Президент «Урала» Иванов: «Не считаю, что наш футбол деградирует»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что не согласен с мнением экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской о деградации российского футбола.

— Почему российские клубы провалились в этом сезоне в еврокубках? Ольга Смородская, например, считает, что наш футбол деградирует.

— Не хотелось бы комментировать чьи-то слова. Я не считаю, что наш футбол деградирует.

— Откуда же тогда такие результаты?

— Мне кажется, надо расширять Премьер-лигу. Нам нужно больше играть. Сейчас цена ошибки очень высока, мы редко играем в открытый футбол. При нынешней системе четыре команды могут покинуть Премьер-лигу по итогам сезона. И это давит на тренеров, руководителей. Возможно, поэтому мы перестраховываемся, закрываемся, – сказал Иванов.

Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ