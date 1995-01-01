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    Ofnews: «Фанаты «Динамо», «Ростова» и «Локомотива» уйдут с трибун на 30-й минуте»

    Болельщики трех клубов РПЛ решили поддержать акцию против массовых задержаний фанатов и уйти с трибун матчей 19-го тура РПЛ.

    «Фанаты «Динамо», «Ростова» и «Локомотива» также уйдут со своих матчей на 30-й минуте!», – сообщается в паблике Ofnews во «ВКонтакте».

    • Ранее главное фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением, в котором призвало активных болельщиков других клубов РПЛ уйти с трибун после 30-й минуты.
    • Акцию поддержала «Ландскрона» – объединение фанатов «Зенита». Питерские болельщики уйдут с трибун на 40-й минуте.

    «Фратрия» призвала всех болельщиков покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ

    Источник: сообщество Ofnews во «ВКонтакте»

    Ofnews - сообщество, специализирующееся на новостях околофутбола в России. Аудитория - 373 тыс. подписчиков во «ВКонтакте».

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1336

      Дедуктор 10 минут назад

      Пусть уходят. Не при них бригада Тедеско будет карпинских нагибать в очередной раз.

      0
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      ...
      Рейтинг: +35253

      MaxRnD > Дедуктор 4 минуты назад

      Сколько пафоса - "очередной раз"
      Не устаньте, главное, нагибать ...

      3
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      Рейтинг: +19

      aleksandr1969 11 минут назад

      РФС необходимо продумать вариант о встречах фанатов (идиотов) которые могли бы набить друг другу лицо в определенном месте. Будет так сказать повышение нашей боеспособности перед врагом. Ну ведь надо где свой пыл погасить?

      1
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      Рейтинг: -120

      DonBaton II 12 минут назад

      Да всем насрать,пусть валят куда хотят и когда хотят

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +10654

      vka1970 13 минут назад

      Если власти не увидят в этой показательной акции, что они уже осточертели со своими перегибами, на следующий тур стадионы построенные якобы для нас болельщиков, останутся полупустыми.

      0
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      Рейтинг: +19

      aleksandr1969 > vka1970 8 минут назад

      А ты кто? Фанаты имбецилы это не народ России. Обойдемся без вас утырков!!!! Зато спокойно будем смотреть футбол!!!

      1
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      Рейтинг: +19

      aleksandr1969 15 минут назад

      Все правильно все неадекваты должны уйти!!!! Их место на спец площадках для бойни!!! Пущай там развлекаются под экранами и бьют друг другу морды!! Согласен.

      1
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      Рейтинг: +3067

      BAIv 15 минут назад

      Пешки , своего мозга нет, командующая свинья хрюкнула и побежали, но думаю не асе стадо , часть рабов уйдет без права голоса. А у кого голова на плечах не пойдут, или как в прошлые разы бутут щемится на другой сектор.

      2
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      Рейтинг: +35253

      MaxRnD 15 минут назад

      Приехавшие в Москву ростовчане, уйдут с гостевого матча со Спартаком ? )))
      Провести на колёсах в поезде "туда-обратно" трое суток, потратить при этом на душу около 10-11 т.р. и уйти с одной из центральных игр тура ?

      Такой бред по смыслу даже на #еровую шутку не тянет

      PS Не, ну на 1000 человек населения всегда найдётся 10 фриков, но это же не показатель ))

      2
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      Рейтинг: +158

      Завулон new new 16 минут назад

      Называется назло маме уши отморожу.

      1
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      Рейтинг: +1427

      Бомбардиръ 18 минут назад

      А на диване останутся)

      1
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      Рейтинг: +1630

      giluxa1963 26 минут назад

      флаг им в руки только чище на стадионе будет

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