Смородская: «Спартак» – главное разочарование РПЛ. Еще чуть-чуть, и они свалятся в ФНЛ»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала турнирную ситуацию в РПЛ.
— На что будет претендовать «Локо» во второй части сезона? «Зенит» уже не достать?
— Да, петербуржцы практически все решили. «Локомотив», думаю, будет бороться за серебро.
— Главный конкурент?
— «Краснодар».
— Главное разочарование осенней части РПЛ?
— Можно назвать «Спартак». Это даже очевидно. Слушайте, еще чуть-чуть, и они свалятся к «Спартаку-2» в ФНЛ.
— Вы думаете?
— Совсем немного осталось.
— Не верите в Тедеско?
— А я в него никогда и не верила, – сказала Смородская.
- После 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 очков.
- «Спартак» идет на 10-м месте, от зоны переходных матчей команду отделяют 3 очка.
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Министр труда и соцзащиты Максим Топилин имеет ВНЖ Болгарии
Заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов имеет ВНЖ Великобритании
Заместитель министра экономического развития Азер Талыбов имеет ВНЖ Франции
Заместитель министра финансов Алексей Лавров имеет ПМЖ Италии
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурад Керимов имеет ПМЖ Франции и ВНЖ Кипра
Заместитель министра культуры Николай Овсиенко имеет ВНЖ Болгарии
Члены Совета Федерации:
Андрей Турчак имеет ВНЖ Франции
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Александр Бабаков имеет гражданство Великобритании
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Сергей Лисовский имеет гражданство Франции
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Вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский имеет гражданство Испании
Игорь Лебедев (сын Жириновского) имеет грин-карту США, гражданство Испании и ПМЖ Швейцарии
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Александр Жуков имеет ВНЖ Великобритании
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Николай Валуев, депутат Государственной Думы, имеет ПМЖ Испании
Александр Ремезков имеет грин-карту США
Николай Борцов имеет гражданство Великобритании
Правительство Москвы:
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов имеет гражданства Эстонии и Кипра, ПМЖ Испании и ВНЖ Франции
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов имеет гражданство Испании
Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин имеет гражданство Великобритании
Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв имеет грин-карту США
Руководитель Департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев имеет гражданство Испании
Префект ЮЗАО Москвы Олег Волков имеет гражданство Румынии
Префект ЗАО Москвы Алексей Александров имеет гражданство Мальты
Префект ЮВАО Москвы Андрей Цыбин имеет ПМЖ Болгарии
Кремлевские идеологи и пропагандисты:
Заместитель генерального директора телеканала «Россия» Сергей Брилев имеет гражданство Великобритании
Константин Эрнст — руководитель «Первого канала» имеет гражданство Великобритании
ТВ ведущая Екатерина Андреева – имеет итальянское гражданство
Телеведущий Владимир Соловьев имеет вид на жительство в Италии
Ну, и разумеется не стоит забывать дорогих друзей и соратников Путина, большинство из которых, как небезызвестный Геннадий (Гангрена) Тимченко имеет паспорта сразу нескольких государств. Список не полный
А иностранный агент всё равно ты