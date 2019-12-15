Реднапп: «В мой первый день в «Тоттенхэме» с Павлюченко бегал переводчик. Он пробежал больше, чем Роман»

Бывшему нападающему сборной России Роману Павлюченко исполнилось 38 лет. Журналист Тимур Журавель в день рождения спортсмена опубликовал отзыв о нем бывшего главного тренера «Тоттенхэма» Гарри Реднаппа.

«Павлюченко – отличный игрок, я любил с ним работать. Когда был мой первый день в «Тоттенхэме», вместе с Павом был переводчик, который бегал и переводил все мои команды. Он, переводчик, пробежал больше Павлюченко», – сказал англичанин.

Россиянин выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год.

Форвард провел в АПЛ 78 матчей, забил 21 гол.

Профессиональную карьеру Павлюченко завершил.