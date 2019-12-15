АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном», «Тоттенхэм» под руководством Моуринью вырвал победу над «Вулверхэмптоном»

Автогол защитника Виктора Линделефа не позволил «Манчестер Юнайтед» победить в 17-м туре АПЛ «Эвертон». У команды Уле-Гуннара Сульшера отличился собственный воспитанник Мэйсон Гринвуд.

Очередной матч под руководством Жозе Моуринью провел «Тоттенхэм». Лондонцы справились в гостях с «Вулверхэмптоном».

Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Моура, 8; 1:1 – Траоре, 67; 1:2 – Вертонген, 90+1.

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Линделеф, 36 (в свои ворота); 1:1 – Гринвуд, 77.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ