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    Созин: «Гинер не отказался от слов, что Егоров берет деньги. Сказал, что тот может подавать в суд»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал о заседании, на котором президента ЦСКА Евгения Гинера отстранили от футбола за оскорбление главы департамента судейства РФС Александра Егорова.

    «Изначально слова Гинера я воспринял как призыв к снятию Егорова с поста главы судейского корпуса. Это был призыв к действию. Для меня это – за гранью фола. Такие высказывания неприемлемы. У него достаточно сил и влияния, чтобы инициировать снятие Егорова. Видимо, у Гинера это не получилось, поэтому он так и сказал.

    Я не поддерживаю, когда на языке улиц разговаривают в футбольном сообществе. Никто на это не имеет права. На заседании у него был один эмоциональный спич. Вопросов к нему не было, он все ярко объяснил, вплоть до того, что он прав. Его позиция не изменилась. Он по-прежнему считает, что Егоров убивает российский футбол.

    Евгений Леннорович не отказался от слов, что Егоров берет деньги. Сказал, что тот может подавать на него в суд, где потом Гинер это будет доказывать. Но если у него есть такие сведения, почему футбольный чиновник такого уровня, член исполкома РФС не идет сам по нужным инстанциям со своими доказательствами?

    Он не может участвовать в жизни исполкома три месяца. Мы не хотим чей-то крови, условно он наказан на год. Гинеру выписали максимально возможный штраф – 1 миллион рублей. Нужно помнить, что он много сделал для ЦСКА и футбола в России.

    Если у Гинера есть доказательства, что кто-то в судейском корпусе брал деньги, мне бы хотелось, чтобы это дошло до логического конца. Тогда нарыв был бы вскрыт, и я не против, чтобы Гинер стал детонатором этого вскрытия, потому что он на заседания комитета прямо заявил: «Я не даю денег судьям и не давал», – сказал Созин.

    • После матча «Краснодар» – ЦСКА (1:1) Гинер назвал Егорова «конченым негодяем», которому «лучше не уволиться, а застрелиться».

    Гинер – о работе Егорова: «Не знаю, деньги он берет или получает указания»

    Гинер отстранен от футбольной деятельности на 15 месяцев за оскорбление Егорова. Президент ЦСКА оштрафован на 1 миллион рублей


    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 15:01
    Комментарии17
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      Рейтинг: +36057

      portero 2 минуты назад

      ну наверное сам просил ему передавать, раз точно знает , а тут Егоров ценник поднял и Гинеру это не понравилось.

      0
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      Рейтинг: +111

      mama1991 8 минут назад

      Берет взятки, к бабке не ходи... Результат таких действий мы видели в еврокубках в этом и не только году...

      1
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      Рейтинг: +1213

      gor77 10 минут назад

      Из интервью с бывшим судьёй чемпионата России Юрием Чеботарёвым(дважды признавался лучшим судьей сезона в России):
      "— Есть в нынешнем чемпионате команды, к которым судейских симпатий больше, чем к остальным?
      — Есть. И в отдельных матчах угадывается, и по турниру. Команды не назову, причины тоже, некорректно с моей стороны."
      Сейчас Чеботарёв работает инспектором на матчах в РФС.
      Что касается тов. Егорова, то этот афоризм точно про него:
      "Не получается достучаться до человека? Так и не стучите, может у него дома никого и нет."

      0
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      Рейтинг: +47

      За_чистый_футбол 12 минут назад

      Итак футбол наш в заднице, так судьи и чинуши его еще сильней хотят опустить!!!
      Не понимая, что рубят сук, на котором нехилое бабло поднимают!

      0
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      Рейтинг: +1351

      ALEX ML 12 минут назад

      Тут не нарыв, а газовый мерзкий пузырь надо проткнуть и разогнать эту шушеру

      1
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      Рейтинг: +17840

      Боцман59rus 20 минут назад

      не поклонник гинера. не важно что сказал.важно что не отказался от своих слов. а у федуна и прочих.кишка тонка

      4
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      Рейтинг: +1452

      starche 22 минуты назад

      Гинер допрыгается.

      0
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      Рейтинг: +1158

      CSKA57 > starche 18 минут назад

      Долой коррупцию в футболе!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      swot1205 35 минут назад

      мужик, а эти овощи судейские ничего лучше не придумали как срезать лимон, овощные мужички. Гинер красава

      5
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      Рейтинг: +206

      НИКиколай 41 минуту назад

      Гинер настоящий мужчина!!!большой умница и молодец!!!А Егоров наст оящее чмо, а не руководитель судейского департамента,полностью корумпрованн и развалил судейский корпус,в итоге все болельщики его ненавидят,что ни тур скандал,и у него невороятнные оправдания мол один футболист,не туда ногу поставил,другой руку держит в неестественном положении...Всё было-но такого ещё небыло...одно сплошное недоразумение...Егоров понял,ему объявлена настоящая война...Ну а то что Гинеру вынесли наказание -это итог того ,что его не поддержали руководители клубов ,потому что все они из властных кругов и госкорпораций. которые боятся потерять свой бизнес,так как знают кто поставил Дюкова на это место...всё точно так происходит как и в нашей стране в целом,что очень печально...

      6
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      Рейтинг: +10786

      vka1970 43 минуты назад

      Евгений Леннорович не отказался от слов, что Егоров берет деньги. Сказал, что тот может подавать на него в суд.
      _________________________________________
      Ага, знаем мы этот суд.Самый "честный" суд в мире.Он бы ещё предложил в Красносельский суд обратиться.))

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