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  • «Барселона» в стартовом составе на матч с «Реалом» заменила Бускетса на Ракитича

«Барселона» в стартовом составе на матч с «Реалом» заменила Бускетса на Ракитича

18 декабря 2019, 20:59

Ранее были опубликованы стартовые составы команд на матч десятого тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом». В нем присутствовал полузащитник Серхио Бускетс, однако спустя время каталонцы внесли изменения.

Вместо Бускетса в старте выйдет хорват Иван Ракитич. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Камп Ноу».

  • Матч был перенесен в связи с протестами в Каталонии.
  • «Барселона» лидирует в таблице, «Реал» идет вторым.
  • Каталонцы на своем поле в сезоне Примеры не потеряли ни одного очка.

Источник: официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Барселона Реал Ракитич Иван Бускетс Серхио
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