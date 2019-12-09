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    Прядкин: «РПЛ имеет право в конце 2020 года пересмотреть контракт с «Матч ТВ». У них появляются глобальные конкуренты»

    Глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что в конце следующего года лига может пересмотреть контракт с «Матч ТВ».

    «В контракте с основным вещателем есть пункт, на котором настоял [гендиректор ЦСКА] Роман Бабаев, о том, что в конце 2020 года мы будем смотреть на KPI — количество подписчиков. Мы имеем право в конце следующего года сесть и пересмотреть контракт.

    У нас пока отсутствует конкурентная среда в сегменте реализации наших прав. Перед подписанием контракта мы хотели устроить тендер. Но только в диджитал-сегменте было 5-6 предложений. Мы должны быть благодарны «Матч ТВ» за то, что они продолжают с нами сотрудничать. Конкурентов в борьбе за медиаправа не было.

    Сейчас конкуренты появляются. И конкуренты глобальные. Пока не хочу загадывать, но возможно, доход от реализации медиаправ возрастет», – сказал Прядкин.

    • Ранее Прядкин заявил, что РПЛ ожидала более серьезную цифру подписчиков платных каналов «Матч ТВ».
    • В 2018 году РПЛ заключила новый четырехлетний контракт с «Матч ТВ». По информации СМИ, сумма контракта составляет 1,7 миллиарда рублей в год.

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4537

      paracetamol 31 минуту назад

      Платили 300 р., а будет $300. Вот чего добивается Прядкин. А уж тогда все дороги ему в Европе открыты. Может даже Зенит с Динамо не перепутает.

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      Рейтинг: +5657

      BRO_football 36 минут назад

      Вот и всё. Теперь продадут права на РПЛ какому-нибудь интернет-кинотеатру и ПЛАТНЫЕ МАТЧИ БУДУТ ВСЕГДА! Так что успейте сказать спасибо Матч ТВ за то, что он хоть какие-то матчи РПЛ бесплатно показывает.

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