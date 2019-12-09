Прядкин: «РПЛ имеет право в конце 2020 года пересмотреть контракт с «Матч ТВ». У них появляются глобальные конкуренты»

Глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что в конце следующего года лига может пересмотреть контракт с «Матч ТВ».

«В контракте с основным вещателем есть пункт, на котором настоял [гендиректор ЦСКА] Роман Бабаев, о том, что в конце 2020 года мы будем смотреть на KPI — количество подписчиков. Мы имеем право в конце следующего года сесть и пересмотреть контракт.

У нас пока отсутствует конкурентная среда в сегменте реализации наших прав. Перед подписанием контракта мы хотели устроить тендер. Но только в диджитал-сегменте было 5-6 предложений. Мы должны быть благодарны «Матч ТВ» за то, что они продолжают с нами сотрудничать. Конкурентов в борьбе за медиаправа не было.

Сейчас конкуренты появляются. И конкуренты глобальные. Пока не хочу загадывать, но возможно, доход от реализации медиаправ возрастет», – сказал Прядкин.