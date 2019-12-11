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  • Бабаев: «Некоторые судьи и их руководители наносят гораздо больший вред футболу, чем мат Гончаренко»

Бабаев: «Некоторые судьи и их руководители наносят гораздо больший вред футболу, чем мат Гончаренко»

11 декабря 2019, 16:20
20

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать на три матча главного тренера армейцев Виктора Гончаренко.

— Конечно, мы расстроены тем, что Виктор Михайлович пропустит в общей сложности теперь уже три матча и один останется условным... Надо признать, что с точки зрения буквы закона вопросов здесь никаких нет. Санкция в полной мере соответствует дисциплинарному регламенту РФС. Другое дело, что по духу закона возникает много вопросов.

— В частности?

— У нас клубы наказывают многомиллиоными штрафами, подменяя реальную работу по предотвращению правонарушений и других проблем...

Например, сегодня на заседании КДК нас оштрафовали на определенную сумму за 6 желтых карточек, полученных игроками ЦСКА в матче с «Краснодаром». На мой взгляд, как минимум две из них абсолютно надуманные! Посмотрите, потратьте две минуты — за что получил желтую карточку Федор Чалов?! Там даже видавшие виды комментаторы дар речи потеряли.

У нас наказывают тренеров, фанатов... Машина по производству санкций работает великолепно... Но при этом абсолютно безнаказанными остаются некоторые судьи и их руководители, которые своими действиями наносят гораздо больший ущерб российскому футболу, чем ненормативная лексика Гончаренко и фанатов. При этом я не оправдываю мат, но получается, что Фемида у нас какая-то одноглазая, – сказал Бабаев.

Гончаренко отстранен на три матча РПЛ за мат в адрес судьи Казарцева

«Ты сейчас *** занимаешься»: Гончаренко обматерил арбитра матча «Краснодар» – ЦСКА

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор Бабаев Роман Егоров Александр Казарцев Василий
Комментарии (20)
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bset
1576070652
Вчера в матче Зенита мы увидели профессиональную работу арбитра - по каждому эпизоду объяснял игрокам свое решение. Есть же нормальные судьи, есть методички зарубежные, по которым они учились. Или мы дальше границы не видим ничего? Ну тогда мы так не скоро до чего-то толкового дойдем.
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СвинкаСправедливости
1576077311
Чей бы конь мычал.
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Lester84
1576077709
Кудрявый, хорош уже ныть! Да, судили игру отвратно. Проехали уже
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paracetamol
1576080763
За что получил желтую карточку Федор Чалов? За мат в адрес судьи, которому его научил Ганчаренка. Рыба с головы гниет.
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vka1970
1576082488
Мы хоть и непримиримые антагонисты с господином Бабаевым, но склонен с ним согласиться.Некоторые футбольные дуроломы своими действиями наносят вред российскому футболу гораздо больший чем мат и болелы на стадионе.
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mihail200606
1576089081
Ну прав он.. Просто Наказать то всегда проще,чем что-то позитивное произвести..
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ilichkadr
1576094600
Мы все постоянно склонны впадать в какие-то крайности. То мы любим, то ненавидим, то мы безмерно рады, то горько льем слезы, то мы перегружены разной работой, то находимся в бездействии, то много говорим, то из нас трудно извлечь и слово. Причина этих крайностей кроется в неверии. Рекомендую ради интереса посмотреть Приложение № 1 к Дисциплинарному регламенту РФС "Таблица штрафов за дисциплинарные нарушения". Ну, просто обхохочешься. Здравомыслящему человеку подобное в голову вряд ли придет. Например: Пункт 12 - "Оскорбительное поведение в отношении Официальных лиц матча до, во время и после матча". "Чемпионат России" - 100 000р. "Молодежное первенство России" - 15 000 р. Всего лишь? Остальные пункты в подобном стиле. Плевок в Официальное лицо матча до, во время и после матча на Чемпионате России стоит 40 тыщ р, а в ФНЛ всего лишь 15 тыщ. Ну, вот какой идиот это придумал и какие идиоты это принимали и утвердили, придав этому документу силу закона?????
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Aviator
1576094622
Напомнило... Убийство журналистки Анны Политковской направлено против России и действующей власти, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Дрездене. По его словам, это преступление наносит "гораздо больший урон", чем ее публикации с острой критикой властей. Эти публикации, по оценке В.Путина, оказывали "незначительное влияние" на политическую жизнь страны.
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paracetamol
1576113083
Игры нет, кто виноват? - Разумеется судьи!
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evgevg13
1576140864
все хороши...
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