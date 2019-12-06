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  • Павлюченко – о «Спартаке»: «На чемпионство шансов уже нет, но хотя бы в тройку надо попасть»

Павлюченко – о «Спартаке»: «На чемпионство шансов уже нет, но хотя бы в тройку надо попасть»

6 декабря 2019, 08:40
48

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящем матче 19-го тура РПЛ между московским клубом и «Ростовом».

«Спартак» проиграл в прошедшем туре «Зениту», и теперь нужно, конечно, побеждать. Все-таки перед красно-белыми стоят определенные задачи, и очки очень нужны. На чемпионство шансов уже нет, но хотя бы в тройку надо попасть, брать медали. Если они хотят этого, то нужно обыгрывать «Ростов». Хотя дончане сейчас тоже очень хорошая команда. У нас вообще такой чемпионат, что даже последняя команда в турнирной таблице может обыграть кого угодно. Так что все непредсказуемо и очень интересно», – сказал Павлюченко.

  • Встреча состоится в воскресенье, 8 декабря, в 19:00 по московскому времени.
  • У «Ростова» 31 очко (пятое место), у «Спартака – 22 балла (девятое).
  • Павлюченко выступал за московский клуб с 2003 по 2008-й год.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Павлюченко Роман
Комментарии (48)
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ilichkadr
1575613449
Ростов однозначно не проиграет.
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paracetamol
1575614227
Размечтались... Гы!
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Nerlinger
1575615703
Куда ?
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vladimir-7
1575620391
Роман, ни одна команда РПЛ не будет чемпионом, кроме Зенита, пока не прекратится этот беспредел в действиях РФС и его комитетов в обеспечение назначения чемпионом по футболу одной команды-Зенит. Всё в футболе ( и не только) построено на деньгах и перебить Газпром в этом никто не может.
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ivanthebest
1575620894
Какие медали Рома? Ты бредишь. Или чего забористого дунул. Тут в 5-ку пробиться и то за счастье будет. а по-хорошему, главная цель это Кубок России. 3 матча - которые могут дать прямую путёвку в групповой этап ЛЕ. Как ни странно, даже болелы других команд должны болеть за Спартак в кубке. Т.к. в одной части сетки остались Спартак, Зенит и Пони. В другой команды уровня Авангарда и Шинника. Только если Спартак возьмёт чашку, от нас в европу не поедет крайне слабая команда, которая к тому же попадёт скорее всего в плей-оффы, а не сразу в группу.
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Rus9I
1575621978
Да мы при работе Пиджака, поняли что ловить нечего) Сейчас пусть спокойно доиграют до перерыва, а после, уже будет видно на что расчитывать при Тедеско. Надеюсь 4-5 место останется за нами, и появится шанс сыграть в ЛЕ
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SPbZenit12
1575624164
Вам бы в последней тройке не закончили. Опять хотите от Браги какой-нибудь вылететь?
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paracetamol
1575625286
Оптимист Рома. До Зенита 20 очков, а у спама 22. .
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vgarakh
1575630276
Ростову победы, только вперед!!!
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Nerlinger
1575644738
Главное чтобы вам пальцем в ж0пу пореже попадали !!!
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