Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    Данни: «Да, я завершил карьеру. Вернулся бы в Россию, только если бы поступило предложение от «Зенита»

    Бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо» Мигель Данни рассказал, почему завершил карьеру.

    – Вы завершили карьеру? Официальной информации нигде не было.

    – Да, я закончил карьеру. Сейчас отдыхаю, провожу время с семьей. Наслаждаюсь жизнью на острове Мадейра (улыбается).

    – А варианты с продолжением карьеры после «Маритиму» были?

    – Было предложение от одного российского клуба, но я ответил отказом.

    – Почему?

    – Потому что это был не «Зенит». В Россию я бы вернулся, только если бы поступило предложение из Санкт-Петербурга.

    – А с какой командой у вас был вариант?

    – Нет-нет, не буду говорить, – сказал Данни.

    • В июле 2018 года стало известно, что Данни вернулся в свой родной клуб «Маритиму» на правах свободного агента. После этого он провел за команду 18 матчей.
    • За «Зенит» Данни сыграл 256 матчей, забил 68 голов и отдал 73 ассиста.

    Источник: «Российская газета»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:48
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2189

      raritet 8 минут назад

      Отличный был бровочник.И как была отточена игра. И Игроки были- не игрочишки. К сожалению, тот период, когда команда летела не вернуть. Бильярд с Дзюбой не интересен.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74840
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru