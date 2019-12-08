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    Агент нападающего «Торпедо» Сергеева: «Мы ведем диалог с пятью-шестью клубами РПЛ, в том числе и с ЦСКА»

    Юрий Штромбергер, агент нападающего «Торпедо» Ивана Сергеева, прокомментировал слухи о том, что московский ЦСКА сделал предложение по трансферу его клиента.

    «Мы ведем диалог со многими клубами по поводу Ивана Сергеева, в том числе и с ЦСКА. Желающих порядка пяти-шести клубов РПЛ уровня ЦСКА. Но у Ивана действующий и длительный контракт с «Торпедо». Поступали ли предложения? Это вопрос к клубу.

    Если «Торпедо» не захочет отпускать игрока, то он совершенно точно останется в команде. У «Торпедо» цель на сезон — подняться в РПЛ, поэтому вряд ли Иван сейчас уйдет. Точно могу сказать только одно: в следующем году он будет играть в РПЛ, но в какой команде — покажет время», – сказал Штромбергер.

    • В этом сезоне ФНЛ Сергеев забил 13 голов в 25 матчах.
    • «Торпедо» (51 очко) занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидера – «Ротора» – на один балл.

    Источник: Sport24

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