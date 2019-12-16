Арустамян: «В Татарстане включили тяжелую артиллерию – к переговорам «Рубина» со Слуцким подключился глава республики Минниханов»

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что глава Татарстана Рустам Минниханов помогает «Рубину» договориться с бывшим главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким.

«Клуб уже несколько недель активно убеждает возглавить команду Леонида Слуцкого. Первые переговоры не увенчались успехом, как только Слуцкий ушел из «Витесса» на связь выходил главный управленец «Рубина» Рустем Сайманов, но ничего не вышло. Неделю назад, когда я записывал программу «Инсайдеры» с Леонидом Викторовичем, я у него спросил о «Рубине», но Слуцкий тактично промолчал на сей счет.

Но теперь в Татарстане включили тяжелую артиллерию – к переговорам подключился глава республики Рустам Минниханов. По моим данным, сегодня или завтра встреча между тренером и главной республики должна состояться (или уже состоялась!).

Там президент Татарстана попытается убедить Леонида в серьезности амбиций «Рубина» и доказать: в течение двух-трех лет команда закрепится в еврокубках и может стать одной из главных сил российского футбола. Слуцкий должен стать главным в этом проекте.

Кстати, сам Леонид Викторович в последние дни внимательно изучал состояние «Рубина» и даже просил знакомых скаутов и селекционеров составить досье на нынешний состав «Рубина», – написал Арустамян в телеграме.

Слуцкий принял «Витесс» летом 2018 года.

По ходу текущего сезона команда лидировала в чемпионате. После пяти поражений подряд Слуцкий подал в отставку.

В понедельник «Рубин» расторг контракт с Романом Шароновым.

«Рубин» намекнул на назначение Слуцкого