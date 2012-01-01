WADA: Россия выступит под нейтральным флагом на ЧМ-2022, если отберется на турнир

А премиальные кто будет платить нейтральной стране?
Глава Комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор заявил, что сборная России будет выступать в нейтральном статусе на ЧМ-2022 в Катаре, если пройдет отбор на чемпионат.
«Если они квалифицируются, а я не знаю, произойдет ли это, это будет команда нейтральных спортсменов. Российского флага и представителей России там не будет», – сказал Тэйлор.
- Исполком WADA одобрил рекомендации комитета по соответствию применить санкции против России за допинговые нарушения. Россию отстранили от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года.
- Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
- У России есть 21 день, чтобы опротестовать решение агентства.
WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года