Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Режиссер Гаврилов: «Сутки продержались. Ролик «КраСавы» про фанатов опять пытаются заблочить»

    Режиссер шоу «КраСава» на ютубе Кирилл Гаврилов сообщил, что последнее видео на канале Евгения Савина про противостояние фанатов и власти вновь пытаются заблокировать.

    «Ну, что, сутки продержались. Ролик опять пытаются заблочить. Подаем возражение. Огонек, конечно», – написал Гаврилов в твиттере.

    • 17 декабря на канале «КраСава» вышло видео с названием «Почему власть душит фанатов?».
    • Через несколько часов после опубликования ролик был заблокирован.
    • По словам Савина, причиной бана послужил фрагмент, где ОМОН избивает людей на стадионе.
    • После редактирования фрагмента видео перезалили на ютуб.

    Савин: «Причиной бана видео про фанатов послужил фрагмент, где ОМОН *** людей на стадионе»


    Источник: твиттер Кирилла Гаврилова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:38
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21306

      oyabun 1 час назад

      Нельзя у нас в стране показывать власть в неприглядном свете. Это же "неправда"! Они все у нас душки и народные благодетели, ночами не спят, "всё о России думают".

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74857
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru