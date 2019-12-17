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  • Данни: «Дзюбе подходит английский чемпионат, но, думаю, он хочет остаться в России»

Данни: «Дзюбе подходит английский чемпионат, но, думаю, он хочет остаться в России»

17 декабря 2019, 21:00
14

Бывший полузащитник «Зенита» Данни считает, что нападающий петербургской команды Артем Дзюба мог бы заиграть в Англии.

– Как вам нынешний «Зенит»?

- Хорошая команда, лучшая в России. Семак вырос в отличного тренера. Жаль, не получилось проявить себя в Лиге чемпионов, но, думаю, все впереди. «Зенит» долго не играл в Лиге чемпионов – может, поэтому не удалось выйти из группы. Надеюсь, в следующем сезоне команда покажет себя лучше.

– Этот «Зенит» слабее вашего?

– Он другой. Когда я играл за «Зенит», у нас был суперсостав – Зырянов, Широков, Аршавин, Анюков – это лидеры сборной России на то время. Были Халк, Витсель, Кришито, Гарай. Хотя и сегодня у «Зенита» есть сильные футболисты. Тот же Дзюба. Он сейчас в расцвете. Много забивает и за клуб, и за сборную.

– Считаете, Дзюба мог бы закрепиться в Европе?

– Да. Ему подходит английский чемпионат. Но я думаю, что Артем хочет остаться в России. Здесь он лучший игрок, лидер команды. На родине у него все есть, а это очень важно.

  • В текущем сезоне Дзюба сыграл 26 матчей в составе «Зенита», забил 13 голов и сделал 11 ассистов.
  • Его контракт с клубом истекает следующим летом.

Данни: «Да, я завершил карьеру. Вернулся бы в Россию, только если бы поступило предложение от «Зенита»

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Данни
Комментарии (14)
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МЯСО87
1576606791
На.х.у.я это бревно там нужно....
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ЮНик
1576607692
В Англии надо полностью выкладываться в шестидесяти матчах, а не в десяти, как в РПЛ. Дзюба не дурак. Особенно когда молчит...
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Axe111
1576610496
Какой к черту английский чемпионат!!!!! Ему подходит только чр помойка ТОЛЬКО И ТОЧКА
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DOCTOR PENALTY
1576612836
Товарищ Мигель! Уточните, какой английский дивизион вы имеете в виду? Это очень важно. )))
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Plyash
1576613168
Дзюбло сможет играть только в Китае,там все ему по пупок будут.Только осторожней,что бы яйца не отгрызли.
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general.lizyukov
1576618841
Конечно хочет! Где ещё за такую простую игру будут дурильоны выкладывать? Вон, пример Ромки и Пашки показателен: в рамках даже середняков АПЛ наши якобы лидеры ни хрена из себя не представляют. Разовые вспышки и всё. А пахать, как там пашут, они не умеют и не хотят.
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Asbjorn
1576619237
Дзюба обеспечивает старость, новый вызов он не потянет, так что спокойно доиграет в Зените, благо о нем там заботятся и в обиду не дают
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Muhametshin
1576649257
Ходить пешком и колотить бабосы можно только в России, за бугром только если лавку полировать за гроши со своей игрой.
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SPbZenit12
1576662083
Что значит ему подойдет английский чемпионат? По каком такому критерию? Стоять и ждать навеса прямо в голову там не дадут.
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yaran56
1576683495
В Англии надо будет бегать, а не падать как мешок с дермам в штрафной от соприкосновения с защитником на голову меньше него и судьи там не благоволят как здесь газпрому.
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