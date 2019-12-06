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    «Ахмат» продлил контракт с Беришей

    Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша заключил новый контракт с клубом.

    «Дорогие друзья! Рад сообщить приятную новость футбольным болельщикам, поклонникам родной команды «Ахмат»: полузащитник Бернард Бериша подписал с клубом новый контракт, рассчитанный на три года! Предыдущее соглашение было рассчитано до конца текущего сезона.

    Бериша один из самых быстрых, техничных игроков российской Премьер-Лиги. Он всегда выкладывается на поле на сто процентов, играет душой. За «Ахмат» Бернард провел свыше семидесяти матчей в официальных турнирах, в которых забил пять голов.

    Приятно отметить, что имея предложения от других клубов, в том числе зарубежных, Бериша принял решение продлить контракт с нашим клубом, в котором он чувствует себя комфортно. Я желаю Бернарду скорейшего выздоровления, хорошей подготовки на сборах и удачи!» – написал в своем инстаграме президент «Ахмата» Магомед Даудов.

    • Бериша перешел в «Ахмат» в январе 2017 года.
    • В его активе пять голов и пять ассистов в 71 матче.

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    Публикация от text (@lord_095)

    Источник: Инстаграм Магомеда Даудова

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