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Тарасов выступил в Госдуме России

13 декабря 2019, 22:46
29

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов выступил в Государственной думе Российской Федерации.

«Сегодня я впервые выступал в Государственной Думе, где мы говорили на серьезную и навсегда актуальную тему – ЗОЖ. Мне, как спортсмену с самых ранних лет, было чем поделиться. Важную роль в моей жизни сыграл папа. Хоть я и видел глазами на своeм районе ребят, выбравших запрещeнные вещества, я никогда не хотел быть одним из них, так как знал цену здоровому телу, которое благодаря усердным занятиям менялось.

Я этим очень гордился и все благодаря тому, что мой отец был спортивным человеком: обучал меня навыкам каратэ, рукопашному бою, мы играли с ним в шашки и благодаря ему я очень рано осознал свою любовь к футболу. Это я все к тому, что в моем случае – здоровый образ жизни зародился в семье. Я, как глава, так же прививаю спорт в своей большой семье. Не даром говорят, что воспитывать нужно не детей, а себя.

В здоровом теле– здоровый дух. Спасибо за приглашение!» – написал футболист в инстаграме.

  • Летом истек контракт Тарасова с «Локомотивом».
  • Новый клуб 32-летний хавбек пока не нашел.
  • В его активе восемь матчей в составе сборной России.

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Публикация от text (@tarasov23)

Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. Премьер-лига Тарасов Дмитрий
Комментарии (29)
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Патронташ
1576268091
Ну а где еще такому дауну тусить как не среди себе подобных.
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portero
1576277258
О еще одна едреная шлюха, дзюбу чего с собой не взял.
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wobaekat
1576282946
А он ведь и правда идеально вписывается в ряды управляющих нашей Родиной клоунов. Грустно.
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MaxRnD
1576287295
Эк, куда юное дарование-то понесло. Губа-то не дура А потом вся эта шваль от спорта, пролезшая в ГосДуру в разное время и не работавшая в этой жизни ни часа, начинает предлагать повысить пенсионный возраст до 70--и https://vitalidrobishev.livejournal.com/7437784.html
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sidul1
1576288778
ЗОЖ - это когда людям зарплаты хватает не только на водку, что бы уровень жизни был, хотя бы как, в Москве по всей стране. Госдума и правительство должны работать в глубинке, а приглашать в думу следует достойных людей, а не тех кто футболку с Путином вовремя надел.
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Hektor 84
1576300106
Еще один недоумок в думу залез. Сидит наверно рядом с Валуевым. На завод рабочим ни кто не спешит. Все недоумки в думу бегут. По спать и в носу поковырять и еще и деньги не малые платят.
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Из Твери Леха
1576307001
Уместа будет поговорка: российский футболист заканчивается тогда, когда появляется в госдуме. Ну вот и усе...Никто особо и не вспомнит про Димку как о футболисте, ну разве что тот выкидон с изображением солнцеликого.
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subbotaspartak
1576311967
Здоровый образ жизни- это когда хватает денег не только на еду...
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Mazai-NN
1576314768
Вот что умного он может предложить?
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zritelx
1576391174
Полная деградация законодательных и представительских органов страны , куда мы идем или катимся может-быть.
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