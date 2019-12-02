Коутиньо хочет остаться в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо заявил о желании остаться в мюнхенском клубе по окончании срока аренды.

«Я очень комфортно себя чувствую в «Баварии». Планирую остаться здесь как минимум на год и сконцентрирован на своeм пребывании в команде. Если всe сложится хорошо, я бы хотел остаться», – сказал бразилец.