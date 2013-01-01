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    Вратарь «Бенфики» Злобин: «У меня нет предложений из России. Хочу закрепиться в Португалии»

    Вратарь «Бенфики» Иван Злобин заявил, что не собирается возвращаться в РПЛ, так как у него нет предложений из России на текущий момент.

    — Сейчас есть явная тенденция на возвращение россиян из европейских чемпионатов в РПЛ. Есть ли у вас какие-то предложения из России?

    — У меня нет никаких предложений. Сейчас я выступаю за «Бенфику», и моя голова только здесь. Не думаю о других вариантах.

    — «Бенфику» многие рассматривают как клуб-трамплин. Вы ее воспринимаете так же или хотите закрепиться и выступать именно здесь?

    — Считаю «Бенфику» большим клубом, который постоянно играет в Лиге чемпионов и всегда находится в чемпионской гонке первенства Португалии. Поэтому мне бы хотелось в первую очередь закрепиться здесь.

    Но это не так просто, как считают многие, думая, что это якобы просто трамплин в другой клуб. «Бенфика» — настоящий гранд, и попасть в ее основной состав очень сложно.

    Я живу в Португалии уже четыре года. Постоянно слушаю местную речь и пытаюсь запоминать. Так потихоньку осваиваю язык и прогрессирую.

    • В России Злобин числился в структуре ЦСКА с 2013 по 2015 годы.
    • За основную команду «Бенфики» 22-летний россиянин провел четыре матча, пропустив два гола.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 06:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8948

      Cules2013 25 минут назад

      Давайте уточним - третий вратарь Бенфики, которые лишь иногда имеет счастье выйти на поле, и то потому, что в Португалии принята ротация и наигрывание молодёжи. Будущего в клубе у него нет. Закрепиться он может только в какой-нибудь Санта-Кларе или Авеше.
      Хорошо, конечно, что наши не боятся ехать за рубеж, пробиваться, но многие игроки уровня низов РПЛ или вообще ФНЛ, и в той же Португалии просто числяться в своих командах, либо героически играют в ноунеймах, которые ни на что не претендуют.

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