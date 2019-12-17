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  • Консультативный совет «Динамо» с Лещенко и Гершковичем подвел итоги первой половины сезона

Консультативный совет «Динамо» с Лещенко и Гершковичем подвел итоги первой половины сезона

17 декабря 2019, 11:11
6

В Москве состоялось первое заседание нового консультативного совета «Динамо».

В текущий состав входят: Георгий Веренич, Михаил Гершкович, Сергей Захаров, Александр Ивлев, Вадим Ковалев, Лев Лещенко, Владимир Пильгуй, Джордж Рижинашвили, Николай Соломон, Петр Фрадков, Михаил Эскиндаров и председатель - Сергей Степашин.

Приглашeнными участниками мероприятия стали председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев, генеральный директор Юрий Белкин, советник генерального директора Дмитрий Гафин, заместитель генерального директора по финансам и стратегии Александр Ковалышко, коммерческий директор Кирилл Хохлов.

Отмечается, что на заседании состоялось обсуждение итогов выступления «Динамо» в первой части чемпионата РПЛ, а также развитие футбольной академии «Динамо».

Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (6)
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absent32
1576572273
и в конце заседания Лёва спел песню "Надежка"
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MaxRnD
1576577634
Из по-о-о-л-е-й доносится: "Налей !" Эх, хорошее было время ....
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mihail200606
1576580289
Какие там итоги.. Че там подводить.. Зато банкет наверное был))
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Давид59
1576582273
Ого, Лев Лещенко! Предлагаю и Зениту усилиться! Какие есть варианты? Боярский, группа "Секрет", Шнур в конце концов!!!
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Рубинище
1576583539
Такими темпами скоро Бузова футболом рулить начнёт.
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Снег
1576586829
Лев Иванович послал бы вас всех в этом совете далеко и надолго! Дешёвый смех на программах Петросян показывает. Не уподобляйтесь. Срам, стыд, позор!
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