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    Агент Фара: «ЦСКА не стал выкупать трансфер Лукаса Сантоса, он останется в «Васко»

    Фабиан Фара, представляющий интересы форварда Лукаса Сантоса, подтвердил, что бразилец не вернется в московский клуб.

    «ЦСКА не стал выкупать трансфер Сантоса, Лукас не вернется в команду зимой. Пока он остается в «Васко», которому принадлежат права на игрока» – сказал Фара.

    • Сантос выступал за ЦСКА на правах аренды со 2 сентября.
    • В его активе пять матчей без результативных действий.
    • Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.

    Globo Esporte: ЦСКА не стал выкупать Лукаса Сантоса зимой, но может приобрести его летом


    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +294

      111ax 1 час назад

      это результат нескольких ударов в небо в двух метрах от ворот. Жаль, что Чалова не продали в АПЛ когда была возможность - у того моментов было засраных в десятки раз больше

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