Слуцкий заговорил про политику: коррупция – с ней бороться, Навальный – интересный спикер, Россия – нужно улучшать

Большое интервью Леонида Слуцкого.

Леонид Слуцкий дал интервью журналисту Sports.ru Александру Головину для его ютуб-канала «Всему Головин». Полный ролик можно посмотреть здесь:

Мы же составили подборку из главных тем этого разговора.

О разнице между Россией и Европой

«Я и в Англии, и в Голландии себя так позиционировал: я безумно счастлив и горд быть русским. Я встречал много людей, которые с легким пренебрежениям говорят о нас или приводят сравнения не в нашу пользу. Я всегда им говорю, что горд быть россиянином, но я могу проводить анализ.

Понятно, что уровни нашей провинции и Европы разные. Здесь даже не надо сравнивать Арнем с Краснодаром. И Арнем с другими городами. Самая большая разница в плане быта – здесь никто не мечтает уехать в Амстердам. Человек, родившийся в Арнеме, на 99,9% всю жизнь проживет в Арнеме. Я видел людей в Халле, которые ни разу не были в Лондоне. На мой вопрос, почему так, они отвечали: «А зачем?».

Они довольны. Все почему: и в Арнеме, и в Амстердаме одинаковые уровни медицины, образования, заработной платы, работы. У нас вся страна пытается уехать в Москву, Санкт-Петербург, в Казань, в большие город – то есть из деревни в город. Мы от худшей жизни пытаемся перейти к лучшей жизни.

Здесь этого нет, потому что уровень жизни сохраняется на всех этапах и по всей стране. Я мечтаю, чтобы у нас люди, родившиеся в Волгограде будут мечтать и хотеть всю жизнь прожить в этом городе. Потому что уровень жизни не будет отличаться от уровня жизни в Москве. Ну или будет отличаться, но незначительно».

О том, почему в России ничего не меняется

«Так всегда было. Я не знаю, почему ничего не меняется. Конечно, есть процессы, которые пора бы уже менять быстро и радикально. Та же демократия у них существует 7 веков. А у нас крепостное право было отменено в глобальном времени относительно недавно.

Наверное, есть вещи, которые можно было бы поменять уже сегодня, и сделать нашу жизнь лучше. Но есть вещи, которые, скажем так, должны были поменяться в процессе эволюции».

О Павле Устинове

Для тех, кто не в курсе: Павел Устинов – актер, которого в августе этого года обвинили в том, что он на московском митинге вывихнул росгвардейцу плечо. Изначально суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы.

Через некоторое время его выпустили из СИЗО, а реальный срок заменили на условный.

«У меня есть гражданская позиция. Она заключается в том, что в демократическом обществе у нас должна быть возможность для выражения собственного мнения, собственной позиции для того, чтобы мы пытались улучшить нашу жизнь. Здесь была настолько вопиющая ситуация.

Я вот сейчас здесь захожу в Work Permit – это как наш собес. У них стоит кофемашина, лежат печенья. Я говорю: «Ничего себе! Кучеряво живете». Они отвечают: «А это мои собственные деньги. Я заплатил налоги. Государство обязано в такого рода учреждениях создать мне полный комфорт».

А у нас собес – вы понимаете, как это выглядит: бесконечное хамство. И ни у кого не возникает вопрос, что тебе не должны хамить. Потому что это люди, которые живут с твоих собственных налогов. Неважно, это налог в 51%, как в Голландии или 13%, как у нас, хотя для владельцев он принципиально другой. Какая разница? Будьте добры уважать.

Люди, которых выбирает народ и которые формально руководят, они должны понимать: они выполняют волю, они улучшают жизнь. Они не должны пользоваться своей властью и не должны сажать невинного человека на большой срок.

Я не знаю, понимают ли избранные люди понимают это. Факт остается фактом: они избранные. Как в футболе капитан: капитан не должен возвышаться над командой, команда ему доверила эти полномочия, он должен оправдать доверие. То же самое и здесь. Только еще людям из государственных органов платят зарплату за это».

О том, почему не призывает власть к ответам

«Во-первых, я много говорил об этом: если я, живя в своем мире на периферии собственных интересов, содержу собственную семью, друзей и близких людей, то точно политика находится в еще большей периферии моих интересов.

Навальный – профессиональный политик. Он баллотировался, он избирался. Я могу сделать лучше кого-то вокруг себя и самого себя, занимаясь футболом. Мой вклад в гражданство и гражданскую позицию – моя школа в Волгограде. Мне кажется, что это гораздо лучше, чем если бы я занимался каким-то обсуждениями, добивался бы от кого-то ответа.

Вот конкретное дело: 250 детей, которые 3 года бесплатно занимаются в школе, ездят в Голландию, Москву, получают экипировку, имеют возможность заниматься под руководством квалифицированных тренеров. Вот мой гражданский ответ на то, как я пытаюсь сделать свою родную страну лучше.

Политика настолько сложна, настолько многогранна. Надо в это погрузиться, понять. Я не могу говорить о тех процессах, в которые я глубоко не погружен. Я глубоко погружен – как мне кажется, я знаю, как открыть футбольную школу в Волгограде и как заставить ее качественно работать. И я в это вкладываюсь».

О том, куда движется Россия

«Я не могу все отследить все решения на ключевых постах. Иногда меня спрашивают, что было в 90-х, про лихие 90-е. В 1992 году я закончил институт, в 93-м стал работать детским тренером в «Олимпии». И я вообще не помню, что было в 90-е годы в России.

Я не видел ни разбоя, ни переделов, ничего. Я был настолько погружен в работу, что не видел процессов. И когда говорю, что чего 90-е, все нормально, мне отвечают: «Ты че, придурок, что ли?». Но я этого реального не видел. И я не готов давать категоричные оценки.

Есть то, что мне не нравится в нашей стране. Я бы с огромным удовольствием попробовал искоренить коррупцию. Сделать страну полностью законопослушной на всех этапах. Мне не нравится ситуация, которая возникла с Московской городской думой. И я поддерживаю тех людей, которые выступали с протестами и пытались добиться, чтобы им не просто сказали: «Ребят, у вас подписи поддельные, идите, вы не допускаетесь».

Я хочу более целостной позиции с другой стороны, а не просто отмахивания от вопросов, которые ставятся. Но говорить об этом глобально я не могу, потому что не знаю».

О Навальном

«Я его постоянный зритель. Я даже примеряю многие вещи на примере 14-летнего сына. В его среде основным политическим спикером и человеком, формирующим первоначальные взгляды, тоже является Навальный. Просто потому, что он не смотрит телевизор, как и все его поколение. Наверное, он ни разу в жизни не видел телевизионную программу. Все – на ютубе. А учитывая, что наши политические лидеры – в телевизоре, а не на ютубе, новое поколение просто не может формироваться иначе. А там несколько другие представления о нашем политическом устройстве.

Я не знаю, герой ли он или шарлатан. Но могу сказать: мне интересно то, что он делает. Мне интересно послушать. Но я не могу сказать, что я с ним согласен или не согласен. Я это слушаю как информацию. Если вся информация, которая выходит, правдивая, то у любого нормального человека это вызывает вопросы. Но всегда нужно слушать разные стороны.

Сегодня Навальный для меня – это спикер, говорящий о проблемах коррупции в стране. А для молодого поколения – человек, который формирует политические взгляды. И чтобы сказать, кому я верю и не верю, мне нужно выслушать все стороны. Я очень сожалею, что лично я как россиянин вторую сторону не услышал».

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