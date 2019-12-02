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Коутиньо хочет остаться в «Баварии»

2 декабря 2019, 10:20
10

Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо заявил о желании остаться в мюнхенском клубе по окончании срока аренды.

«Я очень комфортно себя чувствую в «Баварии». Планирую остаться здесь как минимум на год и сконцентрирован на своeм пребывании в команде. Если всe сложится хорошо, я бы хотел остаться», – сказал бразилец.

  • Права на Коутиньо принадлежат «Барселоне».
  • Опция выкупа в его арендном соглашении – 120 миллионов евро.
  • Кроме того, «Бавария» уже заплатила за годичную аренду хавбека 8,5 миллиона евро.
  • Игрок провел 18 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.

Источник: Marca
Германия. Бундеслига Бавария Барселона Коутиньо Филиппе
Комментарии (10)
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OBOLEV
1575272767
Я на месте баварии не стал бы выкупать ) По одной и очень простой причине. За 120 немцы найдут себе 3 вингеров)
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Давид59
1575273211
Да и в Барсе он хотел остаться. Как говорил один классик "лучше быть здоровым и богатым..."
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Decorhome
1575274158
Хороший игрок
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Viper for CSKA
1575274241
На эти деньги можно взять Хаверца и ещё присмотреть игрока на другую позицию. Или взять сразу несколько футболистов подешевле. Коутиньо конечно неплох, но не то чтобы выдающимся образом себя проявляет. Мюллер мне лично больше в этом сезоне нравится, и статистика у них почти идентичная. Тогда смысл платить за бразильца? Его потом уже не перепродать, староват он для такой суммы. Это не случай трансферов Рибери и Роббена. Вот Перишич и правда фланг заметно оживил, но тоже староват. Платить большие деньги рискованно.
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DOCTOR PENALTY
1575289574
Скоро к тебе и Гризманн захочет присоединиться. Причины понятны.
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teodogat
1575324441
Да не стоит он никаких 120, даже 60 жалко отдавать, за все время 1 голик с пенальти и 1 с игры.
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NeoNaTe
1575772850
С таким конским ценником остаётся одно - платить за свой трансфер самому!
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