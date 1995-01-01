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    «Барселона» в стартовом составе на матч с «Реалом» заменила Бускетса на Ракитича

    Ранее были опубликованы стартовые составы команд на матч десятого тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом». В нем присутствовал полузащитник Серхио Бускетс, однако спустя время каталонцы внесли изменения.

    Вместо Бускетса в старте выйдет хорват Иван Ракитич. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Камп Ноу».

    • Матч был перенесен в связи с протестами в Каталонии.
    • «Барселона» лидирует в таблице, «Реал» идет вторым.
    • Каталонцы на своем поле в сезоне Примеры не потеряли ни одного очка.

    Источник: официальный сайт «Барселоны»

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