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  • «Ведомости»: Гинер сохранит пост президента ЦСКА. ВЭБ будет управлять недвижимостью клуба

«Ведомости»: Гинер сохранит пост президента ЦСКА. ВЭБ будет управлять недвижимостью клуба

13 декабря 2019, 18:35
9

Госкорпорация ВЭБ не претендует на управление находящимся в тяжелом финансовом положении ЦСКА, сообщает «Ведомости» со ссылкой на источники.

По договоренности ВЭБа с президентом ЦСКА Евгением Гинером, он сохранит свой пост и будет руководить клубом. При этом банк займется управлением недвижимостью клуба – стадионом «ВЭБ Арена» и офисным центром, который находится в нем.

  • Глава ВЭБ Игорь Шувалов сообщал, что госкорпорация станет владельцем более 75% ЦСКА в результате конвертации его долга в акции.
  • Гинер владеет ЦСКА с февраля 2001 года. За время его президентства армейцы шесть раз выиграли чемпионат России, завоевали семь Кубков и семь Суперкубков страны и выиграли Кубок УЕФА.

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Источник: «Ведомости»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (9)
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giluxa1963
1576253132
только за что бы ЦСКА стал клубом конкурентным Зениту
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Агасфер
1576253735
Так он же отстранён...
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rash1959
1576255941
Зицпредседатель Гинер сидел при Александре Втором „Освободителе“, при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом», при Керенском, при Шувалове тоже сидел...
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general.lizyukov
1576256169
нормально так отжали стадик с бизнес-центром Ленорыч, то ли тебя развели, то ли зажали в угол, что вариантов не осталось
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НИКиколай
1576258524
Ну а Егорову и его компашке теперь привет!!!
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