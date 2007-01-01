Смородская: «Спартак» – главное разочарование РПЛ. Еще чуть-чуть, и они свалятся в ФНЛ»

Да, уж ........кто только не тыкал хрюшек мордой в дерьмо........... и Смородина туда же.
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала турнирную ситуацию в РПЛ.
— На что будет претендовать «Локо» во второй части сезона? «Зенит» уже не достать?
— Да, петербуржцы практически все решили. «Локомотив», думаю, будет бороться за серебро.
— Главный конкурент?
— «Краснодар».
— Главное разочарование осенней части РПЛ?
— Можно назвать «Спартак». Это даже очевидно. Слушайте, еще чуть-чуть, и они свалятся к «Спартаку-2» в ФНЛ.
— Вы думаете?
— Совсем немного осталось.
— Не верите в Тедеско?
— А я в него никогда и не верила, – сказала Смородская.
- После 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 очков.
- «Спартак» идет на 10-м месте, от зоны переходных матчей команду отделяют 3 очка.