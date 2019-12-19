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  • Агент Фара: «ЦСКА не стал выкупать трансфер Лукаса Сантоса, он останется в «Васко»

Агент Фара: «ЦСКА не стал выкупать трансфер Лукаса Сантоса, он останется в «Васко»

19 декабря 2019, 15:24
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Фабиан Фара, представляющий интересы форварда Лукаса Сантоса, подтвердил, что бразилец не вернется в московский клуб.

«ЦСКА не стал выкупать трансфер Сантоса, Лукас не вернется в команду зимой. Пока он остается в «Васко», которому принадлежат права на игрока» – сказал Фара.

  • Сантос выступал за ЦСКА на правах аренды со 2 сентября.
  • В его активе пять матчей без результативных действий.
  • Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.

Globo Esporte: ЦСКА не стал выкупать Лукаса Сантоса зимой, но может приобрести его летом


Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Васко да Гама Сантос Лукас
Комментарии (1)
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111ax
1576759146
это результат нескольких ударов в небо в двух метрах от ворот. Жаль, что Чалова не продали в АПЛ когда была возможность - у того моментов было засраных в десятки раз больше
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