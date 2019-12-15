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    Реднапп: «В мой первый день в «Тоттенхэме» с Павлюченко бегал переводчик. Он пробежал больше, чем Роман»

    Бывшему нападающему сборной России Роману Павлюченко исполнилось 38 лет. Журналист Тимур Журавель в день рождения спортсмена опубликовал отзыв о нем бывшего главного тренера «Тоттенхэма» Гарри Реднаппа.

    «Павлюченко – отличный игрок, я любил с ним работать. Когда был мой первый день в «Тоттенхэме», вместе с Павом был переводчик, который бегал и переводил все мои команды. Он, переводчик, пробежал больше Павлюченко», – сказал англичанин.

    • Россиянин выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год.
    • Форвард провел в АПЛ 78 матчей, забил 21 гол.
    • Профессиональную карьеру Павлюченко завершил.

    Источник: твиттер Тимура Журавеля

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии7
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      Рейтинг: +75

      Fraer123 6 минут назад

      Реднап рассист

      0
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      Рейтинг: +6386

      mihail200606 11 минут назад

      Лох павлюченко.. Просрал такую возможность

      -1
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      Рейтинг: +321

      Бpaтан 3а6анeнного xpюкан 12 минут назад

      Мало того, что больше пробежал, так ещё и гол забил

      -1
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      Рейтинг: +36115

      portero 41 минуту назад

      Красиво подколол!

      1
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      Рейтинг: +1560

      РМЗ 1 час назад

      А Рома что Бегать приехал . Рома бабки получать приехал, мать твою

      1
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      Рейтинг: +10833

      vka1970 1 час назад

      Вот Вам и пуки паки херувимы.
      Это всё, что нужно знать о нашем чемпионате.
      Если даже там не напрягаются, то дома им ваще всё по глобусу.

      0
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      Рейтинг: +8874

      KLIM777 > vka1970 1 час назад

      если ты будешь все воспринимать всерьез, то до 50 не доживешь...научитесь уже понимать юмор деревянные солдаты

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