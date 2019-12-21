Агент нападающего «Ривера» Борре опроверг информацию об интересе «Спартака»

Хельмут Веннин, агент нападающего «Ривер Плейта» Рафаэля Сантоса Борре, опроверг информацию об интересе со стороны «Спартака».
«Это неверная информация», – заявил Веннин.
- В этом сезоне Борре забил восемь голов и сделал одну результативную передачу в 13-ти матчах.
- 23 ноября прошел финал Кубка Либертадорес, в котором бразильский «Фламенго» обыграл «Ривер Плейт» (2:1). Единственный мяч в составе аргентинцев забил Борре.
- Летом 24-летним колумбийцем интересовалось московское «Динамо».
Источник: «Р-Спорт»