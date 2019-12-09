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  • Лидер «Ландскроны» – о задержаниях фанатов: «То, что сейчас происходит, ведет к уничтожению субкультуры в целом. А она будет сопротивляться»

Лидер «Ландскроны» – о задержаниях фанатов: «То, что сейчас происходит, ведет к уничтожению субкультуры в целом. А она будет сопротивляться»

9 декабря 2019, 13:29
27

Болельщик «Зенита», руководитель объединения «Ландскрона» Павел Сергеев прокомментировал задержания фанатов в Петербурге и последовавшей протестной акции.

«Мы давно говорили, что надо привлечь к проблеме какое-то внимание. Мы-то видим, что в каждом городе к фанатам последовательно начинают применяться репрессии. И «Спартак» стал последней каплей. Война войной, но между собой мы общаемся. Все прекрасно видели и чувствовали, что происходит.

С нами никто не разговаривает. Никто не спрашивает, как наладить коммуникацию. Я общался с Алексеем Игониным, он хочет инициировать круглый стол с представителями сил МВД, руководством лиги, представителями СМИ, служб безопасности клубов и стадионов.

Мы хотим сесть за стол переговоров и выяснить, почему последние 10 лет безопасностью на стадионе руководила служба безопасности «Зенита», и никаких стычек не было, а сейчас все изменилось. Самой полиции раньше не было! Или она была, но где-то в темном уголке — для серьезных столкновений. А сейчас, когда полиция отвечает за безопасность, стычки с полицией почему-то появились.

Сплошное недопонимание, которое потом трактуется однобоко: «МВД пыталось навести порядок». Зачем наводить порядок там, где уже порядок? Мы не понимаем, зачем это все делается. То, что сейчас происходит, ведет к уничтожению субкультуры в целом. А субкультура будет сопротивляться. Чтобы разобраться в проблеме, нужен диалог. Сейчас диалога нет», — сказал Сергеев.

  • Задержания фанатов «Спартака» случились в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
  • Сообщалось о сотнях задержанных.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (27)
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paracetamol
1575894698
Некер приезжать в культурную столицу со своей свинской субкультурой.
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vla4839
1575894963
На мой взгляд такая субкультура не нужна никому ,кроме самой ландскроны. Без вас спокойнее. Сопротивляйтесь, но в рамках законов.
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Vratarь
1575898126
У всякой субкультуры существует своя территория. И стадион не принадлежит весь вам, а уж город вообще не принадлежит. Поэтому, когда вы, фанаты, заходите на территорию другой культуры, она (культура) напоминает вам, что вы здесь лишние. Хотите крыть матом - ради бога, но чтобы обычная культура этого не слышала; хотите "махаться" - так в укромном ото всех месте. Я тоже покупаю билет на стадион, и именно я не хочу, чтобы стадион был тюрьмой, где мат, негатив и ненависть.
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mamba9090909
1575902119
Чтобы уважали субкультуру, надо вести себя культурно, если вы субКУЛЬТУРА. А когда со стороны субКУЛЬТУРЫ, во время матча несётся хоровой мат, кричалки с матом, когда представители субКУЛЬТУРЫ гостей бродят толпой пьяные по городу, нарушая порядок, то отношение, к такой субКУЛЬТУРЕ, негативное.
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paracetamol
1575903709
Это не представители-ли футбольной субкультуры людей в Доме профсоюзов а Одессе сожгли?
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Бриг
1575904372
Фаны - предатели, проявили себя.
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Hip-hOST
1575907537
Добьются, скоро все вообще перестанут ходить на футбол, пусть люди кричат и так далее это их личное дело, на то это и стадион чтобы там кричать что кому заблагорассудится. Российский футбол умирает, есть еще какие-то фанаты их надо беречь как зеницу ока, а их еще и наказывают. В англии люди поют на стадионах и кричат тоже все подряд зато атмосфера праздничная. А тут скоро люди перестанут ездить на выезды с таким отношением. Футбол был всегда игрой мужиков и эмоций, а сейчас хотят сделать игру для молчащих ягнят, или людей которые пришли чипсы пожрать на стадионе. Добьетесь, будете еще просить фанатов чтобы покричали, или просто ходить не будет никто на матчи
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APchelov
1575910060
Как-то на матче с Селтиком довелось мне сделать замечание одному из этой братии. Оказалось, ни я, никто другой, ни даже стюард для него не указ. Им плевать на всех
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