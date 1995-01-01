Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Черчесов: «Говорю с Фернандесом только по-русски. Он все время машет головой; надеюсь, все понимает»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об общении с защитником ЦСКА Марио Фернандесом.

    — У Фернандеса с русским языком становится лучше?

    — С Марио я всегда говорю только по-русски!

    — А он с вами?

    — Он все время машет головой. Надеюсь, все понимает. Но во время игры делает то, о чем мы с ним договаривались. Хотя он на установке сидит рядом с Гилерме, может, тот переводит ему что-то. У Гилерме теперь есть вторая профессия — после игровой карьеры может работать переводчиком, – сказал Черчесов.

    • Фернандес получил российское гражданство летом 2016 года.
    • Бразилец перешел из «Гремио» в ЦСКА в 2012 году.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:21
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1273

      rash1959 1 час назад

      "Он все время машет головой."

      Алё корренспондент, Лошадь тоже головой "машет", но ни---я не понимает. Люди КИВАЮТ!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13034

      bset > rash1959 25 минут назад

      А движения головой в горизонтальной плоскости, т.е. влево-вправо, это тоже кивать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Давид59 1 час назад

      Головой махает он, он Черчесу шлёт поклон

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22265

      gol_kak_sokol 2 часа назад

      Вы не глядите, что (Фернандес) все кивает,-
      Он соображает, все понимает!
      А что молчит - так это от волненья,
      От осознанья и просветленья.

      Не запирайте, люди,- плачут дома детки,-
      Ему же - в Химки, а мне - в Медведки!..
      Да, все равно: автобусы не ходят,
      Метро закрыто, в такси не содят.

      Великий В.С. Высоцкий.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74790
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru