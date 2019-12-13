Созин: «Гинер не отказался от слов, что Егоров берет деньги. Сказал, что тот может подавать в суд»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал о заседании, на котором президента ЦСКА Евгения Гинера отстранили от футбола за оскорбление главы департамента судейства РФС Александра Егорова.

«Изначально слова Гинера я воспринял как призыв к снятию Егорова с поста главы судейского корпуса. Это был призыв к действию. Для меня это – за гранью фола. Такие высказывания неприемлемы. У него достаточно сил и влияния, чтобы инициировать снятие Егорова. Видимо, у Гинера это не получилось, поэтому он так и сказал.

Я не поддерживаю, когда на языке улиц разговаривают в футбольном сообществе. Никто на это не имеет права. На заседании у него был один эмоциональный спич. Вопросов к нему не было, он все ярко объяснил, вплоть до того, что он прав. Его позиция не изменилась. Он по-прежнему считает, что Егоров убивает российский футбол.

Евгений Леннорович не отказался от слов, что Егоров берет деньги. Сказал, что тот может подавать на него в суд, где потом Гинер это будет доказывать. Но если у него есть такие сведения, почему футбольный чиновник такого уровня, член исполкома РФС не идет сам по нужным инстанциям со своими доказательствами?

Он не может участвовать в жизни исполкома три месяца. Мы не хотим чей-то крови, условно он наказан на год. Гинеру выписали максимально возможный штраф – 1 миллион рублей. Нужно помнить, что он много сделал для ЦСКА и футбола в России.

Если у Гинера есть доказательства, что кто-то в судейском корпусе брал деньги, мне бы хотелось, чтобы это дошло до логического конца. Тогда нарыв был бы вскрыт, и я не против, чтобы Гинер стал детонатором этого вскрытия, потому что он на заседания комитета прямо заявил: «Я не даю денег судьям и не давал», – сказал Созин.

После матча «Краснодар» – ЦСКА (1:1) Гинер назвал Егорова «конченым негодяем», которому «лучше не уволиться, а застрелиться».

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