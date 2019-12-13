Тарасов выступил в Госдуме России

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов выступил в Государственной думе Российской Федерации.

«Сегодня я впервые выступал в Государственной Думе, где мы говорили на серьезную и навсегда актуальную тему – ЗОЖ. Мне, как спортсмену с самых ранних лет, было чем поделиться. Важную роль в моей жизни сыграл папа. Хоть я и видел глазами на своeм районе ребят, выбравших запрещeнные вещества, я никогда не хотел быть одним из них, так как знал цену здоровому телу, которое благодаря усердным занятиям менялось.

Я этим очень гордился и все благодаря тому, что мой отец был спортивным человеком: обучал меня навыкам каратэ, рукопашному бою, мы играли с ним в шашки и благодаря ему я очень рано осознал свою любовь к футболу. Это я все к тому, что в моем случае – здоровый образ жизни зародился в семье. Я, как глава, так же прививаю спорт в своей большой семье. Не даром говорят, что воспитывать нужно не детей, а себя.

В здоровом теле– здоровый дух. Спасибо за приглашение!» – написал футболист в инстаграме.

Летом истек контракт Тарасова с «Локомотивом».

Новый клуб 32-летний хавбек пока не нашел.

В его активе восемь матчей в составе сборной России.