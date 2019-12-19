«Ливерпуль» объявил о трансфере Минамино из «Зальцбурга»

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Зальцбурга» Такуми Минамино.

24-летний игрок сборной Японии вчера прошел медицинское обследование и согласовал условия контракта. Их подробности пока не сообщаются.

Официально Минамино станет игроком английского клуба 1 января.

В этом сезоне японец провел в составе «Зальцбурга» 22 матча, забил девять голов и сделал 11 голевых передач во всех турнирах.

twit text — Liverpool FC (@LFC) December 19, 2019