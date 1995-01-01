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    Консультативный совет «Динамо» с Лещенко и Гершковичем подвел итоги первой половины сезона

    В Москве состоялось первое заседание нового консультативного совета «Динамо».

    В текущий состав входят: Георгий Веренич, Михаил Гершкович, Сергей Захаров, Александр Ивлев, Вадим Ковалев, Лев Лещенко, Владимир Пильгуй, Джордж Рижинашвили, Николай Соломон, Петр Фрадков, Михаил Эскиндаров и председатель - Сергей Степашин.

    Приглашeнными участниками мероприятия стали председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев, генеральный директор Юрий Белкин, советник генерального директора Дмитрий Гафин, заместитель генерального директора по финансам и стратегии Александр Ковалышко, коммерческий директор Кирилл Хохлов.

    Отмечается, что на заседании состоялось обсуждение итогов выступления «Динамо» в первой части чемпионата РПЛ, а также развитие футбольной академии «Динамо».

    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 11:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1997

      absent32 55 секунд назад

      и в конце заседания Лёва спел песню "Надежка"

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