«Ведомости»: Гинер сохранит пост президента ЦСКА. ВЭБ будет управлять недвижимостью клуба

Зицпредседатель Гинер сидел при Александре Втором „Освободителе“,
при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом», при Керенском, при Шувалове тоже сидел...
Госкорпорация ВЭБ не претендует на управление находящимся в тяжелом финансовом положении ЦСКА, сообщает «Ведомости» со ссылкой на источники.
По договоренности ВЭБа с президентом ЦСКА Евгением Гинером, он сохранит свой пост и будет руководить клубом. При этом банк займется управлением недвижимостью клуба – стадионом «ВЭБ Арена» и офисным центром, который находится в нем.
- Глава ВЭБ Игорь Шувалов сообщал, что госкорпорация станет владельцем более 75% ЦСКА в результате конвертации его долга в акции.
- Гинер владеет ЦСКА с февраля 2001 года. За время его президентства армейцы шесть раз выиграли чемпионат России, завоевали семь Кубков и семь Суперкубков страны и выиграли Кубок УЕФА.
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