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  • Агент нападающего «Ривера» Борре опроверг информацию об интересе «Спартака»

Агент нападающего «Ривера» Борре опроверг информацию об интересе «Спартака»

21 декабря 2019, 01:24

Хельмут Веннин, агент нападающего «Ривер Плейта» Рафаэля Сантоса Борре, опроверг информацию об интересе со стороны «Спартака».

«Это неверная информация», – заявил Веннин.

  • В этом сезоне Борре забил восемь голов и сделал одну результативную передачу в 13-ти матчах.
  • 23 ноября прошел финал Кубка Либертадорес, в котором бразильский «Фламенго» обыграл «Ривер Плейт» (2:1). Единственный мяч в составе аргентинцев забил Борре.
  • Летом 24-летним колумбийцем интересовалось московское «Динамо».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Аргентина
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