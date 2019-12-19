Агент Фара: «ЦСКА не стал выкупать трансфер Лукаса Сантоса, он останется в «Васко»

Фабиан Фара, представляющий интересы форварда Лукаса Сантоса, подтвердил, что бразилец не вернется в московский клуб.

«ЦСКА не стал выкупать трансфер Сантоса, Лукас не вернется в команду зимой. Пока он остается в «Васко», которому принадлежат права на игрока» – сказал Фара.

Сантос выступал за ЦСКА на правах аренды со 2 сентября.

В его активе пять матчей без результативных действий.

Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.

Globo Esporte: ЦСКА не стал выкупать Лукаса Сантоса зимой, но может приобрести его летом



