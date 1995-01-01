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    Бабаев: «Некоторые судьи и их руководители наносят гораздо больший вред футболу, чем мат Гончаренко»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать на три матча главного тренера армейцев Виктора Гончаренко.

    — Конечно, мы расстроены тем, что Виктор Михайлович пропустит в общей сложности теперь уже три матча и один останется условным... Надо признать, что с точки зрения буквы закона вопросов здесь никаких нет. Санкция в полной мере соответствует дисциплинарному регламенту РФС. Другое дело, что по духу закона возникает много вопросов.

    — В частности?

    — У нас клубы наказывают многомиллиоными штрафами, подменяя реальную работу по предотвращению правонарушений и других проблем...

    Например, сегодня на заседании КДК нас оштрафовали на определенную сумму за 6 желтых карточек, полученных игроками ЦСКА в матче с «Краснодаром». На мой взгляд, как минимум две из них абсолютно надуманные! Посмотрите, потратьте две минуты — за что получил желтую карточку Федор Чалов?! Там даже видавшие виды комментаторы дар речи потеряли.

    У нас наказывают тренеров, фанатов... Машина по производству санкций работает великолепно... Но при этом абсолютно безнаказанными остаются некоторые судьи и их руководители, которые своими действиями наносят гораздо больший ущерб российскому футболу, чем ненормативная лексика Гончаренко и фанатов. При этом я не оправдываю мат, но получается, что Фемида у нас какая-то одноглазая, – сказал Бабаев.

    Гончаренко отстранен на три матча РПЛ за мат в адрес судьи Казарцева

    «Ты сейчас *** занимаешься»: Гончаренко обматерил арбитра матча «Краснодар» – ЦСКА

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:20
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +9462

      silver29 19 минут назад

      А что у Бабаева не хватило принципиальной смелости назвать поименно судей и клуб который они тянут ? А так больше похоже на надпись в подъезде.

      0
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      Рейтинг: +12969

      bset > silver29 14 минут назад

      Просто у нас не Италия и никто расследовать ничего не будут. Просто наложат очередные санкции за клевету и все.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12969

      bset 22 минуты назад

      Вчера в матче Зенита мы увидели профессиональную работу арбитра - по каждому эпизоду объяснял игрокам свое решение. Есть же нормальные судьи, есть методички зарубежные, по которым они учились. Или мы дальше границы не видим ничего? Ну тогда мы так не скоро до чего-то толкового дойдем.

      3
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      Рейтинг: +228

      Patriot58 > bset 18 минут назад

      Да, там даже спонсорство Лиги газиком зене не помогло! Это же не наш чемпионат...

      0
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