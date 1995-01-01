Черчесов: «Говорю с Фернандесом только по-русски. Он все время машет головой; надеюсь, все понимает»

"Он все время машет головой."
Алё корренспондент, Лошадь тоже головой "машет", но ни---я не понимает. Люди КИВАЮТ!!!
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об общении с защитником ЦСКА Марио Фернандесом.
— У Фернандеса с русским языком становится лучше?
— С Марио я всегда говорю только по-русски!
— А он с вами?
— Он все время машет головой. Надеюсь, все понимает. Но во время игры делает то, о чем мы с ним договаривались. Хотя он на установке сидит рядом с Гилерме, может, тот переводит ему что-то. У Гилерме теперь есть вторая профессия — после игровой карьеры может работать переводчиком, – сказал Черчесов.
- Фернандес получил российское гражданство летом 2016 года.
- Бразилец перешел из «Гремио» в ЦСКА в 2012 году.