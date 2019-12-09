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    Лидер «Ландскроны» – о задержаниях фанатов: «То, что сейчас происходит, ведет к уничтожению субкультуры в целом. А она будет сопротивляться»

    Болельщик «Зенита», руководитель объединения «Ландскрона» Павел Сергеев прокомментировал задержания фанатов в Петербурге и последовавшей протестной акции.

    «Мы давно говорили, что надо привлечь к проблеме какое-то внимание. Мы-то видим, что в каждом городе к фанатам последовательно начинают применяться репрессии. И «Спартак» стал последней каплей. Война войной, но между собой мы общаемся. Все прекрасно видели и чувствовали, что происходит.

    С нами никто не разговаривает. Никто не спрашивает, как наладить коммуникацию. Я общался с Алексеем Игониным, он хочет инициировать круглый стол с представителями сил МВД, руководством лиги, представителями СМИ, служб безопасности клубов и стадионов.

    Мы хотим сесть за стол переговоров и выяснить, почему последние 10 лет безопасностью на стадионе руководила служба безопасности «Зенита», и никаких стычек не было, а сейчас все изменилось. Самой полиции раньше не было! Или она была, но где-то в темном уголке — для серьезных столкновений. А сейчас, когда полиция отвечает за безопасность, стычки с полицией почему-то появились.

    Сплошное недопонимание, которое потом трактуется однобоко: «МВД пыталось навести порядок». Зачем наводить порядок там, где уже порядок? Мы не понимаем, зачем это все делается. То, что сейчас происходит, ведет к уничтожению субкультуры в целом. А субкультура будет сопротивляться. Чтобы разобраться в проблеме, нужен диалог. Сейчас диалога нет», — сказал Сергеев.

    • Задержания фанатов «Спартака» случились в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
    • Сообщалось о сотнях задержанных.

    Фанаты на матчах «Зенит» – «Динамо» и «Арсенал» – «Локомотив» покинули трибуны в первом тайме в знак протеста

    «Ландскрона» – о матче «Зенит» – «Динамо»: «Принято решение покинуть трибуну на 40-й минуте»



    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +154

      vla4839 2 минуты назад

      На мой взгляд такая субкультура не нужна никому ,кроме самой ландскроны. Без вас спокойнее. Сопротивляйтесь, но в рамках законов.

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      Рейтинг: +4512

      paracetamol 7 минут назад

      Некер приезжать в культурную столицу со своей свинской субкультурой.

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