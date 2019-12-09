Газзаев: «Не ожидал такого решения WADA по великой спортивной державе! Почему не проверяют США, Норвегию, Великобританию?»

Депутат Госдумы, бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал решение WADA об отстранении России от участия в международных соревнованиях на четыре года.

– Я никак не ожидал столь жесткого и шокирующего решения WADA по отношению к такой великой спортивной державе! Такого никогда не было в истории Олимпийского движения. Мы восстановили РУСАДА в 2018 году, выработали вместе с WADA эффективную систему тестирования спортсменов. Это было в 2018 году, подчеркиваю.

А сегодня принимается решение по итогам проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории с 2012-го по 2015 годы. Где логика? Это же бред! Почему тогда не проверяют остальные национальные федерации – США, Норвегию, Великобританию?!

Если вы решили посмотреть базу данных российских спортсменов за 2012-2015 год, тогда проверяйте и другие страны! Откуда такое избирательное и негативное отношение к России? Решение WADA – политическое!

Я вам больше скажу. Когда комитет WADA запросил данные московской антидопинговой лаборатории, то Министерство спорта отправило им ответы. WADA все это получило еще в сентябре, заседание исполкома было назначено на 4 ноября.

Но по неизвестным причинам взяли и перенесли заседание исполкома на 9 декабря. Встает вопрос: почему? Либо не нашли тогда никаких нарушений, либо вмешались внешние факторы. Западные СМИ постоянно нагнетали, чиновники тоже давили.

Я считаю, решение WADA – огромная несправедливость. Спортсмены четыре года пахали, трудились, а их лишают главного соревнования в карьере. За что?! Мы уже на прошлой Олимпиаде испытали боль и унижение, когда поехали под нейтральным флагом...

А сейчас ведь это и футбола может коснуться. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании ФИФА. Очень сложная ситуация. Уверен, мы должны бороться всеми способами, которые только есть у нас в наличии. Надо биться за свою честь, за свое достоинство.

— Вы допускаете, что сборная России по футболу не сыграет на чемпионате мира в Катаре (если туда отберется) или сыграет под нейтральным флагом?

— Судя по тем решениям, которые сейчас приняли, я уже ничему не удивлюсь... Знаю, что ФИФА проведет отдельное заседание. Посмотрим... Подчеркиваю, нам надо бороться! – заявил Газзаев.

Исполком WADA одобрил рекомендации комитета по соответствию применить санкции против России за допинговые нарушения. Россию отстранили от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года.

Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.

У России есть 21 день, чтобы опротестовать решение агентства.

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