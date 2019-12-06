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  • Ofnews: «Фанаты «Динамо», «Ростова» и «Локомотива» уйдут с трибун на 30-й минуте»

Ofnews: «Фанаты «Динамо», «Ростова» и «Локомотива» уйдут с трибун на 30-й минуте»

6 декабря 2019, 18:59
38

Болельщики трех клубов РПЛ решили поддержать акцию против массовых задержаний фанатов и уйти с трибун матчей 19-го тура РПЛ.

«Фанаты «Динамо», «Ростова» и «Локомотива» также уйдут со своих матчей на 30-й минуте!», – сообщается в паблике Ofnews во «ВКонтакте».

  • Ранее главное фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением, в котором призвало активных болельщиков других клубов РПЛ уйти с трибун после 30-й минуты.
  • Акцию поддержала «Ландскрона» – объединение фанатов «Зенита». Питерские болельщики уйдут с трибун на 40-й минуте.

«Фратрия» призвала всех болельщиков покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ

Источник: сообщество Ofnews во «ВКонтакте»

Ofnews - сообщество, специализирующееся на новостях околофутбола в России. Аудитория - 373 тыс. подписчиков во «ВКонтакте».

Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Локомотив
Комментарии (38)
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giluxa1963
1575648114
флаг им в руки только чище на стадионе будет
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Питерский кардинал
1575648205
Стадионы очистят от быдла?
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MaxRnD
1575648752
Приехавшие в Москву ростовчане, уйдут с гостевого матча со Спартаком ? ))) Провести на колёсах в поезде "туда-обратно" трое суток, потратить при этом на душу около 10-11 т.р. и уйти с одной из центральных игр тура ? Такой бред по смыслу даже на #еровую шутку не тянет PS Не, ну на 1000 человек населения всегда найдётся 10 фриков, но это же не показатель ))
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BAIv
1575648759
Пешки , своего мозга нет, командующая свинья хрюкнула и побежали, но думаю не асе стадо , часть рабов уйдет без права голоса. А у кого голова на плечах не пойдут, или как в прошлые разы бутут щемится на другой сектор.
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Мудакам
1575650555
всяким навстречу пошли! Своих динамовцев на произвол питерского судьи бросаете!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Суворов_лучший
1575651377
Надо же спецом какого-то волошина для зене откопали
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alp
1575653270
что ж.. они в праве заявить о своих правах.. но нормальные люди всегда будут против фанатского "твори бардак, мы здесь проездом"...
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Ростов рулит.
1575657133
Не могу понять своих фанов ростовчан , ехать в Москву что бы потом уйти...мда...да ещё кого поддерживать, спартачей. Из за которых у нас в Ростове были большие неприятности.
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Mariner
1575657295
Болельщиков задерживать нельзя! Факт! А свиней можно! )))
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Bukmop
1575659258
Ребята не поддавайтесь на провокации. Не делайте футбол в нечто подобное (здесь нехорошее слово). Посмотри в будушее. Куда твои дети будут ходить. Ты заранее определишь им судьбу. Не делайте этого. Пришли посмотреть футбол радуйся настроением футбола. Я за футбол
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