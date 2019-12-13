«Ведомости»: Гинер сохранит пост президента ЦСКА. ВЭБ будет управлять недвижимостью клуба

Госкорпорация ВЭБ не претендует на управление находящимся в тяжелом финансовом положении ЦСКА, сообщает «Ведомости» со ссылкой на источники.

По договоренности ВЭБа с президентом ЦСКА Евгением Гинером, он сохранит свой пост и будет руководить клубом. При этом банк займется управлением недвижимостью клуба – стадионом «ВЭБ Арена» и офисным центром, который находится в нем.

Глава ВЭБ Игорь Шувалов сообщал, что госкорпорация станет владельцем более 75% ЦСКА в результате конвертации его долга в акции.

сообщал, что госкорпорация станет владельцем более 75% ЦСКА в результате конвертации его долга в акции. Гинер владеет ЦСКА с февраля 2001 года. За время его президентства армейцы шесть раз выиграли чемпионат России, завоевали семь Кубков и семь Суперкубков страны и выиграли Кубок УЕФА.

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