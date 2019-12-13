«Краснодар» проведет два сбора в Испании

Пресс-служба «Краснодара» огласила планы команды на зимний перерыв.

Сегодня южане ушли в отпуск, который продлится 31 день.

13 января команда соберется в Краснодаре, а через два дня отправится на подготовительный сбор.

Первые два сбора пройдут в Испании: один – с 15-го по 26-е января в Эстепоне, второй – с 30-го января по 12-е февраля в Марбелье.

На этих сборах «Краснодар» в общей сложности проведет пять контрольных матчей. Соперники по спаррингам в настоящее время согласовываются.

Заключительный сбор команда проведет с 13-го по 23-е февраля. Место его проведения и расписание контрольных игр будут известны позже.