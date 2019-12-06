Павлюченко – о «Спартаке»: «На чемпионство шансов уже нет, но хотя бы в тройку надо попасть»

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящем матче 19-го тура РПЛ между московским клубом и «Ростовом».

«Спартак» проиграл в прошедшем туре «Зениту», и теперь нужно, конечно, побеждать. Все-таки перед красно-белыми стоят определенные задачи, и очки очень нужны. На чемпионство шансов уже нет, но хотя бы в тройку надо попасть, брать медали. Если они хотят этого, то нужно обыгрывать «Ростов». Хотя дончане сейчас тоже очень хорошая команда. У нас вообще такой чемпионат, что даже последняя команда в турнирной таблице может обыграть кого угодно. Так что все непредсказуемо и очень интересно», – сказал Павлюченко.