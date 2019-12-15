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  • Иванович – лучший игрок первой части сезона РПЛ по точности передач

Иванович – лучший игрок первой части сезона РПЛ по точности передач

15 декабря 2019, 21:12
6

Твиттер РПЛ назвал игроков, совершавших наиболее точные пасы в первой части сезона чемпионата.

Лидером по этому показателю стал защитник «Зенита» Бранислав Иванович. Серб сделал в общей сложности 1024 передачи, 929 из которых оказались точными (91%).

В пятерку лучших попали три игрока петербургский команды, лидирующей в чемпионате.

1. Бранислав Иванович («Зенит»)
2. Филип Уремович («Рубин»)
3. Вильмар Барриос («Зенит»)
4. Ярослав Ракицкий («Зенит»)
5. Сергей Петров («Краснодар»)

Источник: Твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав Петров Сергей Ракицкий Ярослав Барриос Вильмар Уремович Филип
Комментарии (6)
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Давид59
1576433759
Ох! Статистика вещь лукавая! Иванович совсем не начинает атаки. Его суперточные передачи идут в основном Ракицкому.
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paracetamol
1576439594
Зенит как всегда впереди!
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portero
1576441216
Иванович сдает, в РПЛ еще успевает, на ЛЧ уже никак не хватает его. Семак тоже тупит, берег бы на ЛЧ его.
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Bukmop
1576455521
Что-то не вяжется. Дальних передач тоже засчитывали?( в атаку например - 9% )
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Gek Dement
1576475770
А ценнее все таки такие высокие показатели у Барриоса, ведь на него давление при выполнении передачи гораздо больше, процент при этом шикарный.
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