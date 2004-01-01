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    Президент «Урала» Иванов: «Не считаю, что наш футбол деградирует»

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что не согласен с мнением экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской о деградации российского футбола.

    — Почему российские клубы провалились в этом сезоне в еврокубках? Ольга Смородская, например, считает, что наш футбол деградирует.

    — Не хотелось бы комментировать чьи-то слова. Я не считаю, что наш футбол деградирует.

    — Откуда же тогда такие результаты?

    — Мне кажется, надо расширять Премьер-лигу. Нам нужно больше играть. Сейчас цена ошибки очень высока, мы редко играем в открытый футбол. При нынешней системе четыре команды могут покинуть Премьер-лигу по итогам сезона. И это давит на тренеров, руководителей. Возможно, поэтому мы перестраховываемся, закрываемся, – сказал Иванов.

    Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2186

      raritet 36 минут назад

      Судя по тексту , такое ощущение, что интервью брали не у Президента футбольного клуба, а у Президента фабрики по производству Ваты... Взяли бы меня на его место, я бы текст знатный сказал...

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      Рейтинг: +2273

      Alekxei Z. 48 минут назад

      Другими словами, добавьте в лигу побольше отстоя , мы их будем рвать и уровень повысится. Ппц

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