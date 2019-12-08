Влашич подписался на Боженика в инстаграме. Словак может перейти в ЦСКА

ЦСКА заинтересован в нападающем словацкой «Жилины» Роберте Боженике. Россияне хотят заполучить словака зимой.
Полузащитник москвичей подписался на Боженика в инстаграме. Всего у словацкого игрока более 5,7 тысячи подписчиков.
- В этом сезоне 20-летний Боженик сыграл в чемпионате Словакии 16 матчей, забил три гола и отдал четыре ассиста.
- За сборную Словакии он провел восемь встреч, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
- ЦСКА в РПЛ идет третьим.
Источник: инстаграм Роберта Боженика