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«Краснодар» проведет два сбора в Испании

13 декабря 2019, 22:23
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Пресс-служба «Краснодара» огласила планы команды на зимний перерыв.

Сегодня южане ушли в отпуск, который продлится 31 день.

13 января команда соберется в Краснодаре, а через два дня отправится на подготовительный сбор.

Первые два сбора пройдут в Испании: один – с 15-го по 26-е января в Эстепоне, второй – с 30-го января по 12-е февраля в Марбелье.

На этих сборах «Краснодар» в общей сложности проведет пять контрольных матчей. Соперники по спаррингам в настоящее время согласовываются.

Заключительный сбор команда проведет с 13-го по 23-е февраля. Место его проведения и расписание контрольных игр будут известны позже.

Источник: Официальный сайт «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (2)
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sochi-2013
1576315377
Сельпо, картошку из под снега в Сибири убирать! Это все, что вы заслужили!!!!!!!!
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portero
1576343608
удачи! хочется видеть команду и командную игру, легов надо сокращать дохленькие.
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