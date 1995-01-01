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    Слуцкий – о возвращении в РПЛ: «А смысл идти в другой российский клуб после ЦСКА?»

    Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий дал понять, что ему неинтересен вариант с возвращением в российскую Премьер-лигу.

    «Идти в другой российский клуб? После ЦСКА? А смысл? ЦСКА боролся за самые высокие места. Принципиально другого уровня команды в России не было и нет», – сказал Слуцкий.

    • 30 ноября российский специалист покинул «Витесс».
    • У него было предложение от АЕКа, но в итоге стороны не договорились о сотрудничестве.

    Слуцкий заговорил про политику: коррупция – с ней бороться, Навальный – интересный спикер, Россия – нужно улучшать

    Источник: YouTube-канал «Всему Головин»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10760

      vladimir-7 14 минут назад

      Всё правильно, только в европейских лигах можно повышать тренерский
      опыт и хорошо что поработал в разных командах России и Европы, есть
      что сравнивать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3677

      порт 29 минут назад

      Понятно, что без Гинера будет сложно.

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