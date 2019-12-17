Данни: «Да, я завершил карьеру. Вернулся бы в Россию, только если бы поступило предложение от «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо» Мигель Данни рассказал, почему завершил карьеру.

– Вы завершили карьеру? Официальной информации нигде не было.

– Да, я закончил карьеру. Сейчас отдыхаю, провожу время с семьей. Наслаждаюсь жизнью на острове Мадейра (улыбается).

– А варианты с продолжением карьеры после «Маритиму» были?

– Было предложение от одного российского клуба, но я ответил отказом.

– Почему?

– Потому что это был не «Зенит». В Россию я бы вернулся, только если бы поступило предложение из Санкт-Петербурга.

– А с какой командой у вас был вариант?

– Нет-нет, не буду говорить, – сказал Данни.