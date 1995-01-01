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    Rambler Group хочет участвовать в возможном тендере на показ РПЛ

    Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович заявил, что компания может принять участие в возможном тендере на права показа матчей РПЛ.

    «Мы заинтересованы в расширении контентного предложения и развитии платформы «Okko Спорт» и, конечно, восприняли эту информацию с интересом. Если РПЛ объявит тендер на реализацию прав трансляции матчей, то Rambler Group рассмотрит вариант своего участия», — сказал Гершкович.

    • В 2018 году РПЛ заключила новый четырехлетний контракт с «Матч ТВ». По информации СМИ, сумма контракта составляет 1,7 миллиарда рублей в год.

    Прядкин: «РПЛ имеет право в конце 2020 года пересмотреть контракт с «Матч ТВ». У них появляются глобальные конкуренты»

    Betting Insider: «Яндекс» хочет купить права на трансляции РПЛ

    Источник: «Чемпионат»

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