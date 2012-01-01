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    WADA: Россия выступит под нейтральным флагом на ЧМ-2022, если отберется на турнир

    Глава Комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор заявил, что сборная России будет выступать в нейтральном статусе на ЧМ-2022 в Катаре, если пройдет отбор на чемпионат.

    «Если они квалифицируются, а я не знаю, произойдет ли это, это будет команда нейтральных спортсменов. Российского флага и представителей России там не будет», сказал Тэйлор.

    • Исполком WADA одобрил рекомендации комитета по соответствию применить санкции против России за допинговые нарушения. Россию отстранили от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года.
    • Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
    • У России есть 21 день, чтобы опротестовать решение агентства.

    WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 16:01
    Комментарии12
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      Рейтинг: +4527

      paracetamol 32 минуты назад

      А премиальные кто будет платить нейтральной стране?

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      Рейтинг: +1180

      Lenin26 37 минут назад

      Пусть себе в своё нейтральное очко засунет этот нейтральный флаг!!!Сраное правительство и сраные управленцы, научились только деньги воровать,а как работать так их нет!!!Не в коем случае нельзя играть под нейтральным флагом это просто ПОЗОР!!!

      0
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      Рейтинг: +5654

      BRO_football 41 минуту назад

      Ну и хорошо. А то тут многие СМИ уже панику навели. Главное, что Россия сможет выступить на ЧМ, а под каким флагом, это уже дело второе. Всё равно, кроме России, под нейтральным флагом никто не будет выступать, а значит все будут знать, что это выступают спортсмены из России.

      0
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      Рейтинг: +10823

      vladimir-7 59 минут назад

      А у нас нейтральный флаг, это флаг СССР или знамя Победы, достать
      из музея.

      0
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      Рейтинг: +1057

      alarm 1 час назад

      позор бромантановому спартаку!

      -1
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      Рейтинг: +10663

      sssrspartak > alarm 43 минуты назад

      позор попугаю аларму!!!!

      1
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      Рейтинг: +1220

      Genz 1 час назад

      А смысл есть ли биться на ЧМ по футболу за нейтральный флаг. Нужно отказаться от ЧМ. Смысла ни какого играть, только позориться. Получится, Зюба нейтральной ориентации , может сам , а можно и его трахнуть? Он же **** только баб

      -2
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      Рейтинг: +1128

      PUZIAKA 1 час назад

      Не очень понятно, если это не сборная России, а сборная нейтральных спортсменов, то граждане каких стран могут за эту сборную играть?

      3
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      Рейтинг: +9234

      silver29 > PUZIAKA 1 час назад

      Сан-Марино, Казахстан, Фореры....... зюба капитан, это не обсуждается.

      2
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      Рейтинг: +8752

      KLIM777 1 час назад

      Значит пора отказываться от турниров и устраивать свои соревнования!

      2
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      Рейтинг: +1529

      РМЗ 1 час назад

      Как же это стыдно . Просто хреном по морде бьют нашему народу . Молодцы ребята единой России . Так держать

      1
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      Рейтинг: +11478

      Garrincha58 > РМЗ 1 час назад

      а где вы видите единую Россию,они сами по себе народ сам по себе

      3
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