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  • Прядкин: «РПЛ имеет право в конце 2020 года пересмотреть контракт с «Матч ТВ». У них появляются глобальные конкуренты»

Прядкин: «РПЛ имеет право в конце 2020 года пересмотреть контракт с «Матч ТВ». У них появляются глобальные конкуренты»

9 декабря 2019, 18:25
6

Глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что в конце следующего года лига может пересмотреть контракт с «Матч ТВ».

«В контракте с основным вещателем есть пункт, на котором настоял [гендиректор ЦСКА] Роман Бабаев, о том, что в конце 2020 года мы будем смотреть на KPI — количество подписчиков. Мы имеем право в конце следующего года сесть и пересмотреть контракт.

У нас пока отсутствует конкурентная среда в сегменте реализации наших прав. Перед подписанием контракта мы хотели устроить тендер. Но только в диджитал-сегменте было 5-6 предложений. Мы должны быть благодарны «Матч ТВ» за то, что они продолжают с нами сотрудничать. Конкурентов в борьбе за медиаправа не было.

Сейчас конкуренты появляются. И конкуренты глобальные. Пока не хочу загадывать, но возможно, доход от реализации медиаправ возрастет», – сказал Прядкин.

  • Ранее Прядкин заявил, что РПЛ ожидала более серьезную цифру подписчиков платных каналов «Матч ТВ».
  • В 2018 году РПЛ заключила новый четырехлетний контракт с «Матч ТВ». По информации СМИ, сумма контракта составляет 1,7 миллиарда рублей в год.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (6)
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BRO_football
1575907652
Вот и всё. Теперь продадут права на РПЛ какому-нибудь интернет-кинотеатру и ПЛАТНЫЕ МАТЧИ БУДУТ ВСЕГДА! Так что успейте сказать спасибо Матч ТВ за то, что он хоть какие-то матчи РПЛ бесплатно показывает.
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paracetamol
1575907966
Платили 300 р., а будет $300. Вот чего добивается Прядкин. А уж тогда все дороги ему в Европе открыты. Может даже Зенит с Динамо не перепутает.
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Рубинище
1575912721
Футбол будут см. тогда всё меньше и меньше. и так уровень-гумно. ещё скоро пол рпл из москвы будет, пусть они и смотрят свои дерби, с недо комментаторами . Платить за это я не буду.
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johnny983
1575915266
Всегда можно найти бесплатный способ смотреть футбик, при наличии инета... Никогда не платил, и платить не буду... из принципа. Я быстрее футбол смотреть перестану, чем этих жлобов и толстосумов кормить.
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evgevg13
1575915708
типа мы сейчас по матч тв что-либо путнее смотрим
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Hektor 84
1575921894
Еще один ******** вылез
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