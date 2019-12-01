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    Коутиньо хочет остаться в «Баварии»

    Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо заявил о желании остаться в мюнхенском клубе по окончании срока аренды.

    «Я очень комфортно себя чувствую в «Баварии». Планирую остаться здесь как минимум на год и сконцентрирован на своeм пребывании в команде. Если всe сложится хорошо, я бы хотел остаться», – сказал бразилец.

    • Права на Коутиньо принадлежат «Барселоне».
    • Опция выкупа в его арендном соглашении – 120 миллионов евро.
    • Кроме того, «Бавария» уже заплатила за годичную аренду хавбека 8,5 миллиона евро.
    • Игрок провел 18 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3918

      Viper for CSKA 25 минут назад

      На эти деньги можно взять Хаверца и ещё присмотреть игрока на другую позицию. Или взять сразу несколько футболистов подешевле. Коутиньо конечно неплох, но не то чтобы выдающимся образом себя проявляет. Мюллер мне лично больше в этом сезоне нравится, и статистика у них почти идентичная. Тогда смысл платить за бразильца? Его потом уже не перепродать, староват он для такой суммы. Это не случай трансферов Рибери и Роббена. Вот Перишич и правда фланг заметно оживил, но тоже староват. Платить большие деньги рискованно.

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      Рейтинг: +1168

      Decorhome 26 минут назад

      Хороший игрок

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      Рейтинг: +882

      Давид59 42 минуты назад

      Да и в Барсе он хотел остаться. Как говорил один классик "лучше быть здоровым и богатым..."

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      Рейтинг: +599

      OBOLEV 49 минут назад

      Я на месте баварии не стал бы выкупать ) По одной и очень простой причине. За 120 немцы найдут себе 3 вингеров)

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