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    Данни: «Дзюбе подходит английский чемпионат, но, думаю, он хочет остаться в России»

    Бывший полузащитник «Зенита» Данни считает, что нападающий петербургской команды Артем Дзюба мог бы заиграть в Англии.

    – Как вам нынешний «Зенит»?

    - Хорошая команда, лучшая в России. Семак вырос в отличного тренера. Жаль, не получилось проявить себя в Лиге чемпионов, но, думаю, все впереди. «Зенит» долго не играл в Лиге чемпионов – может, поэтому не удалось выйти из группы. Надеюсь, в следующем сезоне команда покажет себя лучше.

    – Этот «Зенит» слабее вашего?

    – Он другой. Когда я играл за «Зенит», у нас был суперсостав – Зырянов, Широков, Аршавин, Анюков – это лидеры сборной России на то время. Были Халк, Витсель, Кришито, Гарай. Хотя и сегодня у «Зенита» есть сильные футболисты. Тот же Дзюба. Он сейчас в расцвете. Много забивает и за клуб, и за сборную.

    – Считаете, Дзюба мог бы закрепиться в Европе?

    – Да. Ему подходит английский чемпионат. Но я думаю, что Артем хочет остаться в России. Здесь он лучший игрок, лидер команды. На родине у него все есть, а это очень важно.

    • В текущем сезоне Дзюба сыграл 26 матчей в составе «Зенита», забил 13 голов и сделал 11 ассистов.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.

    Данни: «Да, я завершил карьеру. Вернулся бы в Россию, только если бы поступило предложение от «Зенита»

    Источник: «Российская газета»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3617

      ЮНик 17 минут назад

      В Англии надо полностью выкладываться в шестидесяти матчах, а не в десяти, как в РПЛ. Дзюба не дурак. Особенно когда молчит...

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      Рейтинг: +1429

      МЯСО87 32 минуты назад

      На.х.у.я это бревно там нужно....

      0
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      Рейтинг: +839

      Иван Петров 1986 37 минут назад

      Конечно останется. Кому он там нужен?

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