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  • Клопп: «Мне не нужно слишком громко восхвалять Минамино, наши фанаты недавно видели его»

Клопп: «Мне не нужно слишком громко восхвалять Минамино, наши фанаты недавно видели его»

19 декабря 2019, 13:23
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход нападающего Такуми Минамино из «Зальцбурга».

«Это потрясающая новость, чудесное подписание. Мы очень, очень этому рады. У наших болельщиков недавно была возможность увидеть его вблизи, поэтому мне не нужно слишком громко восхвалять его качества, поскольку они уже известны.

Такуми очень быстрый, очень умный игрок, он находит пространство между линиями. Он храбр с мячом, но также храбр и без мяча — настоящий командный игрок. Он делает все возможное для блага других.

Его опыт в Лиге чемпионов — это большой бонус. Мы знаем, что он будет хорошо тренироваться, что привык к элитной среде. Это фантастическая работа нашей футбольной команды в том, как они справились с этим трансфером. Я уверен, что все ливерпульские болельщики будут стараться изо всех сил, чтобы Такуми чувствовал себя как дома в нашем удивительном городе и клубе.

Я также доволен, что мы добавили к нашей ливерпульской семье фанатов в Японии. Теперь у нас есть один из самых захватывающих талантов этой страны», — сказал Клопп.

  • Официально Минамино станет игроком английского клуба 1 января.
  • В этом сезоне японец провел в составе «Зальцбурга» 22 матча, забил девять голов и сделал 11 голевых передач во всех турнирах.

«Ливерпуль» объявил о трансфере Минамино из «Зальцбурга»


Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Зальцбург Минамино Такуми Клопп Юрген
Комментарии (1)
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Tsigan
1576756579
Это супер трансфер. Через два года будет стоить 100 лимонов$ а сейчас взяли за 8 лямов.
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