечного повреждения передней поверхности бедра.
  • 3 декабря он вернулся к тренировкам в общей группе.
  • Матч «Вальядолид» – «Валенсия» состоится сегодня, 21 декабря, в 23:00 по московскому времени.

Черышев включен в заявку «Валенсии» впервые за полтора месяца

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер сборной России
Отбор ЧЕ-2020 Испания. Примера Россия Валенсия Черышев Дмитрий
Комментарии (2)
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Снег
1576929478
Что и говорить: самый техничный в сборной сейчас. испанская футбольная школа. Удачи парню во всём!
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Челнинец
1576944659
А вы и дальше сидите в РПЛ деградируя！Молодец Денис когда он в сборной сразу видно что игрок другого уровня нежели другие игроки
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