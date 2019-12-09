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  • Газзаев: «Не ожидал такого решения WADA по великой спортивной державе! Почему не проверяют США, Норвегию, Великобританию?»

Газзаев: «Не ожидал такого решения WADA по великой спортивной державе! Почему не проверяют США, Норвегию, Великобританию?»

9 декабря 2019, 17:28
14

Депутат Госдумы, бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал решение WADA об отстранении России от участия в международных соревнованиях на четыре года.

– Я никак не ожидал столь жесткого и шокирующего решения WADA по отношению к такой великой спортивной державе! Такого никогда не было в истории Олимпийского движения. Мы восстановили РУСАДА в 2018 году, выработали вместе с WADA эффективную систему тестирования спортсменов. Это было в 2018 году, подчеркиваю.

А сегодня принимается решение по итогам проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории с 2012-го по 2015 годы. Где логика? Это же бред! Почему тогда не проверяют остальные национальные федерации – США, Норвегию, Великобританию?!

Если вы решили посмотреть базу данных российских спортсменов за 2012-2015 год, тогда проверяйте и другие страны! Откуда такое избирательное и негативное отношение к России? Решение WADA – политическое!

Я вам больше скажу. Когда комитет WADA запросил данные московской антидопинговой лаборатории, то Министерство спорта отправило им ответы. WADA все это получило еще в сентябре, заседание исполкома было назначено на 4 ноября.

Но по неизвестным причинам взяли и перенесли заседание исполкома на 9 декабря. Встает вопрос: почему? Либо не нашли тогда никаких нарушений, либо вмешались внешние факторы. Западные СМИ постоянно нагнетали, чиновники тоже давили.

Я считаю, решение WADA – огромная несправедливость. Спортсмены четыре года пахали, трудились, а их лишают главного соревнования в карьере. За что?! Мы уже на прошлой Олимпиаде испытали боль и унижение, когда поехали под нейтральным флагом...

А сейчас ведь это и футбола может коснуться. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании ФИФА. Очень сложная ситуация. Уверен, мы должны бороться всеми способами, которые только есть у нас в наличии. Надо биться за свою честь, за свое достоинство.

— Вы допускаете, что сборная России по футболу не сыграет на чемпионате мира в Катаре (если туда отберется) или сыграет под нейтральным флагом?

— Судя по тем решениям, которые сейчас приняли, я уже ничему не удивлюсь... Знаю, что ФИФА проведет отдельное заседание. Посмотрим... Подчеркиваю, нам надо бороться! – заявил Газзаев.

  • Исполком WADA одобрил рекомендации комитета по соответствию применить санкции против России за допинговые нарушения. Россию отстранили от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года.
  • Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
  • У России есть 21 день, чтобы опротестовать решение агентства.

WADA: Россия выступит под нейтральным флагом на ЧМ-2022, если отберется на турнир

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Газзаев Валерий
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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bset
1575903604
Газзаев: "Не ожидал такого решения по великой спортивной державе! Пользуясь случаем, хочу пожелать Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, чтобы господь Бог вас охранял, чтобы Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу"
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bset
1575903681
В чем разница между Газзаевым и псом? Пес лижет задницу только себе.
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Garrincha58
1575903997
достали уже своим величием, мы такие великие, что о нас вытирают ноги кто хочет
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Mazai-NN
1575904750
Потому что в тех странах не сидят в парламентах такие усатые мудаки
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Axe111
1575905887
Совсем олух что ли!!!! Кто Америку посмеет чего либо лишить!!!!! Такие как вы на это не способны,в мире *** клали на нас всех,а вы только балаболить можете,позорище убогое!!!!!!!!
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JI e x a
1575907361
Началось блеяние в сторону Америки. О какой чести вы говорите, Валерий Георгиевич, если вы (я имею ввиду всё наше спортивное руководство, а не отдельно взятых личностей) своими же руками опустили наш спорт на самое дно и роете яму дальше? Хочется лицо сохранить? Типа, это не мы, нас Америка обижает? Так засуньте себе эти оправдания в ...опу, пожалуйста. Сил уже нет смотреть на эту блювотину.
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Давид59
1575909922
Все ожидали. Один Газзаев не ожидал. Он что из комы только что вышел?
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Asbjorn
1575913963
не ожидал,что газзаев развалит Аланию и это ему сойдет с рук,хороший был тренер,как закончил,так противно слушать(читать)что он говорит
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Plyash
1575915304
Ты бы лучше в отставку подал,ты же привык именно так уходить из команд,которые тренировал.Нормальные люди знали,а Валера не ожидал,что получится так.Баран.
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мы_не_рабы
1575916990
А надо ожидать! Вас в думе сидит человек двадцать спортсменов, в том числе и олимпийских чемпионов. Так что же вы не принимаете законы, которые будут помогать спорту, и футболу в частности, а не гробить его?! Старая пословица: "Пока гром не грянет- мужик не перекрестится". Вот и посмотрим, что вы можете, кроме голосования по указке сверху.
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