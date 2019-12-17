Данни: «Дзюбе подходит английский чемпионат, но, думаю, он хочет остаться в России»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни считает, что нападающий петербургской команды Артем Дзюба мог бы заиграть в Англии.

– Как вам нынешний «Зенит»?

- Хорошая команда, лучшая в России. Семак вырос в отличного тренера. Жаль, не получилось проявить себя в Лиге чемпионов, но, думаю, все впереди. «Зенит» долго не играл в Лиге чемпионов – может, поэтому не удалось выйти из группы. Надеюсь, в следующем сезоне команда покажет себя лучше.

– Этот «Зенит» слабее вашего?

– Он другой. Когда я играл за «Зенит», у нас был суперсостав – Зырянов, Широков, Аршавин, Анюков – это лидеры сборной России на то время. Были Халк, Витсель, Кришито, Гарай. Хотя и сегодня у «Зенита» есть сильные футболисты. Тот же Дзюба. Он сейчас в расцвете. Много забивает и за клуб, и за сборную.

– Считаете, Дзюба мог бы закрепиться в Европе?

– Да. Ему подходит английский чемпионат. Но я думаю, что Артем хочет остаться в России. Здесь он лучший игрок, лидер команды. На родине у него все есть, а это очень важно.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 26 матчей в составе «Зенита», забил 13 голов и сделал 11 ассистов.

Дзюба сыграл 26 матчей в составе «Зенита», забил 13 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

Данни: «Да, я завершил карьеру. Вернулся бы в Россию, только если бы поступило предложение от «Зенита»