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  • АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном», «Тоттенхэм» под руководством Моуринью вырвал победу над «Вулверхэмптоном»

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном», «Тоттенхэм» под руководством Моуринью вырвал победу над «Вулверхэмптоном»

15 декабря 2019, 18:51
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Автогол защитника Виктора Линделефа не позволил «Манчестер Юнайтед» победить в 17-м туре АПЛ «Эвертон». У команды Уле-Гуннара Сульшера отличился собственный воспитанник Мэйсон Гринвуд.

Очередной матч под руководством Жозе Моуринью провел «Тоттенхэм». Лондонцы справились в гостях с «Вулверхэмптоном».

Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Моура, 8; 1:1 – Траоре, 67; 1:2 – Вертонген, 90+1.

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Линделеф, 36 (в свои ворота); 1:1 – Гринвуд, 77.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Эвертон Вертонген Ян Моуринью Жозе
Комментарии (6)
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Павел Буре
1576425386
Короче понятно, не будет МЮ в зоне ЛЧ.((( я не могу понять чему их там учат, позиционные атаки МЮ вообще не может проводить, пуляют тупо наперед, в расчете на скорость нападающих, а когда надо вскрыть насыщенную оборону то у МЮ очень большие проблемы, поэтому и не выигрывают у середняков.
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Aleksey!
1576425387
С возвращением Моуринью АПЛ стала ещё интереснее.
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