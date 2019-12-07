Слуцкий – о возвращении в РПЛ: «А смысл идти в другой российский клуб после ЦСКА?»

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий дал понять, что ему неинтересен вариант с возвращением в российскую Премьер-лигу.
«Идти в другой российский клуб? После ЦСКА? А смысл? ЦСКА боролся за самые высокие места. Принципиально другого уровня команды в России не было и нет», – сказал Слуцкий.
- 30 ноября российский специалист покинул «Витесс».
- У него было предложение от АЕКа, но в итоге стороны не договорились о сотрудничестве.
Слуцкий заговорил про политику: коррупция – с ней бороться, Навальный – интересный спикер, Россия – нужно улучшать
Источник: YouTube-канал «Всему Головин»