Лидер «Ландскроны» – о задержаниях фанатов: «То, что сейчас происходит, ведет к уничтожению субкультуры в целом. А она будет сопротивляться»

Болельщик «Зенита», руководитель объединения «Ландскрона» Павел Сергеев прокомментировал задержания фанатов в Петербурге и последовавшей протестной акции.

«Мы давно говорили, что надо привлечь к проблеме какое-то внимание. Мы-то видим, что в каждом городе к фанатам последовательно начинают применяться репрессии. И «Спартак» стал последней каплей. Война войной, но между собой мы общаемся. Все прекрасно видели и чувствовали, что происходит.

С нами никто не разговаривает. Никто не спрашивает, как наладить коммуникацию. Я общался с Алексеем Игониным, он хочет инициировать круглый стол с представителями сил МВД, руководством лиги, представителями СМИ, служб безопасности клубов и стадионов.

Мы хотим сесть за стол переговоров и выяснить, почему последние 10 лет безопасностью на стадионе руководила служба безопасности «Зенита», и никаких стычек не было, а сейчас все изменилось. Самой полиции раньше не было! Или она была, но где-то в темном уголке — для серьезных столкновений. А сейчас, когда полиция отвечает за безопасность, стычки с полицией почему-то появились.

Сплошное недопонимание, которое потом трактуется однобоко: «МВД пыталось навести порядок». Зачем наводить порядок там, где уже порядок? Мы не понимаем, зачем это все делается. То, что сейчас происходит, ведет к уничтожению субкультуры в целом. А субкультура будет сопротивляться. Чтобы разобраться в проблеме, нужен диалог. Сейчас диалога нет», — сказал Сергеев.

Задержания фанатов «Спартака» случились в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

Сообщалось о сотнях задержанных.

Фанаты на матчах «Зенит» – «Динамо» и «Арсенал» – «Локомотив» покинули трибуны в первом тайме в знак протеста

«Ландскрона» – о матче «Зенит» – «Динамо»: «Принято решение покинуть трибуну на 40-й минуте»





