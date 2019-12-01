Коутиньо хочет остаться в «Баварии»

На эти деньги можно взять Хаверца и ещё присмотреть игрока на другую позицию. Или взять сразу несколько футболистов подешевле. Коутиньо конечно неплох, но не то чтобы выдающимся образом себя проявляет. Мюллер мне лично больше в этом сезоне нравится, и статистика у них почти идентичная. Тогда смысл платить за бразильца? Его потом уже не перепродать, староват он для такой суммы. Это не случай трансферов Рибери и Роббена. Вот Перишич и правда фланг заметно оживил, но тоже староват. Платить большие деньги рискованно.
Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо заявил о желании остаться в мюнхенском клубе по окончании срока аренды.
«Я очень комфортно себя чувствую в «Баварии». Планирую остаться здесь как минимум на год и сконцентрирован на своeм пребывании в команде. Если всe сложится хорошо, я бы хотел остаться», – сказал бразилец.
- Права на Коутиньо принадлежат «Барселоне».
- Опция выкупа в его арендном соглашении – 120 миллионов евро.
- Кроме того, «Бавария» уже заплатила за годичную аренду хавбека 8,5 миллиона евро.
- Игрок провел 18 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.