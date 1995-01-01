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    Павлюченко – о «Спартаке»: «На чемпионство шансов уже нет, но хотя бы в тройку надо попасть»

    Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящем матче 19-го тура РПЛ между московским клубом и «Ростовом».

    «Спартак» проиграл в прошедшем туре «Зениту», и теперь нужно, конечно, побеждать. Все-таки перед красно-белыми стоят определенные задачи, и очки очень нужны. На чемпионство шансов уже нет, но хотя бы в тройку надо попасть, брать медали. Если они хотят этого, то нужно обыгрывать «Ростов». Хотя дончане сейчас тоже очень хорошая команда. У нас вообще такой чемпионат, что даже последняя команда в турнирной таблице может обыграть кого угодно. Так что все непредсказуемо и очень интересно», – сказал Павлюченко.

    • Встреча состоится в воскресенье, 8 декабря, в 19:00 по московскому времени.
    • У «Ростова» 31 очко (пятое место), у «Спартака – 22 балла (девятое).
    • Павлюченко выступал за московский клуб с 2003 по 2008-й год.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1914

      Nerlinger 27 минут назад

      Куда ?

      1
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      Рейтинг: +1973

      absent32 37 минут назад

      на тройку шансов тоже нет

      1
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      Рейтинг: +4395

      paracetamol 52 минуты назад

      Размечтались... Гы!

      2
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      Рейтинг: +5544

      ilichkadr 1 час назад

      Ростов однозначно не проиграет.

      1
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      Рейтинг: +4395

      paracetamol > ilichkadr 52 минуты назад

      Должен выиграть!

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      Рейтинг: +5544

      ilichkadr > paracetamol 19 минут назад

      Просто обязаны, ибо пропуск в 1/4 кубка России любезно уступили.

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      Рейтинг: +1846

      Борат 1 час назад

      Валера сольёт румына в зону вылета во будет умора на все каникулы!

      2
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      Рейтинг: +11476

      sssrspartak 1 час назад

      в пятерку бы попасть!а с такой игрой ,что до перерыва и в 10ку слабо!так что подождем до весны!

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