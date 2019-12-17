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  • Данни: «Да, я завершил карьеру. Вернулся бы в Россию, только если бы поступило предложение от «Зенита»

Данни: «Да, я завершил карьеру. Вернулся бы в Россию, только если бы поступило предложение от «Зенита»

17 декабря 2019, 15:48
9

Бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо» Мигель Данни рассказал, почему завершил карьеру.

– Вы завершили карьеру? Официальной информации нигде не было.

– Да, я закончил карьеру. Сейчас отдыхаю, провожу время с семьей. Наслаждаюсь жизнью на острове Мадейра (улыбается).

– А варианты с продолжением карьеры после «Маритиму» были?

– Было предложение от одного российского клуба, но я ответил отказом.

– Почему?

– Потому что это был не «Зенит». В Россию я бы вернулся, только если бы поступило предложение из Санкт-Петербурга.

– А с какой командой у вас был вариант?

– Нет-нет, не буду говорить, – сказал Данни.

  • В июле 2018 года стало известно, что Данни вернулся в свой родной клуб «Маритиму» на правах свободного агента. После этого он провел за команду 18 матчей.
  • За «Зенит» Данни сыграл 256 матчей, забил 68 голов и отдал 73 ассиста.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Зенит Данни
Комментарии (9)
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raritet
1576587767
Отличный был бровочник.И как была отточена игра. И Игроки были- не игрочишки. К сожалению, тот период, когда команда летела не вернуть. Бильярд с Дзюбой не интересен.
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батог
1576590930
Да зарплата в Зените не чета другим российским клубам.
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Hektor 84
1576595155
Все хотят хоть не много посидеть на газовой трубе
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Иван Петров 1986
1576600207
Бабки, бабки, бабки... В зене их больше всего - газпром наше достояние.
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mihail200606
1576601578
С динамо наверное)
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Каратель помойников
1576611417
Какое желание пожирнее кусок сожрать)))) молодец
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