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    Новиков: «Сделаем все возможное, чтобы «Динамо» занимало те позиции, которые должно занимать»

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал продление контракта с клубом до 2021 года.

    – Очень рад продлить соглашение со своим родным клубом. Все-таки в «Динамо» для меня прошла почти вся моя жизнь. Сделаем все возможное, чтобы команда добивалась результата и занимала те позиции, которых достойна и которые должна занимать.

    – Планируются ли еще какие-то изменения в тренерском штабе?

    – Да, будет пополнение, к нам придет два специалиста. Один из них – тренер по физической подготовке. Плюс еще тренер. Скоро все узнаете.

    – Какие у вас и команды ближайшие планы?

    – 9-го числа мы выходим из отпуска, будет медосмотр. А на следующий день отправляемся в Турцию на первый сбор. Всего их у нас будет три и все они будут именно в районе Белека. Пока еще не все соперники у нас определены, но и этот вопрос планируем также в ближайшее время решить. Так что будем готовиться, чтобы и к «Спартаку» подойти во всеоружии, и ко всей весенней части.

    • Новиков возглавил «Динамо» в октябре после увольнения Дмитрия Хохлова.
    • Под руководством нового тренера москвичи четыре раза победили, два раза сыграли вничью и один раз проиграли.
    • Команда занимает восьмое место в РПЛ.

    Источник: официальный сайт «Динамо»

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