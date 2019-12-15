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  • Реднапп: «В мой первый день в «Тоттенхэме» с Павлюченко бегал переводчик. Он пробежал больше, чем Роман»

Реднапп: «В мой первый день в «Тоттенхэме» с Павлюченко бегал переводчик. Он пробежал больше, чем Роман»

15 декабря 2019, 16:48
21

Бывшему нападающему сборной России Роману Павлюченко исполнилось 38 лет. Журналист Тимур Журавель в день рождения спортсмена опубликовал отзыв о нем бывшего главного тренера «Тоттенхэма» Гарри Реднаппа.

«Павлюченко – отличный игрок, я любил с ним работать. Когда был мой первый день в «Тоттенхэме», вместе с Павом был переводчик, который бегал и переводил все мои команды. Он, переводчик, пробежал больше Павлюченко», – сказал англичанин.

  • Россиянин выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год.
  • Форвард провел в АПЛ 78 матчей, забил 21 гол.
  • Профессиональную карьеру Павлюченко завершил.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Тимура Журавеля
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Тоттенхэм Павлюченко Роман Реднапп Гарри
Комментарии (21)
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vka1970
1576418061
Вот Вам и пуки паки херувимы. Это всё, что нужно знать о нашем чемпионате. Если даже там не напрягаются, то дома им ваще всё по глобусу.
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РМЗ
1576419726
А Рома что Бегать приехал . Рома бабки получать приехал, мать твою
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portero
1576420871
Красиво подколол!
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mihail200606
1576422654
Лох павлюченко.. Просрал такую возможность
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Fraer123
1576422948
Реднап рассист
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ufos73
1576424353
Он еще нашу деревянную суперр кино звезду не видел! У того сам бы тренер бегал ))
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3a zenit
1576425870
ага так и представляю...бегут они по кругу,Павлюченко на бегу курит кальян,а переводчик раз обогнал,два обогнал и переводит на пол круга Реднаппу слова Ромашки-окей сэр я всё понял)))старый пи з да бол.
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bset
1576432749
Были времена, когда за нашими можно было за границей следить... Павлюченко, Аршавин, Билялетдинов, Погребняк. А сейчас только Головин, и то не в самой стабильной команде играет. Ну и Черышев, пока не лечится. Лимит настолько развил наш футбол, что даже уезжать никуда не надо - зарплаты у нас больше, а в Европе нам итак ничего не светит.
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zritelx
1576433409
Павлюченко бегал- вот это удивительно.
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Аналитика от паралитика
1576481881
В свое время ещё Венгер говорил, что не понимает почему настолько талантливые игроки как Аршавин и Павлюченко доказав что они способны играть за основу клубов Апл потом просто начинали тренироваться в пол силы. Ему потом объяснили что это особенность минталитета такая
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