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    Иванович – лучший игрок первой части сезона РПЛ по точности передач

    Твиттер РПЛ назвал игроков, совершавших наиболее точные пасы в первой части сезона чемпионата.

    Лидером по этому показателю стал защитник «Зенита» Бранислав Иванович. Серб сделал в общей сложности 1024 передачи, 929 из которых оказались точными (91%).

    В пятерку лучших попали три игрока петербургский команды, лидирующей в чемпионате.

    1. Бранислав Иванович («Зенит»)
    2. Филип Уремович («Рубин»)
    3. Вильмар Барриос («Зенит»)
    4. Ярослав Ракицкий («Зенит»)
    5. Сергей Петров («Краснодар»)

    Источник: Твиттер РПЛ

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    Сегодня, 21:12
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1198

      Давид59 37 минут назад

      Ох! Статистика вещь лукавая! Иванович совсем не начинает атаки. Его суперточные передачи идут в основном Ракицкому.

      1
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      Рейтинг: +4091

      filosof sparty > Давид59 4 минуты назад

      Как и у всех остальных, не зря все защитники

      0
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