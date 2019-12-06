Песков – о задержаниях в Петербурге: «Болельщики неоднократно были причастны к нарушениям. Не считаем, что ситуация какая-то серьезная»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержаниями болельщиков в Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).

«Мы видели сообщения, действительно, на этот счет. В настоящий момент мы не полагаем, что ситуация какая-то серьезная и чем-то чревата. Действительно, были определенные происшествия, но в данном случае здесь есть спортивные власти и есть наш РФС, которые и занимаются этим вопросом.

Если речь идет о правонарушениях, то совершенно естественно, и полиция и следственные органы вмешиваются, абсолютно нормальная практика. Вы знаете, что в целом футбольные болельщики неоднократно, действительно, были причастны к правонарушениям. В этих случаях в дело вступают правоохранительные органы», – сказал Песков.

По информации издания «Фонтанка», накануне матча «Зенита» и «Спартака» правоохранители задержали более 80 фанатов.

Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.

Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток, 19 фанатов московского клуба были оштрафованы за нецензурную брань на улице Петербурга.

«СЭ»: задержания фанатов «Спартака» – операция силовиков по предотвращению массовой драки. Аресты не имеют ничего общего с Дзюбой



