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  • Влашич подписался на Боженика в инстаграме. Словак может перейти в ЦСКА

Влашич подписался на Боженика в инстаграме. Словак может перейти в ЦСКА

8 декабря 2019, 17:05
9

ЦСКА заинтересован в нападающем словацкой «Жилины» Роберте Боженике. Россияне хотят заполучить словака зимой.

Полузащитник москвичей подписался на Боженика в инстаграме. Всего у словацкого игрока более 5,7 тысячи подписчиков.

  • В этом сезоне 20-летний Боженик сыграл в чемпионате Словакии 16 матчей, забил три гола и отдал четыре ассиста.
  • За сборную Словакии он провел восемь встреч, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
  • ЦСКА в РПЛ идет третьим.

Источник: инстаграм Роберта Боженика
Россия. Премьер-лига ЦСКА Влашич Никола Боженик Роберт
Комментарии (9)
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lek!
1575816386
ЦСКА может находить молодых игроков , но они как правило не помогают в ЛЧ .
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Юрэс
1575821246
Е.......ть Какая НОВОСТЬ
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Proker
1575831042
ЦСКА становится детсад, когда они вырастут?
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