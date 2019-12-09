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  • WADA: Россия выступит под нейтральным флагом на ЧМ-2022, если отберется на турнир

WADA: Россия выступит под нейтральным флагом на ЧМ-2022, если отберется на турнир

9 декабря 2019, 16:01
22

Глава Комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор заявил, что сборная России будет выступать в нейтральном статусе на ЧМ-2022 в Катаре, если пройдет отбор на чемпионат.

«Если они квалифицируются, а я не знаю, произойдет ли это, это будет команда нейтральных спортсменов. Российского флага и представителей России там не будет», сказал Тэйлор.

  • Исполком WADA одобрил рекомендации комитета по соответствию применить санкции против России за допинговые нарушения. Россию отстранили от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года.
  • Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
  • У России есть 21 день, чтобы опротестовать решение агентства.

WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года

Источник: ТАСС
Россия Россия
Комментарии (22)
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РМЗ
1575896873
Как же это стыдно . Просто хреном по морде бьют нашему народу . Молодцы ребята единой России . Так держать
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PUZIAKA
1575897677
Не очень понятно, если это не сборная России, а сборная нейтральных спортсменов, то граждане каких стран могут за эту сборную играть?
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vladimir-7
1575899327
А у нас нейтральный флаг, это флаг СССР или знамя Победы, достать из музея.
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Lenin26
1575900627
Пусть себе в своё нейтральное очко засунет этот нейтральный флаг!!!Сраное правительство и сраные управленцы, научились только деньги воровать,а как работать так их нет!!!Не в коем случае нельзя играть под нейтральным флагом это просто ПОЗОР!!!
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paracetamol
1575900917
А премиальные кто будет платить нейтральной стране?
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Mazai-NN
1575903349
Да вертеть тогда вас всех с вашими нейтральными флагами и гимнами...
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absent32
1575904810
охренеть, отобрались чистые а играть под нейтральным. вада реально уже и по делу и без дела, лишь бы ущемить всех нас. а ВАДАй крутят чиновники америкосы. да нафиг нам нужен этот катар с с нейтральным белым флагом.
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qaze27
1575905422
Нашел классный сайт с дог. матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. Если будете брать скажите что от " dago ", буду благодарен. Сайт - tgtennis.com
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aaaaahhhh
1575907411
а на хрен мне такая Нетральная сборная во главе с центральным Дзюбой?? нас опять будут убеждать что лучше так чем ни как...
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Viper for CSKA
1575908096
Не придется выступать под нейтральным флагом, если не отобраться на турнир. Здесь нужен мем с негром. А если серьезно, это позор. И дело не в допинге, а в том, что в Кремле вновь утрутся. По-хорошему нужно выходить с флагом и гимном предшественника (красным), при котором никто сметь не мог даже упомянуть о чем-то подобном, несмотря на допинг, который наверняка был. Скорее даже больше, потому что тогда система была во всём. Но естественно этого не будет, потому что призрака коммунизма в верхах бояться больше любых партнёров и хозяев.
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