Консультативный совет «Динамо» с Лещенко и Гершковичем подвел итоги первой половины сезона

В Москве состоялось первое заседание нового консультативного совета «Динамо».

В текущий состав входят: Георгий Веренич, Михаил Гершкович, Сергей Захаров, Александр Ивлев, Вадим Ковалев, Лев Лещенко, Владимир Пильгуй, Джордж Рижинашвили, Николай Соломон, Петр Фрадков, Михаил Эскиндаров и председатель - Сергей Степашин.

Приглашeнными участниками мероприятия стали председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев, генеральный директор Юрий Белкин, советник генерального директора Дмитрий Гафин, заместитель генерального директора по финансам и стратегии Александр Ковалышко, коммерческий директор Кирилл Хохлов.

Отмечается, что на заседании состоялось обсуждение итогов выступления «Динамо» в первой части чемпионата РПЛ, а также развитие футбольной академии «Динамо».