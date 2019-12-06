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  • Песков – о задержаниях в Петербурге: «Болельщики неоднократно были причастны к нарушениям. Не считаем, что ситуация какая-то серьезная»

Песков – о задержаниях в Петербурге: «Болельщики неоднократно были причастны к нарушениям. Не считаем, что ситуация какая-то серьезная»

6 декабря 2019, 13:36
13

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержаниями болельщиков в Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).

«Мы видели сообщения, действительно, на этот счет. В настоящий момент мы не полагаем, что ситуация какая-то серьезная и чем-то чревата. Действительно, были определенные происшествия, но в данном случае здесь есть спортивные власти и есть наш РФС, которые и занимаются этим вопросом.

Если речь идет о правонарушениях, то совершенно естественно, и полиция и следственные органы вмешиваются, абсолютно нормальная практика. Вы знаете, что в целом футбольные болельщики неоднократно, действительно, были причастны к правонарушениям. В этих случаях в дело вступают правоохранительные органы», – сказал Песков.

  • По информации издания «Фонтанка», накануне матча «Зенита» и «Спартака» правоохранители задержали более 80 фанатов.
  • Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.
  • Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток, 19 фанатов московского клуба были оштрафованы за нецензурную брань на улице Петербурга.

«СЭ»: задержания фанатов «Спартака» – операция силовиков по предотвращению массовой драки. Аресты не имеют ничего общего с Дзюбой


Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (13)
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Давид59
1575629356
Сколько общих слов! Кто-то где-то когда-то нарушал.
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Skull_Boy
1575630594
Ну да ну да, но только эта хрень сразу началась после стукачества одного горе-футболиста, а что раньше видимо фанаты ничего не нарушали выходит тогда, твари вы все
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Граф2019
1575635695
если Песков лицо нашей власти...грош ей цена !
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Путник 13
1575636171
Песков один из первых врунов в стране, работа у него при Путине такая - врать , врать и врать...
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andrebest4
1575636204
Рупор правды
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Сармат Ростов
1575638392
Песков: "А я что? Мне сказали, что говорить, я и сказал! А так, я с вами!")))
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NEONFOL
1575641227
Ой Песков, так тя все послушали и успокоились, балабол правительственный, премию к НГ выбивает, подлизнул и молодец
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aleksandr1969
1575642708
Все правильно!!!! на стадионе должны быть болельщики, а не долбанные фанаты-боевики. Для ультрас необходимо создать отдельные площадки и пусть чисто по Русским правилам бьют морду стенка на стенку!!!! И там будут выяснены все отношения, а обычных граждан трогать и обзывать не надо.
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Hektor 84
1575756633
Как говорит В В Путин: " иногда слушаю Пескова и думаю что он несет? "
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