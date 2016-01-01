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    Betting Insider: «Яндекс» хочет купить права на трансляции РПЛ

    «Яндекс» заинтересовался покупкой трансляций матчей РПЛ для своего сервиса «Яндекс-Эфир», сообщает Betting Insider со ссылкой на источник.

    Руководство РПЛ и «Яндекс» вели переговоры, однако общение сторон пока не носит формата проработки контракта и держится в тайне. В РПЛ и в «Яндексе» сожалеют, что корпорация не участвовала в прошлогоднем тендере на телеправа, который выиграл «Матч ТВ». В договоре РПЛ с «Газпром-Медиа» есть пункты, благодаря которым можно расторгнуть или изменить контракт.

    Источник, близкий к переговорам, сомневается, что РПЛ сейчас станет портить отношения с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, разорвав контракт с «Газпром-Медиа», несмотря на то, что имеет на это право. Контракт могут изменить таким образом, чтобы российский футбол появился на площадке «Яндекса», а РПЛ стала зарабатывать больше.

    • Ранее «Яндекс» приобрел права на показ ФНЛ и американской НХЛ.
    • В 2018 году РПЛ заключила новый четырехлетний контракт с «Матч ТВ». По информации СМИ, сумма контракта составляет 1,7 миллиарда рублей в год.

    Прядкин: «РПЛ имеет право в конце 2020 года пересмотреть контракт с «Матч ТВ». У них появляются глобальные конкуренты»


    Источник: Betting Insider

    Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

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    Сегодня, 13:14
    Комментарии18
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      Рейтинг: +761

      Иван Петров 1986 2 минуты назад

      А нам - то от этого какая радость. Все равно бабки будут требовать.

      0
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      Рейтинг: +592

      sined1951 22 минуты назад

      Смотреть матчи на ТВ с диагональю телевизора на 32 или 43 дюйма значительно комфортнее чем по монитору с диагональю 20 или 24 дюйма. Глаза меньше устают и зрение не так сильно и быстро портится. Это вам говорит человек глубоко пожилого возраста. Если переведут матчи в интернет, то от просмотра придется отказаться.

      1
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      ...
      Рейтинг: +431

      dimar > sined1951 20 минут назад

      что мешает смотреть яндекс эфир на тв?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7915

      parevg > sined1951 10 минут назад

      Можно подключить комп, ноут или смарт приставку к телевизору, а во многих телевизорах есть уже предустановленное СмартТВ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7736

      Skull_Boy 23 минуты назад

      Да забирайте ради Бога и один хрен это дерьмо никто не смотрит

      1
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      Рейтинг: +10894

      vladimir-7 23 минуты назад

      Что-то министр спорта не принимает в обсуждении вопроса о бесплатной
      трансляции футбола для россиян или Колобков вообще не владеет сложившейся ситуацией с Матч ТВ или он и президент РФС только с трибуны могут говорить о развитии юношеского и детского футбола в России, но при этом не показывать, как не нужно играть и как нужно.
      Кстати, дети и юноши ещё не работают и у них нет денег на оплату МатчТВ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Romio-xxx 33 минуты назад

      Я за!!!Сейчас матчи НХЛ смотрю каждый день и не нарадуюсь!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1056

      alarm 40 минут назад

      ещё ivi покушалось на ЛЧ, а у них 1,9 миллионов активных пользователей, которые регулярно оплачивают сервис - и это уже не шутки. завалят баблом и заберут права себе. скоро будем платить за 3 платформы, чтобы на одной смотреть АПЛ, на второй РПЛ, на третьей ЛЧ, - и в сумме это будет больше 1000руб/мес, даже если брать годовые абоны. а по телевизору останется бесплатный соловьёв.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +836

      shikari__ > alarm 2 секунды назад

      бесплатный соловьёв?) насмешил, он платный. возможно, даже из твоего кармана, частично)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1296

      Klaido 49 минут назад

      Тинка и Орлов с прочими проституированными журнашлюшками с этого кАнала расстроятся: тогда они уже не смогут пиарить стиралку, обосравшуюся вчера вместе с автором этого "термина".......

      3
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      Рейтинг: +475

      Lilipyt 55 минут назад

      Да они могут продать Яндексу и Матч ТВ.

      0
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      Рейтинг: +993

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Ну и кому и сколько придётся платить, а как смотреть дома , если у меня нет стационарного интернета?

      1
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      Рейтинг: +46

      Жорик секс обжорик 1 час назад

      вообще не понимаю, шо тому платить придется шо этому платить придется...
      хрен на хрен меняют...

      0
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      Рейтинг: +11499

      Garrincha58 > Жорик секс обжорик 1 час назад

      Яндексу чтобы отбить бабло нам придётся платить дорожетак что не хрен на хрен

      -1
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