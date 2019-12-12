Смородская: «Спартак» – главное разочарование РПЛ. Еще чуть-чуть, и они свалятся в ФНЛ»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала турнирную ситуацию в РПЛ.

— На что будет претендовать «Локо» во второй части сезона? «Зенит» уже не достать?

— Да, петербуржцы практически все решили. «Локомотив», думаю, будет бороться за серебро.

— Главный конкурент?

— «Краснодар».

— Главное разочарование осенней части РПЛ?

— Можно назвать «Спартак». Это даже очевидно. Слушайте, еще чуть-чуть, и они свалятся к «Спартаку-2» в ФНЛ.

— Вы думаете?

— Совсем немного осталось.

— Не верите в Тедеско?

— А я в него никогда и не верила, – сказала Смородская.