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«Ахмат» продлил контракт с Беришей

7 декабря 2019, 06:41
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Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша заключил новый контракт с клубом.

«Дорогие друзья! Рад сообщить приятную новость футбольным болельщикам, поклонникам родной команды «Ахмат»: полузащитник Бернард Бериша подписал с клубом новый контракт, рассчитанный на три года! Предыдущее соглашение было рассчитано до конца текущего сезона.

Бериша один из самых быстрых, техничных игроков российской Премьер-Лиги. Он всегда выкладывается на поле на сто процентов, играет душой. За «Ахмат» Бернард провел свыше семидесяти матчей в официальных турнирах, в которых забил пять голов.

Приятно отметить, что имея предложения от других клубов, в том числе зарубежных, Бериша принял решение продлить контракт с нашим клубом, в котором он чувствует себя комфортно. Я желаю Бернарду скорейшего выздоровления, хорошей подготовки на сборах и удачи!» – написал в своем инстаграме президент «Ахмата» Магомед Даудов.

  • Бериша перешел в «Ахмат» в январе 2017 года.
  • В его активе пять голов и пять ассистов в 71 матче.

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Публикация от text (@lord_095)

Источник: Инстаграм Магомеда Даудова
Россия. Премьер-лига Ахмат Бериша Бернард
Комментарии (1)
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Decorhome
1575701549
Качественный игрок. А начинал он в РФПЛ в Анжи.
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