Иванович – лучший игрок первой части сезона РПЛ по точности передач

Твиттер РПЛ назвал игроков, совершавших наиболее точные пасы в первой части сезона чемпионата.

Лидером по этому показателю стал защитник «Зенита» Бранислав Иванович. Серб сделал в общей сложности 1024 передачи, 929 из которых оказались точными (91%).

В пятерку лучших попали три игрока петербургский команды, лидирующей в чемпионате.

1. Бранислав Иванович («Зенит»)

2. Филип Уремович («Рубин»)

3. Вильмар Барриос («Зенит»)

4. Ярослав Ракицкий («Зенит»)

5. Сергей Петров («Краснодар»)