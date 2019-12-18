«Барселона» в стартовом составе на матч с «Реалом» заменила Бускетса на Ракитича

Ранее были опубликованы стартовые составы команд на матч десятого тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом». В нем присутствовал полузащитник Серхио Бускетс, однако спустя время каталонцы внесли изменения.

Вместо Бускетса в старте выйдет хорват Иван Ракитич. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Камп Ноу».