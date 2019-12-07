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  • Слуцкий – о возвращении в РПЛ: «А смысл идти в другой российский клуб после ЦСКА?»

Слуцкий – о возвращении в РПЛ: «А смысл идти в другой российский клуб после ЦСКА?»

7 декабря 2019, 08:15
25

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий дал понять, что ему неинтересен вариант с возвращением в российскую Премьер-лигу.

«Идти в другой российский клуб? После ЦСКА? А смысл? ЦСКА боролся за самые высокие места. Принципиально другого уровня команды в России не было и нет», – сказал Слуцкий.

  • 30 ноября российский специалист покинул «Витесс».
  • У него было предложение от АЕКа, но в итоге стороны не договорились о сотрудничестве.

Слуцкий заговорил про политику: коррупция – с ней бороться, Навальный – интересный спикер, Россия – нужно улучшать

Источник: YouTube-канал «Всему Головин»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (25)
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порт
1575697076
Понятно, что без Гинера будет сложно.
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vladimir-7
1575697937
Всё правильно, только в европейских лигах можно повышать тренерский опыт и хорошо что поработал в разных командах России и Европы, есть что сравнивать.
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Proker
1575700694
Правильно не хей делать в РПЛ возвращаться, когда вон хазпром управляет судьей.....
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АртурZaСМ
1575704537
Как это "какой смысл?" ? Приди в условный Сочи и подними его со дна, а какой смысл работать в том же АЕКе? где после неудачного сезона тебя уволят...
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Кузьмич на трибуне
1575704858
Понятное дело в ЦСКА приходил на тепленькое мест. Команда собранная Газаевым была лидеров ЧР. Сейчас какое бы предложение не поступило, нужно работать. Нужен талант. Далеко не каждому это дано. Если есть предложения а Европе , нужно соглашаться.
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general.lizyukov
1575705999
Жозе тебе аплодирует!!!
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Серж 69
1575709554
Слуцкий,конечно,тренер неплохой,но далеко не топ.Однако высказывания его несколько величавы,мнение о себе у него слишком завышено."После Цска..."А что,Цска у нас команда уровня Реала,или чего-то сопоставимого?И я бы понял,если бы с Халлом и с Витессом он достиг бы чего почти невероятного,с первым вышел бы в АПЛ,со вторым подвинул бы Аякс и Псв.Но нет,такого не произошло,команды,которые он тренеровал,не показывали ничего особенного,либо даже играли хуже,чем могли бы.
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Сармат Ростов
1575710077
Лизнул, так лизнул... Кто (кроме Лёни) скажет, что кони сегодня- эталон РПЛ? Европеец хренов...
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zigbert
1575737509
Варианты надеюсь у него будут.
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bset
1575753072
Журналюхи как обычно все перевернули. Речь была о моменте, когда он только закончил в ЦСКА и не видел смысла идти в другой российский клуб. А судя по новости, он говорит, что никогда больше не будет в России тренировать.
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