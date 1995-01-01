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    «Краснодар» проведет два сбора в Испании

    Пресс-служба «Краснодара» огласила планы команды на зимний перерыв.

    Сегодня южане ушли в отпуск, который продлится 31 день.

    13 января команда соберется в Краснодаре, а через два дня отправится на подготовительный сбор.

    Первые два сбора пройдут в Испании: один – с 15-го по 26-е января в Эстепоне, второй – с 30-го января по 12-е февраля в Марбелье.

    На этих сборах «Краснодар» в общей сложности проведет пять контрольных матчей. Соперники по спаррингам в настоящее время согласовываются.

    Заключительный сбор команда проведет с 13-го по 23-е февраля. Место его проведения и расписание контрольных игр будут известны позже.

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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