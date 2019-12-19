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«Ливерпуль» объявил о трансфере Минамино из «Зальцбурга»

19 декабря 2019, 11:25
8

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Зальцбурга» Такуми Минамино.

24-летний игрок сборной Японии вчера прошел медицинское обследование и согласовал условия контракта. Их подробности пока не сообщаются.

  • Официально Минамино станет игроком английского клуба 1 января.
  • В этом сезоне японец провел в составе «Зальцбурга» 22 матча, забил девять голов и сделал 11 голевых передач во всех турнирах.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Ливерпуля»
Англия. Премьер-лига Зальцбург Ливерпуль Минамино Такуми
Комментарии (8)
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Skull_Boy
1576745965
Около 10 млн евро или 8 млн фунтов и зачем он им, если и так игроков фланговых чуть ли ни на 3 состава и если кого уж можно было брать, так это норвежца Хааланда, а то из Фирмино нападающий так себе
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POBEDITELL
1576747444
Отличная новость. Поздравляю всех фанатов Ливерпуля с прекрасным приобретением.
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Saracen Jr
1576755802
А нахрена? Странный трансфер. Тип у ливера же норм состав в атаке и скамейка полная. Интересно. И японцу не понятно нахрен это, он хорошо если будет выходить с замены на 15-20 мин, учитывая троицу, чемберлена, шакири и тд. Ладно, посмотрим что будет
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k2-91
1576774295
Дёшиво по современным меркам, но очень сердито! В матчах Ливерпуля против Зальцбурга он мне показался самым опасным игроком австрийцев, и куда опаснее того же Холанда, хоть он и бьёт рекорды и невероятно крут в свои годы. Этот трансфер принесёт кучу денег на продаже клубной атрибутики в Японии, так и футболист классный.
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