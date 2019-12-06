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    Песков – о задержаниях в Петербурге: «Болельщики неоднократно были причастны к нарушениям. Не считаем, что ситуация какая-то серьезная»

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержаниями болельщиков в Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).

    «Мы видели сообщения, действительно, на этот счет. В настоящий момент мы не полагаем, что ситуация какая-то серьезная и чем-то чревата. Действительно, были определенные происшествия, но в данном случае здесь есть спортивные власти и есть наш РФС, которые и занимаются этим вопросом.

    Если речь идет о правонарушениях, то совершенно естественно, и полиция и следственные органы вмешиваются, абсолютно нормальная практика. Вы знаете, что в целом футбольные болельщики неоднократно, действительно, были причастны к правонарушениям. В этих случаях в дело вступают правоохранительные органы», – сказал Песков.

    • По информации издания «Фонтанка», накануне матча «Зенита» и «Спартака» правоохранители задержали более 80 фанатов.
    • Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.
    • Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток, 19 фанатов московского клуба были оштрафованы за нецензурную брань на улице Петербурга.

    «СЭ»: задержания фанатов «Спартака» – операция силовиков по предотвращению массовой драки. Аресты не имеют ничего общего с Дзюбой


    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7717

      Skull_Boy 1 минуту назад

      Ну да ну да, но только эта хрень сразу началась после стукачества одного горе-футболиста, а что раньше видимо фанаты ничего не нарушали выходит тогда, твари вы все

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      Рейтинг: +999

      Давид59 22 минуты назад

      Сколько общих слов! Кто-то где-то когда-то нарушал.

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      Рейтинг: +5573

      ilichkadr > Давид59 2 минуты назад

      Чем выше сидим, тем больше обобщаем.

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