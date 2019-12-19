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    «Ливерпуль» объявил о трансфере Минамино из «Зальцбурга»

    «Ливерпуль» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Зальцбурга» Такуми Минамино.

    24-летний игрок сборной Японии вчера прошел медицинское обследование и согласовал условия контракта. Их подробности пока не сообщаются.

    • Официально Минамино станет игроком английского клуба 1 января.
    • В этом сезоне японец провел в составе «Зальцбурга» 22 матча, забил девять голов и сделал 11 голевых передач во всех турнирах.

    Источник: Официальный твиттер «Ливерпуля»

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    Сегодня, 11:25
    Комментарии4
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      Рейтинг: 0

      POBEDITELL 41 минуту назад

      Отличная новость. Поздравляю всех фанатов Ливерпуля с прекрасным приобретением.

      0
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      Рейтинг: +7788

      Skull_Boy 1 час назад

      Около 10 млн евро или 8 млн фунтов и зачем он им, если и так игроков фланговых чуть ли ни на 3 состава и если кого уж можно было брать, так это норвежца Хааланда, а то из Фирмино нападающий так себе

      1
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      Рейтинг: +2336

      Dgad > Skull_Boy 50 минут назад

      Это из тебя эксперт так себе,

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      Рейтинг: +7788

      Skull_Boy > Dgad 6 минут назад

      Да скорее из тебя дятел, а Фирмино бревно, как и Дзюба, а не нап, который только и ждет пас на пустые ворота и если он такой топовый нап, так почему забил то всего 5 голов во всех турнирах сначала сезона из 26 игр и самое убогое НЕТ голов в ЛЧ, отдыхай унылый холоп

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