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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Betting Insider: «Яндекс» хочет купить права на трансляции РПЛ

11 декабря 2019, 13:14
22

«Яндекс» заинтересовался покупкой трансляций матчей РПЛ для своего сервиса «Яндекс-Эфир», сообщает Betting Insider со ссылкой на источник.

Руководство РПЛ и «Яндекс» вели переговоры, однако общение сторон пока не носит формата проработки контракта и держится в тайне. В РПЛ и в «Яндексе» сожалеют, что корпорация не участвовала в прошлогоднем тендере на телеправа, который выиграл «Матч ТВ». В договоре РПЛ с «Газпром-Медиа» есть пункты, благодаря которым можно расторгнуть или изменить контракт.

Источник, близкий к переговорам, сомневается, что РПЛ сейчас станет портить отношения с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, разорвав контракт с «Газпром-Медиа», несмотря на то, что имеет на это право. Контракт могут изменить таким образом, чтобы российский футбол появился на площадке «Яндекса», а РПЛ стала зарабатывать больше.

  • Ранее «Яндекс» приобрел права на показ ФНЛ и американской НХЛ.
  • В 2018 году РПЛ заключила новый четырехлетний контракт с «Матч ТВ». По информации СМИ, сумма контракта составляет 1,7 миллиарда рублей в год.

Прядкин: «РПЛ имеет право в конце 2020 года пересмотреть контракт с «Матч ТВ». У них появляются глобальные конкуренты»


Источник: Betting Insider

Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

Россия. Премьер-лига
Комментарии (22)
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Snek
1576059927
А я говорил, что Яндекс Эфир поставит раком Матч ТВ, потому что Яндекс коммерческая компания, которую ГазПром не спонсирует.
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Жорик кекс обжорик
1576060154
вообще не понимаю, шо тому платить придется шо этому платить придется... хрен на хрен меняют...
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Кузьмич на трибуне
1576061620
Ну и кому и сколько придётся платить, а как смотреть дома , если у меня нет стационарного интернета?
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Lilipyt
1576062152
Да они могут продать Яндексу и Матч ТВ.
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Romio-xxx
1576063464
Я за!!!Сейчас матчи НХЛ смотрю каждый день и не нарадуюсь!!!
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vladimir-7
1576064092
Что-то министр спорта не принимает в обсуждении вопроса о бесплатной трансляции футбола для россиян или Колобков вообще не владеет сложившейся ситуацией с Матч ТВ или он и президент РФС только с трибуны могут говорить о развитии юношеского и детского футбола в России, но при этом не показывать, как не нужно играть и как нужно. Кстати, дети и юноши ещё не работают и у них нет денег на оплату МатчТВ.
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Skull_Boy
1576064104
Да забирайте ради Бога и один хрен это дерьмо никто не смотрит
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sined1951
1576064139
Смотреть матчи на ТВ с диагональю телевизора на 32 или 43 дюйма значительно комфортнее чем по монитору с диагональю 20 или 24 дюйма. Глаза меньше устают и зрение не так сильно и быстро портится. Это вам говорит человек глубоко пожилого возраста. Если переведут матчи в интернет, то от просмотра придется отказаться.
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Иван Петров 1986
1576065346
А нам - то от этого какая радость. Все равно бабки будут требовать.
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evgevg13
1576069074
давно пора
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