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  • Черчесов: «Говорю с Фернандесом только по-русски. Он все время машет головой; надеюсь, все понимает»

Черчесов: «Говорю с Фернандесом только по-русски. Он все время машет головой; надеюсь, все понимает»

12 декабря 2019, 13:21
7

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об общении с защитником ЦСКА Марио Фернандесом.

— У Фернандеса с русским языком становится лучше?

— С Марио я всегда говорю только по-русски!

— А он с вами?

— Он все время машет головой. Надеюсь, все понимает. Но во время игры делает то, о чем мы с ним договаривались. Хотя он на установке сидит рядом с Гилерме, может, тот переводит ему что-то. У Гилерме теперь есть вторая профессия — после игровой карьеры может работать переводчиком, – сказал Черчесов.

  • Фернандес получил российское гражданство летом 2016 года.
  • Бразилец перешел из «Гремио» в ЦСКА в 2012 году.

Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Фернандес Марио Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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Давид59
1576148247
Головой махает он, он Черчесу шлёт поклон
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rash1959
1576149958
"Он все время машет головой." Алё корренспондент, Лошадь тоже головой "машет", но ни---я не понимает. Люди КИВАЮТ!!!
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Decorhome
1576159411
Это привычка)
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