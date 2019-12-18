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    Цорн: «Тедеско – «штучный товар», который сейчас в тренде и в дефиците. Но он приехал в «Спартак» не из-за денег»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился мнением о главном тренере москвичей Доменико Тедеско.

    — За прошедший календарный год в «Спартаке» сменилось четыре тренера. Можно ли сказать, что сейчас ситуация успокоилась и клуб нашел подходящего кандидата?

    — Ну, при мне сменился только один тренер. Но если вам интересно мое мнение, считаю, что тренеру нужно давать время поработать. А если продолжать менять специалистов в таком темпе, то болельщики вечно могут слушать, что команда строится.

    Очень надеюсь, что сейчас у Доменико Тедеско будет время поработать, наладить игровые связи, привить свой почерк и видение футбола. И он будет для нас долгосрочным проектом. Когда совет директоров давал одобрение на приход в клуб Тедеско, мы сразу оговорили: будем требовать от тренера результата в следующем сезоне.

    — За последние 15 лет «Спартак» ни разу не тренировал опытный тренер-победитель — в отличие от «Зенита», который приглашал Виллаш-Боаша, Манчини или Луческу. Молодые тренеры — изначальный выбор руководства клуба?

    — Перечисленные вами тренеры ехали в Россию либо за большими деньгами, либо уже, как говорят, с ярмарки. Тедеско однозначно приехал к нам не из-за денег — общий бюджет на тренерский штаб у нас практически не изменился. Вообще считаю, что мы должны смотреть на него под другим углом.

    Тедеско — представитель новой волны, «штучный товар», который сейчас и в тренде, и в дефиците одновременно. В Европе есть спрос на новых молодых специалистов, таких как Тедеско или Нагельсман. Доменико — тренер с большими перспективами в Европе. Прежде чем принять наше предложение, Тедеско отказался от предложения из Германии, у него были варианты в Италии и Англии.

    Доменико — востребованный в Европе специалист, который выбрал «Спартак». И это событие, которое безусловно идет в плюс для РПЛ. Его выбор не был основан на больших деньгах или каких-то экспериментах. Он поверил в наш проект и решил, что сможет вместе с нами его реализовать.

    — Как вы отреагировали на слова Тедеско после матча с «Ростовом»: «Надеюсь, мы увидимся тут в марте, и я еще буду тут»?

    — Он сказал это в шутку. Регулярно общаемся с Доменико, он рассказывает о своих впечатлениях от пресс-конференций. Удивительно, как вообще людям приходит в голову спрашивать тренера о возможной отставке, когда он провел в команде всего семь недель. Тедеско не провел ни одного сбора, не успел привить команде свой стиль, а его уже спрашивают о том, не боится ли он встречи с главным акционером. Все адекватные люди понимают: тренеру нужно время. Думаю, в целом он выстроил с прессой правильные и хорошие отношения, – сказал Цорн.

    • После 19 туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.
    • Тедеско возглавил команду в октябре.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:22
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1376

      Decorhome 4 минуты назад

      Незнаю как Тедеско тренер, пока оставляет неоднозначное о себе мнение. Но учитывая как он активно движется по бровке, как на игрока, учитывая его активность, можно было на него посмотреть

      0
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      Рейтинг: +3625

      ЮНик 8 минут назад

      Старостин и Бесков - Торн и Тедеско - небо и земля. Вернее, космос и подземелье. По сегодняшней "командной игре" не отличается "Спартак" от аутсайдеров РПЛ НИЧЕМ АБСОЛЮТНО. Кроме клубной формы с ромбиком.

      0
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      Рейтинг: +10862

      vka1970 42 минуты назад

      Всё нормально.Главное Тедеско не прогибаться перед Федуном.Надеюсь и до Федуна наконец то дойдёт, что лучше тише, но дальше.

      0
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      Рейтинг: +6413

      mihail200606 52 минуты назад

      Цорн соломку стелет себе на будущее.. Тедеско с нагельсманом я бы пока не стал сравнивать.. Штучный товар щас это клопп и гвардиола..

      2
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      Рейтинг: +883

      22 raza chemp > mihail200606 32 минуты назад

      Гвардиола и клопп это тренеры которых себе могут позволить подписать 5-6 топ команд в мире. А тедеско это перспективный тренер который может стать таким же как клопп и Гвардиола . Потому и востребован

      0
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      Рейтинг: +6413

      mihail200606 > 22 raza chemp 11 минут назад

      Но пока ещё не штучный...

      0
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      Рейтинг: +1195

      FRZZ 56 минут назад

      Может Тедеско неплохой тренер, но для Европы, а российский народ по менталитету сильно отличается от европейцев. В любом случае пожелаем успеха.

      1
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      Рейтинг: +1955

      Борат 59 минут назад

      Гнать его надо, как тренеришку!
      При нём не будет ни стеночек ни забеганий! Надо своего поставить - Робсона или мукунку!

      -1
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      Рейтинг: +120

      SLADE2019 1 час назад

      Все это хорошо и правильноо, но я все время вспоминаю слова Тедеско о том, что в Спартаке много классных игроков и сразу начинаю в нем сомневаться. Опять в Бомбардире интервью ни о чем. Мы уже приняли тот факт, что Тедеско будет продолжать тренировать. К чему сейчас обоснование данного решения?

      0
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      Рейтинг: +154

      O-kolesov 1 час назад

      Капелло тоже приглашали не из-за денег.Еле избавились.

      0
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      Рейтинг: +1578

      Бухбух 1 час назад

      Чтобы требовать от Тедеско результата в следующем сезоне нужно, для начала, не вылететь в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +6804

      derrik2000 1 час назад

      Вот как ВЫШВЫРНУТ и тебя, и Тедеско из Спартака за говённые результаты, тогда и будешь раздавать интервью, что, мол, не поняли в Спартаке гения! ))))))))))))))))))))))))

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