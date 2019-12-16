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  • Президент «Урала» Иванов: «Не считаю, что наш футбол деградирует»

Президент «Урала» Иванов: «Не считаю, что наш футбол деградирует»

16 декабря 2019, 14:37
6

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что не согласен с мнением экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской о деградации российского футбола.

— Почему российские клубы провалились в этом сезоне в еврокубках? Ольга Смородская, например, считает, что наш футбол деградирует.

— Не хотелось бы комментировать чьи-то слова. Я не считаю, что наш футбол деградирует.

— Откуда же тогда такие результаты?

— Мне кажется, надо расширять Премьер-лигу. Нам нужно больше играть. Сейчас цена ошибки очень высока, мы редко играем в открытый футбол. При нынешней системе четыре команды могут покинуть Премьер-лигу по итогам сезона. И это давит на тренеров, руководителей. Возможно, поэтому мы перестраховываемся, закрываемся, – сказал Иванов.

Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Смородская Ольга Иванов Григорий
Комментарии (6)
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raritet
1576500202
Судя по тексту , такое ощущение, что интервью брали не у Президента футбольного клуба, а у Президента фабрики по производству Ваты... Взяли бы меня на его место, я бы текст знатный сказал...
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portero
1576503474
Крутой мужик... и чего ты стадион то с крышей не пробил????? Холодно у вас осенью.
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erma
1576513551
"При нынешней системе четыре команды могут покинуть Премьер-лигу по итогам сезона. И это давит на тренеров, руководителей. Возможно, поэтому мы перестраховываемся, закрываемся, – сказал Иванов." Ну да, когда будет тридцать команд в премьер лиге, то можно будет вообще не играть, поскольку половина из них будет плинтусного уровня.
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evgevg13
1576521520
"При нынешней системе четыре команды могут покинуть Премьер-лигу по итогам сезона. И это давит на тренеров, руководителей. " Ну давайте никого не выгонять и давление исчезнет. Так что ли?
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Hektor 84
1576592956
Завязывай с пьянкой Григорий. Бред несешь.
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