Rambler Group хочет участвовать в возможном тендере на показ РПЛ

Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович заявил, что компания может принять участие в возможном тендере на права показа матчей РПЛ.

«Мы заинтересованы в расширении контентного предложения и развитии платформы «Okko Спорт» и, конечно, восприняли эту информацию с интересом. Если РПЛ объявит тендер на реализацию прав трансляции матчей, то Rambler Group рассмотрит вариант своего участия», — сказал Гершкович.

В 2018 году РПЛ заключила новый четырехлетний контракт с «Матч ТВ». По информации СМИ, сумма контракта составляет 1,7 миллиарда рублей в год.

Прядкин: «РПЛ имеет право в конце 2020 года пересмотреть контракт с «Матч ТВ». У них появляются глобальные конкуренты»

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