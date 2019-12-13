Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    «Ведомости»: Гинер сохранит пост президента ЦСКА. ВЭБ будет управлять недвижимостью клуба

    Госкорпорация ВЭБ не претендует на управление находящимся в тяжелом финансовом положении ЦСКА, сообщает «Ведомости» со ссылкой на источники.

    По договоренности ВЭБа с президентом ЦСКА Евгением Гинером, он сохранит свой пост и будет руководить клубом. При этом банк займется управлением недвижимостью клуба – стадионом «ВЭБ Арена» и офисным центром, который находится в нем.

    • Глава ВЭБ Игорь Шувалов сообщал, что госкорпорация станет владельцем более 75% ЦСКА в результате конвертации его долга в акции.
    • Гинер владеет ЦСКА с февраля 2001 года. За время его президентства армейцы шесть раз выиграли чемпионат России, завоевали семь Кубков и семь Суперкубков страны и выиграли Кубок УЕФА.

    Все, что нужно знать о покупке ЦСКА госбанком ВЭБ

    Гинер: «С помощью ВЭБ мы построим суперклуб, о котором говорил Шувалов»

    Источник: «Ведомости»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:35
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1276

      rash1959 3 минуты назад

      Зицпредседатель Гинер сидел при Александре Втором „Освободителе“,
      при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом», при Керенском, при Шувалове тоже сидел...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5390

      Агасфер 39 минут назад

      Так он же отстранён...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1654

      giluxa1963 49 минут назад

      только за что бы ЦСКА стал клубом конкурентным Зениту

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74792
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru