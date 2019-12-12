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    Румменигге: «Нам нужно время, чтобы принять решение о выкупе Коутиньо»

    Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что мюнхенский клуб пока не принял решение о выкупе у «Барселоны» полузащитника Филиппе Коутиньо.

    «В контракте Филиппе есть опция выкупа, которую мы можем активировать до конца сезона. Нам нужно время, чтобы принять решение. Коутиньо – отличный игрок, но ему нужно привыкнуть к Бундеслиге», – сказал Румменигге.

    • Права на Коутиньо принадлежат «Барселоне».
    • По окончании годичной аренды «Бавария» имеет право выкупа бразильца за 120 млн евро.
    • В этом сезоне Коутиньо провел 12 матчей в Бундеслиге, забил три гола и сделал три результативные передачи.

    Коутиньо хочет остаться в «Баварии»

    Источник: Mundo Deportivo

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