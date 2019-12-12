Черчесов: «Говорю с Фернандесом только по-русски. Он все время машет головой; надеюсь, все понимает»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об общении с защитником ЦСКА Марио Фернандесом.

— У Фернандеса с русским языком становится лучше?

— С Марио я всегда говорю только по-русски!

— А он с вами?

— Он все время машет головой. Надеюсь, все понимает. Но во время игры делает то, о чем мы с ним договаривались. Хотя он на установке сидит рядом с Гилерме, может, тот переводит ему что-то. У Гилерме теперь есть вторая профессия — после игровой карьеры может работать переводчиком, – сказал Черчесов.