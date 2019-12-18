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  • Цорн: «Тедеско – «штучный товар», который сейчас в тренде и в дефиците. Но он приехал в «Спартак» не из-за денег»

Цорн: «Тедеско – «штучный товар», который сейчас в тренде и в дефиците. Но он приехал в «Спартак» не из-за денег»

18 декабря 2019, 17:22
19

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился мнением о главном тренере москвичей Доменико Тедеско.

— За прошедший календарный год в «Спартаке» сменилось четыре тренера. Можно ли сказать, что сейчас ситуация успокоилась и клуб нашел подходящего кандидата?

— Ну, при мне сменился только один тренер. Но если вам интересно мое мнение, считаю, что тренеру нужно давать время поработать. А если продолжать менять специалистов в таком темпе, то болельщики вечно могут слушать, что команда строится.

Очень надеюсь, что сейчас у Доменико Тедеско будет время поработать, наладить игровые связи, привить свой почерк и видение футбола. И он будет для нас долгосрочным проектом. Когда совет директоров давал одобрение на приход в клуб Тедеско, мы сразу оговорили: будем требовать от тренера результата в следующем сезоне.

— За последние 15 лет «Спартак» ни разу не тренировал опытный тренер-победитель — в отличие от «Зенита», который приглашал Виллаш-Боаша, Манчини или Луческу. Молодые тренеры — изначальный выбор руководства клуба?

— Перечисленные вами тренеры ехали в Россию либо за большими деньгами, либо уже, как говорят, с ярмарки. Тедеско однозначно приехал к нам не из-за денег — общий бюджет на тренерский штаб у нас практически не изменился. Вообще считаю, что мы должны смотреть на него под другим углом.

Тедеско — представитель новой волны, «штучный товар», который сейчас и в тренде, и в дефиците одновременно. В Европе есть спрос на новых молодых специалистов, таких как Тедеско или Нагельсман. Доменико — тренер с большими перспективами в Европе. Прежде чем принять наше предложение, Тедеско отказался от предложения из Германии, у него были варианты в Италии и Англии.

Доменико — востребованный в Европе специалист, который выбрал «Спартак». И это событие, которое безусловно идет в плюс для РПЛ. Его выбор не был основан на больших деньгах или каких-то экспериментах. Он поверил в наш проект и решил, что сможет вместе с нами его реализовать.

— Как вы отреагировали на слова Тедеско после матча с «Ростовом»: «Надеюсь, мы увидимся тут в марте, и я еще буду тут»?

— Он сказал это в шутку. Регулярно общаемся с Доменико, он рассказывает о своих впечатлениях от пресс-конференций. Удивительно, как вообще людям приходит в голову спрашивать тренера о возможной отставке, когда он провел в команде всего семь недель. Тедеско не провел ни одного сбора, не успел привить команде свой стиль, а его уже спрашивают о том, не боится ли он встречи с главным акционером. Все адекватные люди понимают: тренеру нужно время. Думаю, в целом он выстроил с прессой правильные и хорошие отношения, – сказал Цорн.

  • После 19 туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.
  • Тедеско возглавил команду в октябре.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико Цорн Томас
Комментарии (19)
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derrik2000
1576679508
Вот как ВЫШВЫРНУТ и тебя, и Тедеско из Спартака за говённые результаты, тогда и будешь раздавать интервью, что, мол, не поняли в Спартаке гения! ))))))))))))))))))))))))
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Бухбух
1576679726
Чтобы требовать от Тедеско результата в следующем сезоне нужно, для начала, не вылететь в ФНЛ.
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mihail200606
1576681506
Цорн соломку стелет себе на будущее.. Тедеско с нагельсманом я бы пока не стал сравнивать.. Штучный товар щас это клопп и гвардиола..
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vka1970
1576682070
Всё нормально.Главное Тедеско не прогибаться перед Федуном.Надеюсь и до Федуна наконец то дойдёт, что лучше тише, но дальше.
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Decorhome
1576684337
Незнаю как Тедеско тренер, пока оставляет неоднозначное о себе мнение. Но учитывая как он активно движется по бровке, как на игрока, учитывая его активность, можно было на него посмотреть
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dago41
1576689256
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " dago ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
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raritet
1576691494
Вот эти штампы про штучный товар начинают сразу как-то вызывать сомнения. Лично у меня такое понятие вызывает ассоциации с такими великими тренерами нашего времени в авторитете которых нет смысла сомневаться: Гвардиола, Конте,Аллегри, Дель Боске,Венгер, Зидан.... Если еще представить что это так и есть, то почему в самой Германии ему не нашлось команды, в той же Англии. Вот и место Слуцкого освободилось. И вообще как-то странно, что человек, о котором я впервые узнал только его пригласил в Спартак Цорн и есть неповторимый , штучный товар. Осталось только подождать до весны и проверить при помощи таблицы и визуально насколько это верно. И стоило ли Цорну привязывать Тедеско к Нагельсману. Вот команда последнего на взлете и о нем я знаю.
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Диктор
1576691962
Лично я верю в него.Дайте ему поработать.
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DOCTOR PENALTY
1576692534
Товар-то может и штучный, только покупатель не на тот рынок пришёл.""" """
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Серж 69
1576702742
Совершенно не важно,штучный товар,не штучный,тренд,не тренд,главное-результаты,и если их нет,то все эти европейские дефициты нам не нужны совершенно.Тедеско мне симпатичен,но симпатия эта не может быть вечной...Посмотрим,что там после зимы будет,послушаем пока сладкоголосого Цорна.Да,команда не сразу строится,да,нужно дать тренеру поработать,зимняя пауза не так мала,времени достаточно,вперёд за работу!Ну а уж по весне посмотрим,что и как,сетования на малый срок работы уже не прокатят.
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