Ofnews: «Фанаты «Динамо», «Ростова» и «Локомотива» уйдут с трибун на 30-й минуте»

Болельщики трех клубов РПЛ решили поддержать акцию против массовых задержаний фанатов и уйти с трибун матчей 19-го тура РПЛ.

«Фанаты «Динамо», «Ростова» и «Локомотива» также уйдут со своих матчей на 30-й минуте!», – сообщается в паблике Ofnews во «ВКонтакте».

Ранее главное фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением, в котором призвало активных болельщиков других клубов РПЛ уйти с трибун после 30-й минуты.

Акцию поддержала «Ландскрона» – объединение фанатов «Зенита». Питерские болельщики уйдут с трибун на 40-й минуте.

«Фратрия» призвала всех болельщиков покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ