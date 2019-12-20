Новиков: «Сделаем все возможное, чтобы «Динамо» занимало те позиции, которые должно занимать»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал продление контракта с клубом до 2021 года.

– Очень рад продлить соглашение со своим родным клубом. Все-таки в «Динамо» для меня прошла почти вся моя жизнь. Сделаем все возможное, чтобы команда добивалась результата и занимала те позиции, которых достойна и которые должна занимать.

– Планируются ли еще какие-то изменения в тренерском штабе?

– Да, будет пополнение, к нам придет два специалиста. Один из них – тренер по физической подготовке. Плюс еще тренер. Скоро все узнаете.

– Какие у вас и команды ближайшие планы?

– 9-го числа мы выходим из отпуска, будет медосмотр. А на следующий день отправляемся в Турцию на первый сбор. Всего их у нас будет три и все они будут именно в районе Белека. Пока еще не все соперники у нас определены, но и этот вопрос планируем также в ближайшее время решить. Так что будем готовиться, чтобы и к «Спартаку» подойти во всеоружии, и ко всей весенней части.