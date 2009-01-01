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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном», «Тоттенхэм» под руководством Моуринью вырвал победу над «Вулверхэмптоном»

    Автогол защитника Виктора Линделефа не позволил «Манчестер Юнайтед» победить в 17-м туре АПЛ «Эвертон». У команды Уле-Гуннара Сульшера отличился собственный воспитанник Мэйсон Гринвуд.

    Очередной матч под руководством Жозе Моуринью провел «Тоттенхэм». Лондонцы справились в гостях с «Вулверхэмптоном».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

    Вулверхэмтон – Тоттенхэм – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Моура, 8; 1:1 – Траоре, 67; 1:2 – Вертонген, 90+1.

    Манчестер Юнайтед – Эвертон – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Линделеф, 36 (в свои ворота); 1:1 – Гринвуд, 77.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +90

      Aleksey! 1 час назад

      С возвращением Моуринью АПЛ стала ещё интереснее.

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      Рейтинг: +1194

      Павел Буре 1 час назад

      Короче понятно, не будет МЮ в зоне ЛЧ.((( я не могу понять чему их там учат, позиционные атаки МЮ вообще не может проводить, пуляют тупо наперед, в расчете на скорость нападающих, а когда надо вскрыть насыщенную оборону то у МЮ очень большие проблемы, поэтому и не выигрывают у середняков.

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