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  • Созин: «Гинер не отказался от слов, что Егоров берет деньги. Сказал, что тот может подавать в суд»

Созин: «Гинер не отказался от слов, что Егоров берет деньги. Сказал, что тот может подавать в суд»

13 декабря 2019, 15:01
42

Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал о заседании, на котором президента ЦСКА Евгения Гинера отстранили от футбола за оскорбление главы департамента судейства РФС Александра Егорова.

«Изначально слова Гинера я воспринял как призыв к снятию Егорова с поста главы судейского корпуса. Это был призыв к действию. Для меня это – за гранью фола. Такие высказывания неприемлемы. У него достаточно сил и влияния, чтобы инициировать снятие Егорова. Видимо, у Гинера это не получилось, поэтому он так и сказал.

Я не поддерживаю, когда на языке улиц разговаривают в футбольном сообществе. Никто на это не имеет права. На заседании у него был один эмоциональный спич. Вопросов к нему не было, он все ярко объяснил, вплоть до того, что он прав. Его позиция не изменилась. Он по-прежнему считает, что Егоров убивает российский футбол.

Евгений Леннорович не отказался от слов, что Егоров берет деньги. Сказал, что тот может подавать на него в суд, где потом Гинер это будет доказывать. Но если у него есть такие сведения, почему футбольный чиновник такого уровня, член исполкома РФС не идет сам по нужным инстанциям со своими доказательствами?

Он не может участвовать в жизни исполкома три месяца. Мы не хотим чей-то крови, условно он наказан на год. Гинеру выписали максимально возможный штраф – 1 миллион рублей. Нужно помнить, что он много сделал для ЦСКА и футбола в России.

Если у Гинера есть доказательства, что кто-то в судейском корпусе брал деньги, мне бы хотелось, чтобы это дошло до логического конца. Тогда нарыв был бы вскрыт, и я не против, чтобы Гинер стал детонатором этого вскрытия, потому что он на заседания комитета прямо заявил: «Я не даю денег судьям и не давал», – сказал Созин.

  • После матча «Краснодар» – ЦСКА (1:1) Гинер назвал Егорова «конченым негодяем», которому «лучше не уволиться, а застрелиться».

Гинер – о работе Егорова: «Не знаю, деньги он берет или получает указания»

Гинер отстранен от футбольной деятельности на 15 месяцев за оскорбление Егорова. Президент ЦСКА оштрафован на 1 миллион рублей


Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений Егоров Александр
Комментарии (42)
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neveldomha
1576239114
У Гинера есть еще пару лишних миллионов.. Как раз те самые, которые получит Егоров. А потом Гинер будет бить себя в грудь - "Я судьям денег не даю, с меня удерживают".
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CSKA57
1576239648
Егоров убивает российский футбол!
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НИКиколай
1576240123
Гинер настоящий мужчина!!!большой умница и молодец!!!А Егоров наст оящее чмо, а не руководитель судейского департамента,полностью корумпрованн и развалил судейский корпус,в итоге все болельщики его ненавидят,что ни тур скандал,и у него невороятнные оправдания мол один футболист,не туда ногу поставил,другой руку держит в неестественном положении...Всё было-но такого ещё небыло...одно сплошное недоразумение...Егоров понял,ему объявлена настоящая война...Ну а то что Гинеру вынесли наказание -это итог того ,что его не поддержали руководители клубов ,потому что все они из властных кругов и госкорпораций. которые боятся потерять свой бизнес,так как знают кто поставил Дюкова на это место...всё точно так происходит как и в нашей стране в целом,что очень печально...
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swot1205
1576240474
мужик, а эти овощи судейские ничего лучше не придумали как срезать лимон, овощные мужички. Гинер красава
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Боцман59rus
1576241358
не поклонник гинера. не важно что сказал.важно что не отказался от своих слов. а у федуна и прочих.кишка тонка
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ALEX ML
1576241818
Тут не нарыв, а газовый мерзкий пузырь надо проткнуть и разогнать эту шушеру
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portero
1576242460
ну наверное сам просил ему передавать, раз точно знает , а тут Егоров ценник поднял и Гинеру это не понравилось.
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MaxRnD
1576246484
Ну должен же был хоть кто-то когда-то резануть правду в конце-то концов
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faten
1576246638
Тут вроде как Гинеру больше веры хотя он продаст,купит, и снова продаст глазом не моргнув! Но Егоров-мордвин а на сколько вороватая эта мордва давно ясно) Вопрос только в том кто этого Егорова назначал на эту должность?
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loko-the_best
1576246789
Ну естественно он берет деньги, раньше у Гинера и брал, потом больше просить стал, Гинер обиделся
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