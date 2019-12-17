Вратарь «Бенфики» Злобин: «У меня нет предложений из России. Хочу закрепиться в Португалии»

Вратарь «Бенфики» Иван Злобин заявил, что не собирается возвращаться в РПЛ, так как у него нет предложений из России на текущий момент.
— Сейчас есть явная тенденция на возвращение россиян из европейских чемпионатов в РПЛ. Есть ли у вас какие-то предложения из России?
— У меня нет никаких предложений. Сейчас я выступаю за «Бенфику», и моя голова только здесь. Не думаю о других вариантах.
— «Бенфику» многие рассматривают как клуб-трамплин. Вы ее воспринимаете так же или хотите закрепиться и выступать именно здесь?
— Считаю «Бенфику» большим клубом, который постоянно играет в Лиге чемпионов и всегда находится в чемпионской гонке первенства Португалии. Поэтому мне бы хотелось в первую очередь закрепиться здесь.
Но это не так просто, как считают многие, думая, что это якобы просто трамплин в другой клуб. «Бенфика» — настоящий гранд, и попасть в ее основной состав очень сложно.
Я живу в Португалии уже четыре года. Постоянно слушаю местную речь и пытаюсь запоминать. Так потихоньку осваиваю язык и прогрессирую.
- В России Злобин числился в структуре ЦСКА с 2013 по 2015 годы.
- За основную команду «Бенфики» 22-летний россиянин провел четыре матча, пропустив два гола.