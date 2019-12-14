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  • Румменигге: «Нам нужно время, чтобы принять решение о выкупе Коутиньо»

Румменигге: «Нам нужно время, чтобы принять решение о выкупе Коутиньо»

14 декабря 2019, 08:19
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Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что мюнхенский клуб пока не принял решение о выкупе у «Барселоны» полузащитника Филиппе Коутиньо.

«В контракте Филиппе есть опция выкупа, которую мы можем активировать до конца сезона. Нам нужно время, чтобы принять решение. Коутиньо – отличный игрок, но ему нужно привыкнуть к Бундеслиге», – сказал Румменигге.

  • Права на Коутиньо принадлежат «Барселоне».
  • По окончании годичной аренды «Бавария» имеет право выкупа бразильца за 120 млн евро.
  • В этом сезоне Коутиньо провел 12 матчей в Бундеслиге, забил три гола и сделал три результативные передачи.

Коутиньо хочет остаться в «Баварии»

Источник: Mundo Deportivo
Германия. Бундеслига Испания. Примера Барселона Бавария Коутиньо Филиппе Румменигге Карл-Хайнц
Комментарии (1)
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Cules2013
1576309650
К вопросу о том, что Бавария цитирую "не будет участвовать в этом безумии", а сама что делает?) Если выкупят Коута, то окажуться последними балаболами, т.к. он и близко 120 не стоит. Ну а Барсе это будет просто подарок.
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