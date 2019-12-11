Betting Insider: «Яндекс» хочет купить права на трансляции РПЛ

«Яндекс» заинтересовался покупкой трансляций матчей РПЛ для своего сервиса «Яндекс-Эфир», сообщает Betting Insider со ссылкой на источник.

Руководство РПЛ и «Яндекс» вели переговоры, однако общение сторон пока не носит формата проработки контракта и держится в тайне. В РПЛ и в «Яндексе» сожалеют, что корпорация не участвовала в прошлогоднем тендере на телеправа, который выиграл «Матч ТВ». В договоре РПЛ с «Газпром-Медиа» есть пункты, благодаря которым можно расторгнуть или изменить контракт.

Источник, близкий к переговорам, сомневается, что РПЛ сейчас станет портить отношения с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, разорвав контракт с «Газпром-Медиа», несмотря на то, что имеет на это право. Контракт могут изменить таким образом, чтобы российский футбол появился на площадке «Яндекса», а РПЛ стала зарабатывать больше.

Ранее «Яндекс» приобрел права на показ ФНЛ и американской НХЛ.

В 2018 году РПЛ заключила новый четырехлетний контракт с «Матч ТВ». По информации СМИ, сумма контракта составляет 1,7 миллиарда рублей в год.

Прядкин: «РПЛ имеет право в конце 2020 года пересмотреть контракт с «Матч ТВ». У них появляются глобальные конкуренты»



