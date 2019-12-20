Режиссер Гаврилов: «Сутки продержались. Ролик «КраСавы» про фанатов опять пытаются заблочить»

Режиссер шоу «КраСава» на ютубе Кирилл Гаврилов сообщил, что последнее видео на канале Евгения Савина про противостояние фанатов и власти вновь пытаются заблокировать.

«Ну, что, сутки продержались. Ролик опять пытаются заблочить. Подаем возражение. Огонек, конечно», – написал Гаврилов в твиттере.

17 декабря на канале «КраСава» вышло видео с названием «Почему власть душит фанатов?».

Через несколько часов после опубликования ролик был заблокирован.

По словам Савина, причиной бана послужил фрагмент, где ОМОН избивает людей на стадионе.

После редактирования фрагмента видео перезалили на ютуб.

Савин: «Причиной бана видео про фанатов послужил фрагмент, где ОМОН *** людей на стадионе»



