«Ахмат» продлил контракт с Беришей

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша заключил новый контракт с клубом.

«Дорогие друзья! Рад сообщить приятную новость футбольным болельщикам, поклонникам родной команды «Ахмат»: полузащитник Бернард Бериша подписал с клубом новый контракт, рассчитанный на три года! Предыдущее соглашение было рассчитано до конца текущего сезона.

Бериша один из самых быстрых, техничных игроков российской Премьер-Лиги. Он всегда выкладывается на поле на сто процентов, играет душой. За «Ахмат» Бернард провел свыше семидесяти матчей в официальных турнирах, в которых забил пять голов.

Приятно отметить, что имея предложения от других клубов, в том числе зарубежных, Бериша принял решение продлить контракт с нашим клубом, в котором он чувствует себя комфортно. Я желаю Бернарду скорейшего выздоровления, хорошей подготовки на сборах и удачи!» – написал в своем инстаграме президент «Ахмата» Магомед Даудов.

Бериша перешел в «Ахмат» в январе 2017 года.

В его активе пять голов и пять ассистов в 71 матче.