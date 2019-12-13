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    Тарасов выступил в Госдуме России

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов выступил в Государственной думе Российской Федерации.

    «Сегодня я впервые выступал в Государственной Думе, где мы говорили на серьезную и навсегда актуальную тему – ЗОЖ. Мне, как спортсмену с самых ранних лет, было чем поделиться. Важную роль в моей жизни сыграл папа. Хоть я и видел глазами на своeм районе ребят, выбравших запрещeнные вещества, я никогда не хотел быть одним из них, так как знал цену здоровому телу, которое благодаря усердным занятиям менялось.

    Я этим очень гордился и все благодаря тому, что мой отец был спортивным человеком: обучал меня навыкам каратэ, рукопашному бою, мы играли с ним в шашки и благодаря ему я очень рано осознал свою любовь к футболу. Это я все к тому, что в моем случае – здоровый образ жизни зародился в семье. Я, как глава, так же прививаю спорт в своей большой семье. Не даром говорят, что воспитывать нужно не детей, а себя.

    В здоровом теле– здоровый дух. Спасибо за приглашение!» – написал футболист в инстаграме.

    • Летом истек контракт Тарасова с «Локомотивом».
    • Новый клуб 32-летний хавбек пока не нашел.
    • В его активе восемь матчей в составе сборной России.

    text

    Публикация от text (@tarasov23)

    Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова

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    Сегодня, 22:46
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1622

      Патронташ 1 минуту назад

      Ну а где еще такому дауну тусить как не среди себе подобных.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +982

      kvm 2 минуты назад

      бузов умеет говорить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1454

      playsh 8 минут назад

      А за время своих выступлений на поле ты голову свою не повредил?
      Если скажешь"нет",то спрошу - ты в этом уверен?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1933

      Nerlinger 18 минут назад

      Тоже в иностранные подданные захотел ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1183

      Давид59 > Nerlinger 6 минут назад

      А зачем ещё туда рвутся? А ещё, чтобы всякую мерзость (читай законы) придумывать

      0
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