Цорн: «Тедеско – «штучный товар», который сейчас в тренде и в дефиците. Но он приехал в «Спартак» не из-за денег»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился мнением о главном тренере москвичей Доменико Тедеско.

— За прошедший календарный год в «Спартаке» сменилось четыре тренера. Можно ли сказать, что сейчас ситуация успокоилась и клуб нашел подходящего кандидата?

— Ну, при мне сменился только один тренер. Но если вам интересно мое мнение, считаю, что тренеру нужно давать время поработать. А если продолжать менять специалистов в таком темпе, то болельщики вечно могут слушать, что команда строится.

Очень надеюсь, что сейчас у Доменико Тедеско будет время поработать, наладить игровые связи, привить свой почерк и видение футбола. И он будет для нас долгосрочным проектом. Когда совет директоров давал одобрение на приход в клуб Тедеско, мы сразу оговорили: будем требовать от тренера результата в следующем сезоне.

— За последние 15 лет «Спартак» ни разу не тренировал опытный тренер-победитель — в отличие от «Зенита», который приглашал Виллаш-Боаша, Манчини или Луческу. Молодые тренеры — изначальный выбор руководства клуба?

— Перечисленные вами тренеры ехали в Россию либо за большими деньгами, либо уже, как говорят, с ярмарки. Тедеско однозначно приехал к нам не из-за денег — общий бюджет на тренерский штаб у нас практически не изменился. Вообще считаю, что мы должны смотреть на него под другим углом.

Тедеско — представитель новой волны, «штучный товар», который сейчас и в тренде, и в дефиците одновременно. В Европе есть спрос на новых молодых специалистов, таких как Тедеско или Нагельсман. Доменико — тренер с большими перспективами в Европе. Прежде чем принять наше предложение, Тедеско отказался от предложения из Германии, у него были варианты в Италии и Англии.

Доменико — востребованный в Европе специалист, который выбрал «Спартак». И это событие, которое безусловно идет в плюс для РПЛ. Его выбор не был основан на больших деньгах или каких-то экспериментах. Он поверил в наш проект и решил, что сможет вместе с нами его реализовать.

— Как вы отреагировали на слова Тедеско после матча с «Ростовом»: «Надеюсь, мы увидимся тут в марте, и я еще буду тут»?

— Он сказал это в шутку. Регулярно общаемся с Доменико, он рассказывает о своих впечатлениях от пресс-конференций. Удивительно, как вообще людям приходит в голову спрашивать тренера о возможной отставке, когда он провел в команде всего семь недель. Тедеско не провел ни одного сбора, не успел привить команде свой стиль, а его уже спрашивают о том, не боится ли он встречи с главным акционером. Все адекватные люди понимают: тренеру нужно время. Думаю, в целом он выстроил с прессой правильные и хорошие отношения, – сказал Цорн.