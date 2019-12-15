Иванович – лучший игрок первой части сезона РПЛ по точности передач

Твиттер РПЛ назвал игроков, совершавших наиболее точные пасы в первой части сезона чемпионата.
Лидером по этому показателю стал защитник «Зенита» Бранислав Иванович. Серб сделал в общей сложности 1024 передачи, 929 из которых оказались точными (91%).
В пятерку лучших попали три игрока петербургский команды, лидирующей в чемпионате.
1. Бранислав Иванович («Зенит»)
2. Филип Уремович («Рубин»)
3. Вильмар Барриос («Зенит»)
4. Ярослав Ракицкий («Зенит»)
5. Сергей Петров («Краснодар»)
Источник: Твиттер РПЛ