Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Смородская: «Спартак» – главное разочарование РПЛ. Еще чуть-чуть, и они свалятся в ФНЛ»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала турнирную ситуацию в РПЛ.

    — На что будет претендовать «Локо» во второй части сезона? «Зенит» уже не достать?

    — Да, петербуржцы практически все решили. «Локомотив», думаю, будет бороться за серебро.

    — Главный конкурент?

    «Краснодар».

    — Главное разочарование осенней части РПЛ?

    — Можно назвать «Спартак». Это даже очевидно. Слушайте, еще чуть-чуть, и они свалятся к «Спартаку-2» в ФНЛ.

    — Вы думаете?

    — Совсем немного осталось.

    — Не верите в Тедеско?

    — А я в него никогда и не верила, – сказала Смородская.

    • После 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 очков.
    • «Спартак» идет на 10-м месте, от зоны переходных матчей команду отделяют 3 очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:50
    Комментарии45
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5788

      ilichkadr 4 минуты назад

      Да, уж ........кто только не тыкал хрюшек мордой в дерьмо........... и Смородина туда же.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      fhnv 37 минут назад

      Хоть и не болельщик спартака, но ещё раз повторюсь! за чем Пердун уволил Карреру!
      После того ,как его уволили сразу сказал ,что спартак будет,только регрессировать.
      Пиджака сначала взяли,теперь этот непонятный Тодеско...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3158

      BAIv 1 час назад

      забыли про старушку , проплатила , шоб напомнили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1074

      alarm 1 час назад

      каррера пропустил в ЛЧ 7 мячей. хряки плакали, когда прощались с таким легендарным тренером, но фердун разрулил ситуацию, взяв тупеско, которого погнали сцаными тряпками из германии, когда на своём поле получил 8 голов в одном матче ЛЧ. идеальный кандидат для спортага, хряки одобряют и верят в новые рекорды, 9-10, например.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +97

      Дъмитръ > alarm 1 час назад

      Зюба, разлогинься!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4686

      subbotaspartak 1 час назад

      Пытается звездиться
      Старшая проводница.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1074

      alarm 1 час назад

      да рылы они тарасовские

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2171

      den161 1 час назад

      #бать-колотить, а кто эта такая... нашли эксперта для комментариев....
      футбола нет, теперь до марта вот такую по@бень наблюдать на просторах СМИ ))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      giluxa1963 1 час назад

      спартак в ПФЛ

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1074

      alarm > giluxa1963 1 час назад

      в ЖПЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1454

      Бомбардиръ 1 час назад

      Баба просто открывает рот, чтобы её не забыли.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      ipxxxx 1 час назад

      Зачем это в принципе писать? Этот человек разбирается в футболе? Её выкинули на помойку, там ей и место

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74790
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru