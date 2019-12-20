Режиссер Гаврилов: «Сутки продержались. Ролик «КраСавы» про фанатов опять пытаются заблочить»

Режиссер шоу «КраСава» на ютубе Кирилл Гаврилов сообщил, что последнее видео на канале Евгения Савина про противостояние фанатов и власти вновь пытаются заблокировать.
«Ну, что, сутки продержались. Ролик опять пытаются заблочить. Подаем возражение. Огонек, конечно», – написал Гаврилов в твиттере.
- 17 декабря на канале «КраСава» вышло видео с названием «Почему власть душит фанатов?».
- Через несколько часов после опубликования ролик был заблокирован.
- По словам Савина, причиной бана послужил фрагмент, где ОМОН избивает людей на стадионе.
- После редактирования фрагмента видео перезалили на ютуб.
Савин: «Причиной бана видео про фанатов послужил фрагмент, где ОМОН *** людей на стадионе»
Источник: твиттер Кирилла Гаврилова