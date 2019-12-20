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  • Режиссер Гаврилов: «Сутки продержались. Ролик «КраСавы» про фанатов опять пытаются заблочить»

Режиссер Гаврилов: «Сутки продержались. Ролик «КраСавы» про фанатов опять пытаются заблочить»

20 декабря 2019, 16:38
3

Режиссер шоу «КраСава» на ютубе Кирилл Гаврилов сообщил, что последнее видео на канале Евгения Савина про противостояние фанатов и власти вновь пытаются заблокировать.

«Ну, что, сутки продержались. Ролик опять пытаются заблочить. Подаем возражение. Огонек, конечно», – написал Гаврилов в твиттере.

  • 17 декабря на канале «КраСава» вышло видео с названием «Почему власть душит фанатов?».
  • Через несколько часов после опубликования ролик был заблокирован.
  • По словам Савина, причиной бана послужил фрагмент, где ОМОН избивает людей на стадионе.
  • После редактирования фрагмента видео перезалили на ютуб.

Савин: «Причиной бана видео про фанатов послужил фрагмент, где ОМОН *** людей на стадионе»


Источник: твиттер Кирилла Гаврилова
Россия. Премьер-лига Савин Евгений
Комментарии (3)
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oyabun
1576849994
Нельзя у нас в стране показывать власть в неприглядном свете. Это же "неправда"! Они все у нас душки и народные благодетели, ночами не спят, "всё о России думают".
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РМЗ
1576862146
Не че такого нет в этом ролике .
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PFC CSKA MOSCOW
1576867460
знал, что так будет, поэтому сразу скачал первую версию на мобилку
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